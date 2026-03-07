  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду выложил фото с восстановительной процедуры: «Готов смотреть сегодняшний матч. Вперед, «Аль-Наср»!»
Фото
10

Роналду выложил фото с восстановительной процедуры: «Готов смотреть сегодняшний матч. Вперед, «Аль-Наср»!»

Роналду выложил фото с восстановительной процедуры.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото с восстановительной процедуры на фоне травмы.

На нем португалец сидит на массажном столе в тренировочном помещении, а на его ноге закреплено оборудование для криотерапии – специальный компрессионный чехол с системой охлаждения. 

Роналду одет в тренировочную форму «Аль‑Насра» и улыбается, показывая большой палец вверх. Ранее сообщалось, что он будет восстанавливаться в Испании.

«Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшнюю игру. Вперед, «Аль-Наср»! 🟡🔵», – написал Роналду в соцсетях.

Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Неомом» в чемпионате Саудовской Аравии.

Фото: x.com/Cristiano

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
соцсети
logoАль-Наср Эр-Рияд
фото
logoНеом
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бомбы к лечению.

Очень давняя примета.
Не подскажите как сделать так чтобы не было новостей про Роналду 🤨🤨🤨
Ответ Александр Кудрявцев
Не подскажите как сделать так чтобы не было новостей про Роналду 🤨🤨🤨
Позвонить ему и сказать:" Роналду, братушонок, можешь не выкладывать посты всякие, а то тут на спортсе новости всякие за тебя, надоело уже чуть-чуть. Хорошо? Ага. Обнял дорогой, пока"
Ответ Lestuk
Позвонить ему и сказать:" Роналду, братушонок, можешь не выкладывать посты всякие, а то тут на спортсе новости всякие за тебя, надоело уже чуть-чуть. Хорошо? Ага. Обнял дорогой, пока"
😂😂😂👌👌👌👍👍👍
Эти процедуры Роналду может делать и дома, с его подходом к здоровью и восстановлению. Писали что он тратит на эти оборудования кучу бабла. Крио капсулы, массажи и восстановительные процессы у него дома лучше чем в клиниках.
Я не осуждаю его что он покинул СА из-за войны. Просто не нужно это представлять как реальное вынужденное лечение за границей.
Тем более это не сложная операция, а всего-то задняя поверхность бедра.
Ответ Blaumerc
Эти процедуры Роналду может делать и дома, с его подходом к здоровью и восстановлению. Писали что он тратит на эти оборудования кучу бабла. Крио капсулы, массажи и восстановительные процессы у него дома лучше чем в клиниках. Я не осуждаю его что он покинул СА из-за войны. Просто не нужно это представлять как реальное вынужденное лечение за границей. Тем более это не сложная операция, а всего-то задняя поверхность бедра.
Зачем осуждать, нужно говорит как есть:) 🐀 просто сбежала, когда за пару дней до этого на весь мир сказала, что он с Аравией одно целое:) Аравийцам уже давно пора сделать выводы по поводу балласта:)
Как вовремя получил травму, однако. Жаль, что не гражданин нашей страны. Думаю надо выдать паспорт. Заочно
Скорейшего выздоровления!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пети против того, чтобы Мбаппе раскрывал детали своей травмы: «Не стоит подливать масла в огонь спекуляций. Зидан так не делал. Думаете, Роналду завтра выйдет и расскажет о повреждении?»
6 марта, 16:23
Трамп использовал Месси для новой речи про Иран! 8 минут политики на встрече в честь победы в МЛС
6 марта, 13:40
Роналду лечится в Испании, сообщили в «Аль-Насре». Травма оказалась серьезнее, чем ожидалась
6 марта, 13:12
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
8 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
24 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
34 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
46 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
38 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем