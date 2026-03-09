Чемпионат Франции. «Лион» на 95-й ушел от поражения с «Парижем», «Ницца» пропустила 4 гола от «Ренна», «Лилль» сыграл вничью с «Лорьяном»

Во Франции прошли матчи 25-го тура Лиги 1.
В пятницу «Монако» Александра Головина в гостях обыграл «ПСЖ» Матвея Сафонова (3:1) в 25-м туре Лиги 1.
В субботу «Марсель» в гостях победил «Тулузу» (1:0).
В воскресенье «Лион» сыграл вничью с «Парижем» (1:1).
Чемпионат Франции
25-й тур
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сима, Товен, Юдоль, Абдельхамид, Томассон, Сангаре, Эдуар
Запасные: Горжлен, Ланн, Силла, Фофана, Сотока, Айдара, Гарнье, Бермон, Булатович
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Сарр, Колен, С. Сане, Гбамен, Туре, Мунонго, Траоре, Диалло, Квилитая
Запасные: Ба, Куао, Йегбе, Абуашвили, Мбала, Мбула, Эн, Цитаишвили, Деменге
Брест
Кудер, Локо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Кулибали, Зогбе, Макалу, Тузар, Лабо-Ласкари, Мбуп, Маецки
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Санганте, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Буфаль, Кетан, Сумаре
Запасные: Загаду, Кешта, Мосенго, Кьереме, Саматта, Мамбимби, Мпаси, Хадра, Коффи
Ницца
Диуф, Бар, Оппонг, Ба, Клосс, Ванхаутте, Будауи, Луше, Сансон, Чо, Диоп
Запасные: Гоувейя, Менди, Оморуйи, Дюпе, Ндайшиме, Данте, Абдул-Самед, Бернардо, Будаш
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Леполь, Аль-Тамари
Запасные: Камара, Сиссе, Мукьеле, Силистри, Блас, Забири, Аит Будлаль, Сейду, Эмболо
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Андре, Бенталеб, Буадди, Харальдссон, Фернандес Пардо, Перрен
Запасные: Бодар, Менье, Феликс Коррейя, Диауне, Мбемба, Вердонк, Алессандро, Мукау, Эджума
Лорьян:
Мвого, Куасси, Кацерис, Файе, Тальби, Меите, Дермэйн, Кадью, Авом, Макенго, Тосин
Запасные: Бамба, Дьенг, Сумано, Камара, Акакпо, Йонгва, Ле Бри, Семеду, Блей
Лион
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Хатебур, Мортон, Абнер, Мера, Тессманн, Карабец, Имбер
Запасные: Эндрик, Яремчук, Толиссо, Нарти, Геззаль, Хамдани, Дескам, Канго, Мангаля
Париж:
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Матондо, Ле-Мелу, Мунеци, Саймон, Крассо, Иконе
Запасные: Жеббель, Колодзейчак, Кафаро, Маркетти, Гори, Иммобиле, Колиошо, Нкамбадьо, Оллила
Кайо Энрике Мависса Элеби
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Барколя, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Мбайе, Шевалье, Маркиньос, Меюлю, Бералдо, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин, Дембеле
Монако:
Кен, Фас, Керер, Закария, Кулибали, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Вандерсон, Аклиуш, Балогун
Запасные: Головин, Льенар, Мависса Элеби, Нибомбе, Фати, Тезе, Бирет, Аденгра, Бруннер
Нант
Антони Лопеш, Мачадо, Сантонз, Коцца, Юссеф, Авазьем, Леру, Каба, Лепенан, Аблин, Ганаго
Запасные: Коклен, Эль-Араби, Карлгрен, Радакович, Мохамед, Гильбер, Амьян, Ассумани, Кабелла
Анже:
Коффи, Лефор, Камара, Биэнла, Экоми, ван ден Бомен, Белькебла, Белькдим, Аркю, Койялипу, Сбаи
Запасные: Куркуль, Аруна, Машин, Зинга, Анен, Мутон, Капель, Бамба, Рао-Лисоа
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Оппегор, Дануа, Овусу, Казимир, Намасо, Синайоко
Запасные: Де Персен, Сиссоко, Задди, Акпа, Родин, Сьерральта, Си, Ахамада, Диуссе
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Хойсберг, Уаттара, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Яссин, Фофана
Запасные: Амугу, Амо-Амейо, Юнссон, Барко, Луиш, Нанаси, Паничелли, Баич, Ойеделе
Тулуза
Рест, Маккензи, Николайсен, Сидибе, Деннум, Гбоо, Металь, Диоп, Кассерес, Каманси, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Виньоло, Мчиндра, Бакуш, Восса, Сауэр, Кумбасса, Идальго, Расселл-Роу
Марсель:
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Тимбер, Пайшао, Хейбьерг, Кондогбиа, Веа, Обамеянг, Гринвуд
Запасные: де Ланге, Эмерсон, Вермерен, Иган-Райли, Нванери, Гуири, Лаго, Траоре, Нади
Вот оно! Ради чего всё и затевалось!