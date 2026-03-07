Роналду выложил фото с восстановительной процедуры: «Готов смотреть сегодняшний матч. Вперед, «Аль-Наср»!»
Роналду выложил фото с восстановительной процедуры.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото с восстановительной процедуры на фоне травмы.
На нем португалец сидит на массажном столе в тренировочном помещении, а на его ноге закреплено оборудование для криотерапии – специальный компрессионный чехол с системой охлаждения.
Роналду одет в тренировочную форму «Аль‑Насра» и улыбается, показывая большой палец вверх. Ранее сообщалось, что он будет восстанавливаться в Испании.
«Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшнюю игру. Вперед, «Аль-Наср»! 🟡🔵», – написал Роналду в соцсетях.
Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Неомом» в чемпионате Саудовской Аравии.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
Очень давняя примета.
Я не осуждаю его что он покинул СА из-за войны. Просто не нужно это представлять как реальное вынужденное лечение за границей.
Тем более это не сложная операция, а всего-то задняя поверхность бедра.