Форвард «Балтики» Хиль забил 11-й гол в РПЛ. Столько же у лидирующего Батракова

Форвард «Балтики» Брайан Хиль вышел в лидеры бомбардирской гонки Мир РПЛ .

Футболист забил в матче 20-го тура против «Ростова». Этот гол стал для него 11-м в текущем сезоне чемпионата России.

Больше в РПЛ пока не забивал никто. Столько же мячей на счету полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова .