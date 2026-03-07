  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эвра о ситуации с Винисиусом: «Проблема расизма – в обществе. Нужны жесткие законы, людей надо просвещать. Празднование – не проблема. Помните, как Жозе скользил на коленях?»
97

Эвра о ситуации с Винисиусом: «Проблема расизма – в обществе. Нужны жесткие законы, людей надо просвещать. Празднование – не проблема. Помните, как Жозе скользил на коленях?»

Эвра о ситуации с Винисиусом: проблема расизма – в обществе.

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о расизме в адрес Винисиуса.

– Как вы отнеслись к эпизоду, когда Винисиус заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны Престианни во время матча Лиги чемпионов? Видите ли вы какое-то сходство с тем, что произошло с вами в свое время? И как вы оцениваете борьбу Винисиуса с расизмом?

– Проблема расизма не в футболе, а в обществе. Изменить ситуацию сложно, для этого нужны серьезные законы. Со мной это всегда происходило: когда мне было 17 лет, люди в Италии бросали в меня бананы и издавали обезьяньи звуки. Это не новость, и я не понимаю, почему это все еще происходит.

Надеюсь, что Джанни Инфантино очень серьезно относится к этим вещам, но я не удивлен, что это происходит, потому что это проблема общества. Люди просят Винисиуса не праздновать так, как он это делал – да ладно вам. Помните, как Жозе Моуринью скользил на коленях на «Олд Траффорд»? Мы любим футбол, и люди должны иметь возможность праздновать так, как они хотят.

Винисиус и его команда должны бороться с этой проблемой по-другому, потому что люди будут винить Вини. Мы должны сдерживать этих людей. Футбол – не решение, думаю, правительство должно начать принимать жесткие законы по этому поводу, а людей стоит просвещать. Я всегда говорю, что никто не рождается расистом, это больше вопрос образования. Это огромная работа, я пытался с этим бороться, – сказал Эвра в интервью Stake.

Опубликовано: Sports
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
logoЖозе Моуринью
logoПатрис Эвра
logoДжанни Инфантино
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoДжанлука Престианни
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Людей просвещать нужно, а футболистов не нужно значит. На самом деле, легче было бы просветить одного Винисиуса как стоит и как не стоит себя вести, чем просвещать миллионы людей, что не нужно обзывать провокатора.
Ответ Случайно заскочил
Людей просвещать нужно, а футболистов не нужно значит. На самом деле, легче было бы просветить одного Винисиуса как стоит и как не стоит себя вести, чем просвещать миллионы людей, что не нужно обзывать провокатора.
По-моему это бесполезно. Не переоценивайте способности Вини к восприятию действительности.
Ответ Случайно заскочил
Людей просвещать нужно, а футболистов не нужно значит. На самом деле, легче было бы просветить одного Винисиуса как стоит и как не стоит себя вести, чем просвещать миллионы людей, что не нужно обзывать провокатора.
Ну, Эвра в новости буквально говорит: «Винисиус и его команда должны бороться с этой проблемой по-другому». Правда, здесь мысль не развивается, но может быть, в оригинале интервью больше деталей.
Я уверен Моуриньо услышал тогда в свой адрес столько оскорблений ..
Винисиус разрыдался бы и убежал домой
Фанатам, по большому счёту, всё равно, какой ты национальности, расы, роста и так далее. Но они будут это использовать, чтобы вывести тебя на эмоции, чтобы хоть как-то помочь своей команде. Просто выбить игрока из равновесия.
У людей вроде Эвра слишком высокое мнение о себе, будто фанаты принимают какое-то взвешенное решение: мол, он чернокожий, значит мы считаем его ниже нас в иерархии, белых, поэтому нужно показать это обезьяньими криками. На деле большинству просто всё равно - вы всего лишь пинаете мяч. Да, на очень высоком уровне, практически недосягаемом для обычных людей, но всё равно пинаете мяч.
"Your teeth are offside, your teeth are offside, Luis Suarez, your teeth are offside" - это не про унижение людей с плохим прикусом, а просто колкость в адрес Суареса.
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Фанатам, по большому счёту, всё равно, какой ты национальности, расы, роста и так далее. Но они будут это использовать, чтобы вывести тебя на эмоции, чтобы хоть как-то помочь своей команде. Просто выбить игрока из равновесия. У людей вроде Эвра слишком высокое мнение о себе, будто фанаты принимают какое-то взвешенное решение: мол, он чернокожий, значит мы считаем его ниже нас в иерархии, белых, поэтому нужно показать это обезьяньими криками. На деле большинству просто всё равно - вы всего лишь пинаете мяч. Да, на очень высоком уровне, практически недосягаемом для обычных людей, но всё равно пинаете мяч. "Your teeth are offside, your teeth are offside, Luis Suarez, your teeth are offside" - это не про унижение людей с плохим прикусом, а просто колкость в адрес Суареса.
Комментарий скрыт
Ответ sportsmerzkierebyata
Комментарий скрыт
Да-да, многие высокие считают низких ниже себя, красивые считают некрасивых некрасивее, а умные глупых - глупее. Общество полно противоположностей и контрастов, но они выходят на первый план, в первую очередь тогда, когда их выводят на первый план разные идиоты. Один баклан намеренно станцеывал нелепый провокативный танец, другой баклан что-то грубое ему ляпнул, еще 20 человек вокруг плевать на это хотели и стремились продолжить игру, но почему-то до сих пор толпы людей обсуждают расизм. Расизм - это когда в 50-е в США неграм профессионально заниматься баскетболом запрещали. То, что изредка происходит сегодня - это, как максимум, хамство, не более. При этом хамство зачастую обоюдное.
"это больше вопрос образования". Которого у Вини к сожалению нет
в Дани Алвеса тоже бросали бананы, он не особо из-за этого расстроился. Оливера Кана часто обзывали обезьяной, бананы, по-моему, тоже кидали, никто из этого большой трагедии не делал. В Испании играет много темнокожих, но с расизмом сталкивается почти исключительно один Винисиус. Может, проблема не в обществе?
Ответ uchiyamada
в Дани Алвеса тоже бросали бананы, он не особо из-за этого расстроился. Оливера Кана часто обзывали обезьяной, бананы, по-моему, тоже кидали, никто из этого большой трагедии не делал. В Испании играет много темнокожих, но с расизмом сталкивается почти исключительно один Винисиус. Может, проблема не в обществе?
В следующий гонке между главным тренером и вини я предполагаю, уже будет решён вопрос , кто останется в команде.
Этот уголь уже задрал всех, ему до модрича, как и до Роналду далеко, но мнит себя богом, танцор диско. А вот Алонсо просто слил, а руководство пошло на поводу, надеюсь всё ему вернётся
Ответ Lars 09
В следующий гонке между главным тренером и вини я предполагаю, уже будет решён вопрос , кто останется в команде. Этот уголь уже задрал всех, ему до модрича, как и до Роналду далеко, но мнит себя богом, танцор диско. А вот Алонсо просто слил, а руководство пошло на поводу, надеюсь всё ему вернётся
Пересу можно посоветовать только одно: пора Винисиуса сделать играющим тренером)
Скользить и корчить как🙈 это разные вещи
Ответ Максим Макс_1116879745
Скользить и корчить как🙈 это разные вещи
Комментарий скрыт
Ответ Nuri Shaw
Комментарий скрыт
дата регистрации 3 февраля, все ясно
Жозе ######### угловой флаг на стадионе соперника?
Ответ LYSVEGAS
Жозе ######### угловой флаг на стадионе соперника?
Ну прям ребус, столько всего подходит
Уже второй футболист сравнивает скольжение по траве от Моура с "лишением девственности углового флажка" от Винни...

