«Ливерпуль» продлил контракт с Гравенберхом до 2032-го

Райан Гравенберх подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем ».

Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

«Я очень счастлив и горд тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Рад, что могу остаться здесь еще на многие годы.

Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба, а также со стороны главного тренера. Поэтому решение мне далось легко. Моей семье тоже здесь нравится. Мы уже почти три года здесь, так что я уже все знаю. Я рад, что нахожусь здесь», – сказал Гравенберх.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , новое соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до 2032 года.