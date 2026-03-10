Чемпионат Италии. «Лацио» победил «Сассуоло»

В Италии прошли матчи 28-го тура Серии А.
В пятницу в рамках 28-го тура Серии А «Наполи» победил «Торино» (2:1).
В субботу «Аталанта» разделила очки с «Удинезе» (2:2), «Ювентус» дома разгромил «Пизу» (4:0).
В воскресенье «Рома» на выезде уступила «Дженоа» (1:2), «Интер» проиграл «Милану» (0:1) в дерби.
В понедельник тур завершился матчем «Лацио» – «Сассуоло» (2:1).
Чемпионат Италии
28-й тур
Лацио
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Габаррон, Пеллегрини, Диа, Нослин, Ратков, Giacomo Giacomone, Белаэн, Пшиборек, Фурланетто, Хюсай, Ладзари, Канчельери, Педро, Провстгор
Сассуоло:
Мурич, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Кулибали, Торстведт, Липани, Коне, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Романья, Вранкс, Дзакки, Бакола, Моро, Саталино, Фелипе, Яннони, Турати, Дойг, Валюкевич, Матич, Вольпато
Спинаццола Мигель Гутьеррес
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Сантос, Вергара, Спинаццола, Элмаз, Гилмор, Политано, Хейлунд
Запасные: де Брюйне, Замбо-Ангисса, Лукаку, Маццокки, Бекема, Мигель Гутьеррес, Жиоване, Мерет, Контини-Барановский
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Симеоне, Сапата
Запасные: Анджорин, Куленович, Марьянуччи, Илич, Казадеи, Сивьеро, Нкунку, Бираги, Илкхан, Исраэль, Тамез, Адамс, Нджи, Марипан, Педерсен
Кальяри
Каприле, Оберт, Камехо, Доссена, Зе Педру, Сулемана, Литета, Адопо, Фолоруншо, Эспозито, Палестра
Запасные: Сулев, Чоччи, Дзаппа, Кылычсой, Альбаррасин, Шерри, Малфитано, Паволетти, Трепи, Идрисси, Ратеринк, Когони, Менди
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Батурина, Пас, Дувикас
Запасные: Войвода, Диего Карлос, Какре, Чавлина, Валье, Гольданига, Лахдо, Тернквист, Смолчич, Серджи Роберто, Вигорито, Мората, Кюн
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Хин, Коссуну, Сулемана, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, Муса, Белланова, Скамакка
Запасные: Залевски, Баккер, Левак, Крстович, Росси, Аханор, Спортьелло, Джимшити, Дзаппакоста, де Рон, Вавассори
Удинезе:
Окойе, Кристенсен, Кабаселе, Млачич, Камара, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Эхизибуэ, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Камара, Миллер, Байо, Букса, Нунцианте, Атта, Сава, Паделли, Арисала Микольта, Саррага, Гуйе
Франсишку Консейсау Миретти
Ювентус
Перин, Бремер, Гатти, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Опенда, Пинсольо, Ди Грегорио, Кабаль, Миретти, Аджич, Костич, Келли, Копмейнерс, Жегрова, Бога
Пиза:
Николас, Коппола, Караччоло, Калабрези, Ангори, Хойхольт, Марин, Эбишер, Лерис, Дуросинми, Морео
Запасные: Трамони, Божинов, Лойола, Мейстер, Гвиццо, Канестрелли, Альбиоль, Акинсанмиро, Стенгс, Шемпер, Куадрадо, Пиччинини, Илинг-Джуниор, Стоилкович, Туре
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Жан, Ндаба, Фофана, Мархвиньски, Перес Сепульведа, Гандельман, Соттиль, Фрюхтль, Самооя, Хельгасон, Сала, Шеддира, Н′Дри
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Фолино, Бьянкетти, Пеццелла, Барбьери, Мале, Вандепютте, Торсбю, Бонаццоли, Варди
Запасные: Бондо, Флориани, Санабрия, Дзербин, Сильвестри, Чеккерини, Грасси, Окереке, Нава, Файе, Пайеро, Джурич
Болонья
Скорупски, Жоау Мариу, Лукуми, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Роу, Одгор, Моро, Орсолини, Кастро
Запасные: Де Сильвестри, Ликояннис, Пессина, Равалья, Хелланн, Бернардески, Казале, Побега, Зом, Камбьяги, Даллинга, Домингес
Верона:
Монтипо, Брадарич, Ойегоке, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Харруи, Гальярдини, Акпа-Акпро, Орбан, Боуи
Запасные: Тоньоло, Москера, Перилли, Чам, Ньяссе, Суслов, Томич, Бельгали, Валентини, Сарр, Эль-Мусрати
Николусси-Кавилья Ордоньес
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Фаджоли, Ндур, Мандрагора, Гудмундссон, Харрисон, Пикколи
Запасные: Кристенсен, Леонарделли, Куадио, Брешианини, Бальбо, Комуццо, Фаббиан, Браски, Фортини, Ругани, Фаццини
Парма:
Корви, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Кейта, Соренсен, Николусси-Кавилья, Валери, Кремаски, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Судзуки, Ористанио, Эльфеге, Ондрейка, Ринальди, Ордоньес, Карбони, Конде, Эстевес, Мена Мартинес, Ндиайе
Жуниор Мессиас Малиновский
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Экубан, Жуниор Мессиас, Сабелли, Мазини, Френдруп, Эллертссон, Эхатор
Запасные: Нортон-Каффи, Аморим, Онана, Коломбо, Соммарива, Аарон Мартин, Сеттерстрем, Малиновский, Леали, Витинья, Отоа, Гецай, Корне
Рома:
Свилар, Челик, Ндика, Манчини, Вентурино, Пеллегрини, Цимикас, Ренсх, Коне, Пизилли, Мален
Запасные: Анхелиньо, Эль-Энауи, Кристанте, Эль-Шаарави, Сарагоса, Зелковски, Вас, Голлини, Де Марци, Гиларди
Милан
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Эступиньян, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Нкунку, Атекаме, Риччи, Торрьяни, Бартезаги, Яшари, Фюллькруг, Терраччано
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Эспозито, Бонни
Запасные: Фраттези, Сучич, Лавелли, Мартинес, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Ачерби, де Врей, Думфрис, Карлос Аугусто, Диуф, Чалханоглу, Дармиан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Просто фееричный футбол !
Плана Б там нет.
Если смотреть на игру, то нормально Интер играет. Комбинируют в атаке неплохо, но провалы в опорной зоне и на флангах, дают о себе знать.
Милан в типичный футбол Аллегри играет, а это не каждый тренер, даже с опытом, способен побороть, не то, что Киву.
По мне так сильно не хватает турка и Думфриса, причем в атаке. Ну и без основных форвардов играет Интер, хотя те, что на поле стараются.
Посмотрим. Слива не вижу, вижу борьбу, вижу, что есть где, и в чем прибавить.
Но я не тренер. Не в команде. Я смотрю со стороны )))