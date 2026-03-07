Форвард «Балтики» Хиль забил 11-й гол в РПЛ. Столько же у лидирующего Батракова
Форвард «Балтики» Брайан Хиль вышел в лидеры бомбардирской гонки Мир РПЛ.
Футболист забил в матче 20-го тура против «Ростова». Этот гол стал для него 11-м в текущем сезоне чемпионата России.
Больше в РПЛ пока не забивал никто. Столько же мячей на счету полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Отличный игрок, не хуже Дурана)) Причем в ФНЛ был не такой результативный, вот и думайте
Ну так лучшая лига мира все-таки, а не какая-то там АПЛ
так приспособился и вперед ))))
Красава, очень надо побеждать сегодня!
