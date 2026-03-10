75

Чемпионат Италии. «Лацио» победил «Сассуоло»

В Италии прошли матчи 28-го тура Серии А.

В пятницу в рамках 28-го тура Серии А «Наполи» победил «Торино» (2:1).

В субботу «Аталанта» разделила очки с «Удинезе» (2:2), «Ювентус» дома разгромил «Пизу» (4:0).

В воскресенье «Рома» на выезде уступила «Дженоа» (1:2), «Интер» проиграл «Милану» (0:1) в дерби.

В понедельник тур завершился матчем «Лацио» – «Сассуоло» (2:1).

Чемпионат Италии

28-й тур

Серия А Италия. 28 тур
9 марта 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Лацио
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Сассуоло
Матч окончен
  Марушич
90’
+2’
88’
Валюкевич
86’
Лорьянте
83’
Коне   Бакола
Исаксен   Канчельери
79’
Дзакканьи   Педро
79’
69’
Кулибали   Валюкевич
68’
Гарсия   Дойг
68’
Нзола   Моро
Мальдини   Диа
65’
58’
Гарсия
Романьоли   Провстгор
46’
46’
Липани   Матич
2тайм
Перерыв
Катальди   Габаррон
38’
37’
Липани
35’
  Лорьянте
  Мальдини
2’
Лацио
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Габаррон, Пеллегрини, Диа, Нослин, Ратков, Giacomo Giacomone, Белаэн, Пшиборек, Фурланетто, Хюсай, Ладзари, Канчельери, Педро, Провстгор
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Кулибали, Торстведт, Липани, Коне, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Романья, Вранкс, Дзакки, Бакола, Моро, Саталино, Фелипе, Яннони, Турати, Дойг, Валюкевич, Матич, Вольпато
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
6 марта 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
87’
  Казадеи
Хейлунд   Лукаку
84’
Политано   Маццокки
84’
Сантос   де Брюйне
79’
78’
Прати   Анджорин
73’
Лазаро
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
69’
  Элмаз
68’
67’
Гинейтис   Казадеи
67’
Симеоне   Куленович
64’
Исмайли
63’
Гинейтис
57’
Обрадор   Педерсен
57’
Сапата   Адамс
Вергара   Замбо-Ангисса
46’
2тайм
Перерыв
  Сантос
7’
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Сантос, Вергара, Спинаццола, Элмаз, Гилмор, Политано, Хейлунд
Запасные: де Брюйне, Замбо-Ангисса, Лукаку, Маццокки, Бекема, Мигель Гутьеррес, Жиоване, Мерет, Контини-Барановский
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Симеоне, Сапата
Запасные: Анджорин, Куленович, Марьянуччи, Илич, Казадеи, Сивьеро, Нкунку, Бираги, Илкхан, Исраэль, Тамез, Адамс, Нджи, Марипан, Педерсен
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
7 марта 14:00, Сарденья
Логотип домашней команды
Кальяри
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
Доссена
89’
Идрисси   Паволетти
87’
83’
Рамон
81’
Батурина   Серджи Роберто
81’
Альберто Морено   Валье
81’
Пас   Диего Карлос
Эспозито   Трепи
78’
Камехо   Идрисси
78’
Литета   Кылычсой
78’
76’
  Да Кунья
Зе Педру   Дзаппа
73’
Эспозито
71’
Палестра
65’
62’
Дувикас   Мората
  Эспозито
56’
2тайм
Перерыв
36’
Перроне   Войвода
14’
  Батурина
Кальяри
Каприле, Оберт, Камехо, Доссена, Зе Педру, Сулемана, Литета, Адопо, Фолоруншо, Эспозито, Палестра
Запасные: Сулев, Чоччи, Дзаппа, Кылычсой, Альбаррасин, Шерри, Малфитано, Паволетти, Трепи, Идрисси, Ратеринк, Когони, Менди
1тайм
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Батурина, Пас, Дувикас
Запасные: Войвода, Диего Карлос, Какре, Чавлина, Валье, Гольданига, Лахдо, Тернквист, Смолчич, Серджи Роберто, Вигорито, Мората, Кюн
