Сафонов после 1:3 от «Монако»: «Неприятно, даже очень. Теперь для «ПСЖ» каждый матч в лиге – финал. Нужно побеждать не только с точки зрения ментальности победителя, но и из-за таблицы»

Сафонов прокомментировал поражение от «Монако».

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов высказался о поражении от «Монако » в 25-м туре Лиги 1 (1:3).

«Раз уж я взялся писать свои мысли после матчей, то неправильно это делать только в комфортные моменты. Поэтому вот мое видение вчерашнего поражения.

Неприятно, даже очень. Буквально в прошлом матче создали себе комфортный задел и сразу же воспользовались своим правом на ошибку. Явно не этого мы желали и не об этом думали. Но сейчас наша реальность такова: мы должны побеждать в каждом матче не только с точки зрения ментальности победителя, но и с точки зрения турнирной таблицы. В регулярном чемпионате для нас теперь каждый матч – финал.

А вот в Лиге чемпионов мы только на пути к заветной цели. Так что дальше нас ждут две встречи против «Челси». Начинаем 11-го числа дома. Должно быть суперинтересно 🔥🤝», – написал Сафонов.