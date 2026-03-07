«Ливерпуль» продлил контракт с Гравенберхом до 2032-го
Райан Гравенберх подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем».
Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
«Я очень счастлив и горд тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Рад, что могу остаться здесь еще на многие годы.
Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба, а также со стороны главного тренера. Поэтому решение мне далось легко. Моей семье тоже здесь нравится. Мы уже почти три года здесь, так что я уже все знаю. Я рад, что нахожусь здесь», – сказал Гравенберх.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до 2032 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
Просто нужно использовать правильно
Раскрылся именно при Слоте.