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
7 марта 17:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Удинезе
Матч окончен
Колашинац   Джимшити
87’
80’
Камара   Арисала Микольта
  Скамакка
79’
76’
Дэвис   Букса
  Скамакка
75’
66’
Окойе
62’
Петровски   Миллер
62’
Дзаньоло   Атта
Коссуну   Залевски
57’
Самарджич   Крстович
57’
Белланова   Дзаппакоста
57’
55’
  Дэвис
де Рон
52’
46’
Млачич   Саррага
Муса   де Рон
46’
2тайм
Перерыв
39’
  Кристенсен
20’
Млачич
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Хин, Коссуну, Сулемана, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, Муса, Белланова, Скамакка
Запасные: Залевски, Баккер, Левак, Крстович, Росси, Аханор, Спортьелло, Джимшити, Дзаппакоста, де Рон, Вавассори
1тайм
Удинезе:
Окойе, Кристенсен, Кабаселе, Млачич, Камара, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Эхизибуэ, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Камара, Миллер, Байо, Букса, Нунцианте, Атта, Сава, Паделли, Арисала Микольта, Саррага, Гуйе
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
7 марта 19:45, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
  Бога
90’
+3’
Йылдыз   Костич
82’
К. Тюрам   Копмейнерс
77’
Франсишку Консейсау   Миретти
76’
76’
Дуросинми   Илинг-Джуниор
76’
Калабрези   Стоилкович
  Йылдыз
75’
Бремер
72’
70’
Караччоло
  К. Тюрам
65’
60’
Лерис   Куадрадо
60’
Марин   Лойола
60’
Хойхольт   Пиччинини
  Камбьязо
54’
48’
Лерис
Дэвид   Бога
46’
Гатти   Келли
46’
2тайм
Перерыв
39’
Марин
Ювентус
Перин, Бремер, Гатти, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Опенда, Пинсольо, Ди Грегорио, Кабаль, Миретти, Аджич, Костич, Келли, Копмейнерс, Жегрова, Бога
1тайм
Пиза:
Николас, Коппола, Караччоло, Калабрези, Ангори, Хойхольт, Марин, Эбишер, Лерис, Дуросинми, Морео
Запасные: Трамони, Божинов, Лойола, Мейстер, Гвиццо, Канестрелли, Альбиоль, Акинсанмиро, Стенгс, Шемпер, Куадрадо, Пиччинини, Илинг-Джуниор, Стоилкович, Туре
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
8 марта 11:30, виа дель Маре
Логотип домашней команды
Лечче
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
90’
+8’
Пеццелла
90’
+6’
Фолино
90’
+6’
Луперто
Кулибали   Фофана
89’
Пьеротти   Жан
79’
Банда   Гандельман
78’
74’
Пеццелла   Санабрия
Штулич   Шеддира
66’
62’
Торсбю   Окереке
53’
Джурич
47’
  Бонаццоли
46’
Бьянкетти   Дзербин
46’
Варди   Джурич
46’
Вандепютте   Пайеро
2тайм
Перерыв
Зиберт
45’
+4’
44’
Бьянкетти
  Штулич
38’
  Пьеротти
22’
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Жан, Ндаба, Фофана, Мархвиньски, Перес Сепульведа, Гандельман, Соттиль, Фрюхтль, Самооя, Хельгасон, Сала, Шеддира, Н′Дри
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Фолино, Бьянкетти, Пеццелла, Барбьери, Мале, Вандепютте, Торсбю, Бонаццоли, Варди
Запасные: Бондо, Флориани, Санабрия, Дзербин, Сильвестри, Чеккерини, Грасси, Окереке, Нава, Файе, Пайеро, Джурич
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
8 марта 14:00, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Верона
Матч окончен
90’
+5’
Орбан   Эль-Мусрати
Витик   Побега
84’
82’
Боуи   Сарр
82’
Ойегоке   Валентини
Роу   Домингес
77’
Дзортеа   Ликояннис
77’
74’
Харруи   Суслов
Фергюсон   Зом
66’
Орсолини   Бернардески
66’
57’
  Боуи
53’
  Фресе
  Роу
49’
2тайм
Перерыв
42’
