«Ливерпуль» продлил контракт с Гравенберхом до 2032-го

Райан Гравенберх подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев. 

«Я очень счастлив и горд тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Рад, что могу остаться здесь еще на многие годы.

Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба, а также со стороны главного тренера. Поэтому решение мне далось легко. Моей семье тоже здесь нравится. Мы уже почти три года здесь, так что я уже все знаю. Я рад, что нахожусь здесь», – сказал Гравенберх. 

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до 2032 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
Железный игрок основы. Играет не прям вау, но ниже определенного уровня не опускается. Всё еще 23 года. Хорошо, но ждём продления Собо.
Я думаю у него супер потенциал, многое умеет
Просто нужно использовать правильно
Уровень у него топ, не стесняется тащить мяч и играть в обыгрыш, удар неплохой, голы забивает. Просто увы Слот любит малый риск в передачах и владении.
Не было такого игрока со времён Фабиньо, звёзд с неба не хватает, свою работу делает незаметно, но без халтуры. Жаль, что вспоминают о нём только когда он очередной гол положит.
Далеко ему до пикового Фаба
Он намного лучше Фабиньо, прошлогоднее чемпионство, благодаря его игре.
Ещё по Баварии очень нравился, не понимал, почему ему не могут найти место на поле. Рад, что у него получилось в Ливерпуле. Теперь, тьфу-тьфу-тьфу, главное без травм.
Дак ему и Клопп не сказать что особо доверял, чем-то не устраивал.
Раскрылся именно при Слоте.
Ну там Горецки и Кимих,тяжело у них конкуренцию выиграть
Реально хорошая новость. Теперь бы еще и Собослаи продлить.
Желаю ему стать Чемпионом Мира. А ещё и КЧМ выиграть)
Ну со сборной Нидерландов это маловероятно к сожалению (
