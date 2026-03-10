Чемпионат Италии. «Лацио» победил «Сассуоло»

В Италии прошли матчи 28-го тура Серии А.

В пятницу в рамках 28-го тура Серии А «Наполи » победил «Торино » (2:1).

В субботу «Аталанта » разделила очки с «Удинезе» (2:2), «Ювентус » дома разгромил «Пизу» (4:0).

В воскресенье «Рома» на выезде уступила «Дженоа» (1:2), «Интер» проиграл «Милану » (0:1) в дерби.

В понедельник тур завершился матчем «Лацио» – «Сассуоло» (2:1).

Чемпионат Италии

28-й тур

Серия А Италия. 28 тур 7 марта 14:00, Сарденья Кальяри Завершен 1 - 2 Комо Матч окончен Доссена 89’ Идрисси Паволетти 87’ 83’ Рамон 81’ Батурина Серджи Роберто 81’ Альберто Морено Валье 81’ Пас Диего Карлос Эспозито Трепи 78’ Камехо Идрисси 78’ Литета Кылычсой 78’ 76’ Да Кунья

Зе Педру Дзаппа 73’ Эспозито 71’ Палестра 65’ 62’ Дувикас Мората Эспозито

56’ 2 тайм Перерыв 36’ Перроне Войвода 14’ Батурина

Кальяри Каприле, Оберт, Камехо, Доссена, Зе Педру, Сулемана, Литета, Адопо, Фолоруншо, Эспозито, Палестра Запасные: Сулев, Чоччи, Дзаппа, Кылычсой, Альбаррасин, Шерри, Малфитано, Паволетти, Трепи, Идрисси, Ратеринк, Когони, Менди 1 тайм Комо: Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Батурина, Пас, Дувикас Запасные: Войвода, Диего Карлос, Какре, Чавлина, Валье, Гольданига, Лахдо, Тернквист, Смолчич, Серджи Роберто, Вигорито, Мората, Кюн

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А