Харруи
Фергюсон
40’
16’
Боуи
Болонья
Скорупски, Жоау Мариу, Лукуми, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Роу, Одгор, Моро, Орсолини, Кастро
Запасные: Де Сильвестри, Ликояннис, Пессина, Равалья, Хелланн, Бернардески, Казале, Побега, Зом, Камбьяги, Даллинга, Домингес
1тайм
Верона:
Монтипо, Брадарич, Ойегоке, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Харруи, Гальярдини, Акпа-Акпро, Орбан, Боуи
Запасные: Тоньоло, Москера, Перилли, Чам, Ньяссе, Суслов, Томич, Бельгали, Валентини, Сарр, Эль-Мусрати
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
8 марта 14:00, Артемио Франки
Логотип домашней команды
Фиорентина
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Парма
Матч окончен
Додо
90’
Ндур   Брешианини
86’
Понграчич   Комуццо
86’
82’
Соренсен   Эстевес
Харрисон   Фаццини
81’
72’
Пеллегрино   Эльфеге
72’
Стрефецца   Ористанио
Мандрагора   Фаббиан
64’
Мандрагора
61’
54’
Николусси-Кавилья   Ордоньес
2тайм
Перерыв
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Фаджоли, Ндур, Мандрагора, Гудмундссон, Харрисон, Пикколи
Запасные: Кристенсен, Леонарделли, Куадио, Брешианини, Бальбо, Комуццо, Фаббиан, Браски, Фортини, Ругани, Фаццини
1тайм
Парма:
Корви, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Кейта, Соренсен, Николусси-Кавилья, Валери, Кремаски, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Судзуки, Ористанио, Эльфеге, Ондрейка, Ринальди, Ордоньес, Карбони, Конде, Эстевес, Мена Мартинес, Ндиайе
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
8 марта 17:00, Луиджи Феррарис
Логотип домашней команды
Дженоа
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
89’
Кристанте
84’
Челик   Вас
84’
Манчини   Зелковски
  Витинья
80’
Эллертссон   Аарон Мартин
79’
Экубан   Витинья
75’
70’
Ренсх   Гиларди
Эхатор   Коломбо
64’
Жуниор Мессиас   Малиновский
64’
56’
Пеллегрини   Эль-Энауи
55’
  Ндика
  Жуниор Мессиас
52’
46’
Вентурино   Кристанте
2тайм
Перерыв
40’
Мален
Мазини
16’
12’
Ндика
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Экубан, Жуниор Мессиас, Сабелли, Мазини, Френдруп, Эллертссон, Эхатор
Запасные: Нортон-Каффи, Аморим, Онана, Коломбо, Соммарива, Аарон Мартин, Сеттерстрем, Малиновский, Леали, Витинья, Отоа, Гецай, Корне
1тайм
Рома:
Свилар, Челик, Ндика, Манчини, Вентурино, Пеллегрини, Цимикас, Ренсх, Коне, Пизилли, Мален
Запасные: Анхелиньо, Эль-Энауи, Кристанте, Эль-Шаарави, Сарагоса, Зелковски, Вас, Голлини, Де Марци, Гиларди
Подробнее
Серия А Италия. 28 тур
8 марта 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Модрич
89’
Пулишич   Нкунку
84’
Рабьо
80’
80’
Биссек   Диуф
Фофана   Риччи
73’
Рафаэл Леау   Фюллькруг
73’
69’
Думфрис
68’
Барелла   Фраттези
68’
Бастони   Карлос Аугусто
65’
Бастони
59’
Луис Энрике   Думфрис
59’
Мхитарян   Сучич
2тайм
Перерыв
  Эступиньян
35’
Милан
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Эступиньян, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Нкунку, Атекаме, Риччи, Торрьяни, Бартезаги, Яшари, Фюллькруг, Терраччано
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Эспозито, Бонни
Запасные: Фраттези, Сучич, Лавелли, Мартинес, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Ачерби, де Врей, Думфрис, Карлос Аугусто, Диуф, Чалханоглу, Дармиан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoМилан
logoЛацио
logoРома
logoИнтер
