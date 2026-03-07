У Артеты рекордный сезон по победам во главе «Арсенала» – 35. «Канониры» претендуют на трофеи в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии и Кубке лиги
Артета проводит рекордный по победам сезон в качестве тренера «Арсенала».
«Арсенал» в сезоне-2025/26 выиграл больше матчей во всех турнирах, чем в любом другом сезоне под руководством Микеля Артеты.
Сегодняшняя победа над «Мэнсфилдом» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии стала 35-й для «канониров» в текущем сезоне.
В сезоне-2023/24 было 34 победы, в сезоне-2024/25 – 32, в сезоне-2022/23 – 32. Испанец возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.
Лондонцы продолжают борьбу за победу во всех четырех турнирах: АПЛ, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
