Роналду выложил фото с восстановительной процедуры: «Готов смотреть сегодняшний матч. Вперед, «Аль-Наср»!»

Роналду выложил фото с восстановительной процедуры.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото с восстановительной процедуры на фоне травмы.

На нем португалец сидит на массажном столе в тренировочном помещении, а на его ноге закреплено оборудование для криотерапии – специальный компрессионный чехол с системой охлаждения.

Роналду одет в тренировочную форму «Аль‑Насра» и улыбается, показывая большой палец вверх. Ранее сообщалось, что он будет восстанавливаться в Испании.

«Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшнюю игру. Вперед, «Аль-Наср»! 🟡🔵», – написал Роналду в соцсетях.

Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Неомом» в чемпионате Саудовской Аравии.

Фото: x.com/Cristiano