Они настолько недалеки, что приравнивают такие вещи?))
Ответ Artuom Batishev
Уже второй футболист сравнивает скольжение по траве от Моура с "лишением девственности углового флажка" от Винни... Они настолько недалеки, что приравнивают такие вещи?))
Эвра в детстве клал под язык бибу школьного учителя, так что в этом деле он эксперт
А можно поехать к себе в Африку и не слушать расизма

Приехали в гости и топят что они французы, англичане или другие. Но НЕТ, вы не европейцы, вы африканцы с паспортами европейских стран
Ответ Flag1111
А можно поехать к себе в Африку и не слушать расизма Приехали в гости и топят что они французы, англичане или другие. Но НЕТ, вы не европейцы, вы африканцы с паспортами европейских стран
отвечаю!!
Да хватит! Причем тут Жозе вообще? Как вы достали то все, а. Бразилец из команды Реал Мадрид сношает угловой флажок. А ВОТ ЖОЗЕ ЗНАЕТЕ ОН ВОТ ЗНАЕТЕ. Как это связано, полоумные?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тебас о Винисиусе и расизме: «У Ла Лиги есть спецгруппа, расследующая такие инциденты. Были случаи, когда даже он сам не замечал, что были расистские действия»
6 марта, 17:02
Булыкин о расизме на матче ЦСКА и «Краснодара»: «Не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать»
5 марта, 17:02
Агкацев о скандале с Кордобой: «Шокирует, что в России остается проблема расизма. Нужно было остановить игру – как в матче «Бенфики» и «Реала»
5 марта, 11:51
Десайи о Винисиусе: «Проблема не в празднованиях, а в том, как к нему относятся. Его действия – не провокация и не оправдывают оскорблений»
3 марта, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
11 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
28 минут назад
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
39 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
52 минуты назад
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
52 минуты назад
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны
сегодня, 12:15
Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев
сегодня, 12:02
Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»
сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
51 минуту назад
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:25
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем