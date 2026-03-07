У Артеты рекордный сезон по победам во главе «Арсенала» – 35. «Канониры» претендуют на трофеи в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии и Кубке лиги

Артета проводит рекордный по победам сезон в качестве тренера «Арсенала».

«Арсенал » в сезоне-2025/26 выиграл больше матчей во всех турнирах, чем в любом другом сезоне под руководством Микеля Артеты .

Сегодняшняя победа над «Мэнсфилдом » (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии стала 35-й для «канониров» в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 было 34 победы, в сезоне-2024/25 – 32, в сезоне-2022/23 – 32. Испанец возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.

Лондонцы продолжают борьбу за победу во всех четырех турнирах: АПЛ , Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.