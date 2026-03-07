Эвра о ситуации с Винисиусом: «Проблема расизма – в обществе. Нужны жесткие законы, людей надо просвещать. Празднование – не проблема. Помните, как Жозе скользил на коленях?»
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о расизме в адрес Винисиуса.
– Как вы отнеслись к эпизоду, когда Винисиус заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны Престианни во время матча Лиги чемпионов? Видите ли вы какое-то сходство с тем, что произошло с вами в свое время? И как вы оцениваете борьбу Винисиуса с расизмом?
– Проблема расизма не в футболе, а в обществе. Изменить ситуацию сложно, для этого нужны серьезные законы. Со мной это всегда происходило: когда мне было 17 лет, люди в Италии бросали в меня бананы и издавали обезьяньи звуки. Это не новость, и я не понимаю, почему это все еще происходит.
Надеюсь, что Джанни Инфантино очень серьезно относится к этим вещам, но я не удивлен, что это происходит, потому что это проблема общества. Люди просят Винисиуса не праздновать так, как он это делал – да ладно вам. Помните, как Жозе Моуринью скользил на коленях на «Олд Траффорд»? Мы любим футбол, и люди должны иметь возможность праздновать так, как они хотят.
Винисиус и его команда должны бороться с этой проблемой по-другому, потому что люди будут винить Вини. Мы должны сдерживать этих людей. Футбол – не решение, думаю, правительство должно начать принимать жесткие законы по этому поводу, а людей стоит просвещать. Я всегда говорю, что никто не рождается расистом, это больше вопрос образования. Это огромная работа, я пытался с этим бороться, – сказал Эвра в интервью Stake.
