  • У Артеты рекордный сезон по победам во главе «Арсенала» – 35. «Канониры» претендуют на трофеи в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии и Кубке лиги
41

Артета проводит рекордный по победам сезон в качестве тренера «Арсенала».

«Арсенал» в сезоне-2025/26 выиграл больше матчей во всех турнирах, чем в любом другом сезоне под руководством Микеля Артеты.  

Сегодняшняя победа над «Мэнсфилдом» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии стала 35-й для «канониров» в текущем сезоне. 

В сезоне-2023/24 было 34 победы, в сезоне-2024/25 – 32, в сезоне-2022/23 – 32. Испанец возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. 

Лондонцы продолжают борьбу за победу во всех четырех турнирах: АПЛ, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
После таких разговоров обычно случается залупл
Ответ Артём Гармаев
После таких разговоров обычно случается залупл
А кто-то кроме СМИ ведёт эти разговоры?? Просто упустил инфу
всем квадрупол посоны
Ответ DolJun
всем квадрупол посоны
Опередил)
Ответ DolJun
всем квадрупол посоны
это к дяде юргену, он был главным по желаемому квадруплу, а по факту оформлял залупл
Если кто и должен выиграть 4 трофея, то как раз Арсенал…
Но он деляет это неправильня!😭
Ответ Billy_Shears
Но он деляет это неправильня!😭
Если Артета умудрится не взять лигу, "погнавшись за несколькими зайцами" - этот ваш коммент будет на 100% верен)
Для начало не плохо было победить нефтяников 22 марта и моральный дух укрепить а потом все силы бросить на АПЛ , а лигу чемпионов и кубок Англии на 2 ой план надо оставить ато чувствуется что у канониров порох заканчивается
На квадрупл пишите, или боитесь сглазить)
Интересная команда. Но от попадания в историю до того что б в неё просто вляпаться - порой один шаг. У Арсенала история разочарований побогаче истории побед и это может давить. Но если команда справится, то это будет претендент на титулы на не один год. С чемпионским духом.
Залупл или квадрупл, крутите барабан
они играют оооочень прагматично и экономно(мауринью отдыхает). скамейка самая глубокая в европе. в весну заходят с очень малым числом в лазарете и те скоро вернутся, поэтому чем черт не шутит.
Ответ sonny91
они играют оооочень прагматично и экономно(мауринью отдыхает). скамейка самая глубокая в европе. в весну заходят с очень малым числом в лазарете и те скоро вернутся, поэтому чем черт не шутит.
мерино надолго
Из внутренних кубков надо было выскакивать. Не до треблов сейчас.
Ответ &_Bishep_&
Из внутренних кубков надо было выскакивать. Не до треблов сейчас.
Выскакивать от Уигана или Мансфилда? Нет уж, спасибо! Раз сетка позволяет, надо побеждать

Что за лузерский менталитет вообще?
Ответ S. A.
Выскакивать от Уигана или Мансфилда? Нет уж, спасибо! Раз сетка позволяет, надо побеждать Что за лузерский менталитет вообще?
Лузерский менталитет у Арсенала еже больше 20 лет. Сейчас пролетят мимо в ЛЧ и АПЛ и будете снова радоваться КА в лучшем случаи, а скорее КАЛу.
Рекомендуем