результаты
logoНаполи
logoПарма
logoДженоа
logoКальяри
logoКремонезе
logoЛечче
logoБолонья
logoПиза
logoУдинезе
logoВерона
logoСассуоло
logoФиорентина
logoКомо
logoАталанта
logoТорино
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Де Росси против бывшего клуба....☝️
Ответ Футбол, хоккей итд
Де Росси против бывшего клуба....☝️
второй раз. Первый проиграл
Удинезе в субботу играет с Аталантой, а воскресенье уже с Ромой))
Грифоны для приличия могли бы обыграть волков, чтобы борьба за 4-е ЛЧ-ое место обострилась до неприличия.🤌😗😄
Ответ Футбол, хоккей итд
Грифоны для приличия могли бы обыграть волков, чтобы борьба за 4-е ЛЧ-ое место обострилась до неприличия.🤌😗😄
Их всех обыграют ифриты-султаны
Ответ Футбол, хоккей итд
Грифоны для приличия могли бы обыграть волков, чтобы борьба за 4-е ЛЧ-ое место обострилась до неприличия.🤌😗😄
Спасибо Дженоа,🤩 спасибо Даниэле‼️🔝🤌😁✊️😗
Удачи Юве и Милану
Вот это второй тайм Атланта - Удинезе !
Просто фееричный футбол !
удачи Миланчику 🤝🤞
Гасперини хуже Раньери. Чтд
Фланг Ди Марко ожидаемо начинает проваливаться. Как уже было не раз, в матчах с сильными соперниками.
Плана Б там нет.
Ответ Тюменец
Фланг Ди Марко ожидаемо начинает проваливаться. Как уже было не раз, в матчах с сильными соперниками. Плана Б там нет.
Плана б нет у Киву. Он не может играть против топов и слил им Все игры, Юве не в счет, это середняк сейчас. Он играет против топов в бей беги, без мысли, без идей, идет чистый слив. Это факты, он даже не борется.
Ответ Xell
Плана б нет у Киву. Он не может играть против топов и слил им Все игры, Юве не в счет, это середняк сейчас. Он играет против топов в бей беги, без мысли, без идей, идет чистый слив. Это факты, он даже не борется.
По поводу фланга Ди Марко - плана Б не было и у тренеров Интера до Киву.
Если смотреть на игру, то нормально Интер играет. Комбинируют в атаке неплохо, но провалы в опорной зоне и на флангах, дают о себе знать.
Милан в типичный футбол Аллегри играет, а это не каждый тренер, даже с опытом, способен побороть, не то, что Киву.
По мне так сильно не хватает турка и Думфриса, причем в атаке. Ну и без основных форвардов играет Интер, хотя те, что на поле стараются.
Посмотрим. Слива не вижу, вижу борьбу, вижу, что есть где, и в чем прибавить.
Но я не тренер. Не в команде. Я смотрю со стороны )))
Модричу поспокойней надо быть ))
Ответ Тюменец
Модричу поспокойней надо быть ))
Если верить клише - буйный балканский нрав. Он бычил на Браима после того как сам привёз гол Кунде в финале кубка Испании 2025
Ответ Direct free kick
Если верить клише - буйный балканский нрав. Он бычил на Браима после того как сам привёз гол Кунде в финале кубка Испании 2025
Возможно. Балканцы и правда довольно вспыльчивые ребята.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
23 февраля, 21:43
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
16 февраля, 21:41
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Болонью» в гостях
3 февраля, 21:39
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
17 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
27 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
39 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
54 минуты назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
1 минуту назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем