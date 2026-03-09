  • Спортс
104

Чемпионат Франции. «Лион» на 95-й ушел от поражения с «Парижем», «Ницца» пропустила 4 гола от «Ренна», «Лилль» сыграл вничью с «Лорьяном»

Во Франции прошли матчи 25-го тура Лиги 1.

В пятницу «Монако» Александра Головина в гостях обыграл «ПСЖ» Матвея Сафонова (3:1) в 25-м туре Лиги 1.

В субботу «Марсель» в гостях победил «Тулузу» (1:0).

В воскресенье «Лион» сыграл вничью с «Парижем» (1:1).

Чемпионат Франции

25-й тур

Лига 1 Франция. 25 тур
8 марта 14:00, Болларт-Делелис
Логотип домашней команды
Ланс
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Мец
Матч окончен
90’
Мбула
Сима   Бермон
83’
Сангаре   Булатович
73’
73’
Балло-Туре   Мбула
72’
Сарр   Цитаишвили
Товен   Сотока
63’
Эдуар   Фофана
63’
54’
Квилитая   Эн
54’
Мунонго   Мбала
  Айдара
52’
49’
Туре
  Товен
46’
Челик   Айдара
46’
46’
Траоре   Деменге
2тайм
Перерыв
  Абдельхамид
44’
14’
Гбамен
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сима, Товен, Юдоль, Абдельхамид, Томассон, Сангаре, Эдуар
Запасные: Горжлен, Ланн, Силла, Фофана, Сотока, Айдара, Гарнье, Бермон, Булатович
1тайм
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Сарр, Колен, С. Сане, Гбамен, Туре, Мунонго, Траоре, Диалло, Квилитая
Запасные: Ба, Куао, Йегбе, Абуашвили, Мбала, Мбула, Эн, Цитаишвили, Деменге
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
8 марта 16:15, Cтад Франсис Ле Бле
Логотип домашней команды
Брест
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Гавр
Матч окончен
Дель Кастийо   Макалу
90’
+2’
Ажорк   Мбуп
90’
+2’
Локо   Зогбе
90’
+2’
81’
Санганте   Кешта
81’
Буфаль   Хадра
Думбия   Тузар
79’
Шардонне
78’
Ажорк
73’
  Ажорк
71’
Дина-Эбимбе   Лабо-Ласкари
70’
64’
Кетан   Саматта
64’
Зуауи   Коффи
63’
Льорис   Загаду
2тайм
Перерыв
  Дель Кастийо
45’
+2’
Думбия
38’
21’
Зуауи
Брест
Кудер, Локо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Кулибали, Зогбе, Макалу, Тузар, Лабо-Ласкари, Мбуп, Маецки
1тайм
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Санганте, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Буфаль, Кетан, Сумаре
Запасные: Загаду, Кешта, Мосенго, Кьереме, Саматта, Мамбимби, Мпаси, Хадра, Коффи
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
8 марта 16:15, Альянц Ривьера
Логотип домашней команды
Ницца
Завершен
0 - 4
Логотип гостевой команды
Ренн
Матч окончен
90’
+2’
  Мукьеле
88’
Нагида   Аит Будлаль
Гоувейя
86’
81’
Сиссе
Луше   Менди
80’
74’
  Блас
70’
Норден   Мукьеле
70’
Леполь   Эмболо
70’
Аль-Тамари   Блас
Диоп   Гоувейя
70’
Будауи   Будаш
46’
46’
Шиманьски   Сиссе
Чо   Оморуйи
46’
2тайм
Перерыв
Данте
36’
36’
Леполь
20’
  Шиманьски
Оппонг   Данте
18’
13’
  Леполь
Ницца
Диуф, Бар, Оппонг, Ба, Клосс, Ванхаутте, Будауи, Луше, Сансон, Чо, Диоп
Запасные: Гоувейя, Менди, Оморуйи, Дюпе, Ндайшиме, Данте, Абдул-Самед, Бернардо, Будаш
1тайм
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Леполь, Аль-Тамари
Запасные: Камара, Сиссе, Мукьеле, Силистри, Блас, Забири, Аит Будлаль, Сейду, Эмболо
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
8 марта 16:15, Пьер Моруа
Логотип домашней команды
Лилль
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Лорьян
Матч окончен
90’
+3’
  Авом
Бенталеб
90’
+1’
Харальдссон   Диауне
88’
Фернандес Пардо   Эджума
87’
80’
Дермэйн   Семеду
74’
Кацерис   Сумано
74’
Куасси   Йонгва
Буадди   Мукау
74’
Перрен   Феликс Коррейя
73’
Сантуш   Менье
73’
66’
Тосин   Дьенг
66’
Макенго   Ле Бри
  Фернандес Пардо
65’
55’
Меите
2тайм
Перерыв
Манди
32’
Перрен
22’
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Андре, Бенталеб, Буадди, Харальдссон, Фернандес Пардо, Перрен
Запасные: Бодар, Менье, Феликс Коррейя, Диауне, Мбемба, Вердонк, Алессандро, Мукау, Эджума
1тайм
Лорьян:
Мвого, Куасси, Кацерис, Файе, Тальби, Меите, Дермэйн, Кадью, Авом, Макенго, Тосин
Запасные: Бамба, Дьенг, Сумано, Камара, Акакпо, Йонгва, Ле Бри, Семеду, Блей
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
8 марта 19:45, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
  Толиссо
90’
+6’
90’
+1’
Мунеци   Оллила
87’
Матондо   Маркетти
Имбер   Хамдани
82’
73’
Крассо   Колиошо
73’
Саймон   Гори
73’
Иконе   Иммобиле
Тессманн   Нарти
65’
Карабец   Эндрик
65’
63’
  Мунеци
Мера   Толиссо
58’
Тальяфико   Яремчук
58’
Тальяфико
50’
2тайм
Перерыв
Мортон
27’
Лион
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Хатебур, Мортон, Абнер, Мера, Тессманн, Карабец, Имбер
Запасные: Эндрик, Яремчук, Толиссо, Нарти, Геззаль, Хамдани, Дескам, Канго, Мангаля
1тайм
Париж:
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Матондо, Ле-Мелу, Мунеци, Саймон, Крассо, Иконе
Запасные: Жеббель, Колодзейчак, Кафаро, Маркетти, Гори, Иммобиле, Колиошо, Нкамбадьо, Оллила
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
6 марта 19:45, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Хакими
90’
+1’
81’
Аклиуш   Аденгра
81’
Балогун   Бирет
76’
Камара
Заир-Эмери   Гонсалу Рамуш
74’
73’
  Балогун
71’
Балогун
  Барколя
71’
Дро Фернандес   Ли Кан Ин
60’
Кварацхелия   Дембеле
60’
Д. Дуэ   Меюлю
60’
55’
  Головин
54’
Бамба   Головин
54’
Кайо Энрике   Мависса Элеби
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Фас
27’
  Аклиуш
15’
Вандерсон   Тезе
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Барколя, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Мбайе, Шевалье, Маркиньос, Меюлю, Бералдо, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин, Дембеле
1тайм
Монако:
Кен, Фас, Керер, Закария, Кулибали, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Вандерсон, Аклиуш, Балогун
Запасные: Головин, Льенар, Мависса Элеби, Нибомбе, Фати, Тезе, Бирет, Аденгра, Бруннер
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
7 марта 16:00, Стад ля Божуар
Логотип домашней команды
Нант
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Анже
Матч окончен
90’
+3’
Аркю   Бамба
87’
Койялипу   Машин
87’
Сбаи   Мутон
83’
Аркю
Сантонз   Кабелла
75’
Авазьем   Гильбер
75’
Ганаго   Мохамед
66’
Мачадо   Ассумани
65’
Леру   Коклен
65’
52’
  Сбаи
Мачадо
47’
46’
Биэнла   Рао-Лисоа
2тайм
Перерыв
15’
Белькдим   Капель
Нант
Антони Лопеш, Мачадо, Сантонз, Коцца, Юссеф, Авазьем, Леру, Каба, Лепенан, Аблин, Ганаго
Запасные: Коклен, Эль-Араби, Карлгрен, Радакович, Мохамед, Гильбер, Амьян, Ассумани, Кабелла
1тайм
Анже:
Коффи, Лефор, Камара, Биэнла, Экоми, ван ден Бомен, Белькебла, Белькдим, Аркю, Койялипу, Сбаи
Запасные: Куркуль, Аруна, Машин, Зинга, Анен, Мутон, Капель, Бамба, Рао-Лисоа
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
7 марта 18:00, Аббе-Дешам
Логотип домашней команды
Осер
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Страсбур
Матч окончен
78’
Эль-Мурабет   Ойеделе
Казимир   Ахамада
77’
Сеная   Си
77’
65’
Чилуэлл   Барко
65’
Годо   Нанаси
64’
Фофана   Паничелли
63’
Омобамиделе
Пелисье
59’
46’
Яссин   Амо-Амейо
2тайм
Перерыв
Менса
43’
11’
Эль-Мурабет
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Оппегор, Дануа, Овусу, Казимир, Намасо, Синайоко
Запасные: Де Персен, Сиссоко, Задди, Акпа, Родин, Сьерральта, Си, Ахамада, Диуссе
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Хойсберг, Уаттара, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Яссин, Фофана
Запасные: Амугу, Амо-Амейо, Юнссон, Барко, Луиш, Нанаси, Паничелли, Баич, Ойеделе
Подробнее
Лига 1 Франция. 25 тур
7 марта 20:05, Стадиум де Тулуз
Логотип домашней команды
Тулуза
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
Диоп   Сауэр
84’
83’
Обамеянг   Эмерсон
82’
Тимбер   Вермерен
Металь   Виньоло
79’
Каманси   Расселл-Роу
78’
Кассерес   Восса
69’
66’
Кондогбиа   Нади
66’
Гринвуд   Гуири
Маккензи
64’
60’
Веа
59’
Гринвуд
Деннум
59’
Коррейя да Силва   Идальго
46’
2тайм
Перерыв
18’
  Гринвуд
12’
Медина
Тулуза
Рест, Маккензи, Николайсен, Сидибе, Деннум, Гбоо, Металь, Диоп, Кассерес, Каманси, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Виньоло, Мчиндра, Бакуш, Восса, Сауэр, Кумбасса, Идальго, Расселл-Роу
1тайм
Марсель:
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Тимбер, Пайшао, Хейбьерг, Кондогбиа, Веа, Обамеянг, Гринвуд
Запасные: де Ланге, Эмерсон, Вермерен, Иган-Райли, Нванери, Гуири, Лаго, Траоре, Нади
Подробнее

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
