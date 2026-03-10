Чемпионат Испании. «Эспаньол» сыграл вничью с «Овьедо»

В Ла Лиге прошли матчи 27-го тура.
В пятницу в рамках 27-го тура Ла Лиги «Реал» в гостях обыграл «Сельту» (2:1).
В субботу «Атлетико» одолел «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (3:2), «Барселона» на выезде победила «Атлетик» (1:0).
В воскресенье «Вильярреал» дома справился с «Эльче» (2:1).
Чемпионат Испании
27-й тур
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Терратс, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Рубио, Салинас, Фернандес, Фортуньо, Калеро, Санчес, Каррерас, Гомес, Тристан, Милья
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Кальво, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Фернандес, Илич, Виньяс
Запасные: Байи, Коломбатто, Молдован, Альхассан, Pablo Menéndez Agudín, Касорла, Шаира, Эджариа, Форес, Хассан
Браим Диас Гонсало Гарсия
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Айду, Аспас, Эль-Абделлауи, Вильяр, Нуньес, Фернандес, Руэда, Домингес, Фер Лопес, Весино, Сотело, У. Альварес
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Браим Диас
Запасные: Местре, Фран Гарсия, Сестеро, Мануэль Анхель, Лунин, Паласиос, Карвахаль, Агуадо, Гонсало Гарсия, Lamini Domingos Fati João
Рубен Гарсия Рауль Гарсия
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Бойомо, Муньос, Осамбела, Барха, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Аргибиде, Моро
Мальорка:
Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Торре, Морланес, Саму Кошта, Мурики, Фернандес
Запасные: Куэльяр, А. Санчес, Пратс, Лувумбу, Калумба, Тони Лато, Лопес, Морей, Виржили, Бергстрем, Олаисола, Дардер
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Оласагасти, Ури Рей, Кортес, Ромеро, Тунде, Эспи
Запасные: Куньят, Примо, Пампин, Венседор, Арриага, Сервера, Этта-Эйонг, Моралес, Абед, Маттурро, Виктор Гарсия, Лосада
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Бельтран, Эчеверри, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Унаи, Мартин, Крапивцов, Рока, Бланко, Давид Лопес, Курума, Абель Руис, Франсес
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Альмада, Коке, Мендоса, Симеоне, Лукман, Серлот
Запасные: Варгас, Гризманн, Муссо, Алекс Баэна, Альварес, Лангле, Пубиль, Ле Норман, Кардозо, Н. Гонсалес, Льоренте, Диас дель Ромо
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Барренечеа, Солер, Эррера, Марин, Сучич, Оускарссон
Запасные: Фольгадо, Субельдия, Элустондо, Горрочатеги, Браис Мендес, Уэсли, Марреро, Туррьентес, Захарян, Гедеш, Ойарсабаль, Каррикабуру
Ферран Торрес Левандовски
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Рего Мора, Хаурегисар, Унаи Гомес, Санчес, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Наварро, Гурусета, Падилья, Лекуэ, Монреаль, Весга, Сансет, Гарсия, Серрано, Аресо, Берчиче, Руис де Галаррета
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Левандовски, Бардагжи, Рафинья, Араухо, Эспарт, Шченсны, Кочен, Кортес, Педри, Фермин Лопес, Маркес
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Марин, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Педраса, Парти, Жерар Морено, Олувасейи, Тенас, Фриман, Вейга, Парехо, Гонсалес
Эльче:
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Агуадо, Фебас, Валера, Диангана, Сангаре, Рафа Мир, А. Родригес
Запасные: Вильяр, Сепеда, Педроса, Редондо, Моренте, Андре Силва, Бигас, Итурбе, Пенья, Мартим Нету, Хосан
Хетафе
Сория, Иглесиас, Джене, Ромеро, Дуарте, Абкар, Фемения, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Летачек, Рико, Монтес, Санкрис, Боселли, Мартин, Рикельме, Ньом, Бирманчевич, Хави Муньос
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Бартра, Ортис, Фидальго, Альтимира, Деосса, Эззальзули, Эрнандес, Чими Авила
Запасные: Р. Родригес, Натан, Рикельме, Бакамбу, Руибаль, Антони, Адриан, Льоренте, Форнальс, Рока, Лопес, Бельерин
Севилья
Влаходимос, Салас, Ньянзу, Аспиликуэта, Гудель, Мартинес Гауна, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Санчес, Адамс
Запасные: Буэно, Янузай, Жордан, Нюланд, Кармона, Менди, Кастрин, Фабиу Кардозу, И. Ромеро, Сьерра, Гаттони, Эджуке
Райо Вальекано:
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Паласон, Гумбау, Мартин, Де Фрутос
Запасные: Альваро Гарсия, Камельо, Алеман, Карденас, Балиу, Чаваррия, Унаи Лопес, Луис Фелипе, Диас, Нтека, Трехо, Ахомаш
Тони Мартинес Мариано Диас
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Герра, Рамазани, Угринич, Риоха, Садик
Запасные: Таррега, Раба, Андре Алмейда, Сантамария, Данджума, Дуро, Диего Лопес, Пепелу, Риверо, Саравия, Хесус Васкес, Оторби
Алавес:
Сивера, Кастро, Пачеко, Теналья, Бенавидес, Перес Идальго, Аленья, Антонио Бланко, Гуриди, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Коски, Денис Суарес, Реббаш, Свидерски, Калебе, Гевара, Диабате, Мариано Диас, Р. Фернандес, Энрикес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
Как-то быстро у многих на спортсе отказала память.