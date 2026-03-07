  • Спортс
Сафонов после 1:3 от «Монако»: «Неприятно, даже очень. Теперь для «ПСЖ» каждый матч в лиге – финал. Нужно побеждать не только с точки зрения ментальности победителя, но и из-за таблицы»

Сафонов прокомментировал поражение от «Монако».

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о поражении от «Монако» в 25-м туре Лиги 1 (1:3).

«Раз уж я взялся писать свои мысли после матчей, то неправильно это делать только в комфортные моменты. Поэтому вот мое видение вчерашнего поражения.

Неприятно, даже очень. Буквально в прошлом матче создали себе комфортный задел и сразу же воспользовались своим правом на ошибку. Явно не этого мы желали и не об этом думали. Но сейчас наша реальность такова: мы должны побеждать в каждом матче не только с точки зрения ментальности победителя, но и с точки зрения турнирной таблицы. В регулярном чемпионате для нас теперь каждый матч – финал.

А вот в Лиге чемпионов мы только на пути к заветной цели. Так что дальше нас ждут две встречи против «Челси». Начинаем 11-го числа дома. Должно быть суперинтересно 🔥🤝», – написал Сафонов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Ну давай Матвей. Лч это ключевой момент. Понятно, что с такой обороной ПСЖ не фаворит пары. Но именно здесь нужно включиться и тащить 🙏🏼
Матвей своей телегой конечно очень отличается от других футболистов и по интересам и по мыслям. Я помню как он там, после ляпа за сборную, выставил фотку у стены с надписью "Машины у ворот не ставить", закрыв собой слово "машины") С самоиронией у Матвея все ок. Удачи в следующем матче.
Смотрите, выдержал полтора дня, с горяча ничего не говорил, сказал всё адекватно, его косяков там нет в принципе, команду поддержал. Всё красиво!
Я даже не знаю, благодарить его предыдущую жену за это?)))
Думаю в ЛЧ мучаться недолго, а в чемпионате будете первыми
