Чемпионат Испании. «Эспаньол» сыграл вничью с «Овьедо»

В Ла Лиге прошли матчи 27-го тура.

В пятницу в рамках 27-го тура Ла Лиги «Реал» в гостях обыграл «Сельту» (2:1).

В субботу «Атлетико» одолел «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна (3:2), «Барселона » на выезде победила «Атлетик » (1:0).

В воскресенье «Вильярреал » дома справился с «Эльче » (2:1).

Чемпионат Испании

27-й тур

Ла Лига Испания. 27 тур 7 марта 13:00, Эль-Садар Осасуна Завершен 2 - 2 Мальорка Матч окончен 90’ +5’ Саму Кошта Будимир

90’ +4’ Барха

89’ 88’ Маффео Морей 88’ Фернандес А. Санчес Муньос 87’ Рауль Гарсия 82’ Галан Мойсес Гомес 77’ Эррандо Хуан Крус 77’ Монкайола Барха 77’ 73’ Виржили 69’ Роман 63’ Морланес Виржили 61’ Мурики

60’ Маффео Рубен Гарсия Рауль Гарсия 56’ Торро Моро 56’ 53’ Раильо Лопес 53’ Торре Дардер 2 тайм Перерыв Лиши 39’ 35’ Мурики

27’ Вальент 23’ Торре Рубен Гарсия 22’ Осасуна Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир Запасные: Бойомо, Муньос, Осамбела, Барха, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Аргибиде, Моро 1 тайм Мальорка: Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Торре, Морланес, Саму Кошта, Мурики, Фернандес Запасные: Куэльяр, А. Санчес, Пратс, Лувумбу, Калумба, Тони Лато, Лопес, Морей, Виржили, Бергстрем, Олаисола, Дардер

Ла Лига Испания. 27 тур 7 марта 20:00, Сан-Мамес Атлетик Завершен 0 - 1 Барселона Матч окончен Вивиан 90’ +3’ 78’ Касадо Араухо Хаурегисар Гарсия 74’ И. Уильямс Гурусета 69’ Рего Мора Весга 69’ 68’ Ямаль

62’ Ольмо Фермин Лопес 62’ Рэшфорд Рафинья 62’ Ферран Торрес Левандовски 57’ Кубарси Рего Мора 50’ Санчес Сансет 46’ 46’ Берналь Педри 2 тайм Перерыв Унаи Гомес Наварро 10’ Атлетик Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Рего Мора, Хаурегисар, Унаи Гомес, Санчес, Беренгер, И. Уильямс Запасные: Наварро, Гурусета, Падилья, Лекуэ, Монреаль, Весга, Сансет, Гарсия, Серрано, Аресо, Берчиче, Руис де Галаррета 1 тайм Барселона: Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль Запасные: Левандовски, Бардагжи, Рафинья, Араухо, Эспарт, Шченсны, Кочен, Кортес, Педри, Фермин Лопес, Маркес

Ла Лига Испания. 27 тур 8 марта 20:00, Месталья Валенсия Завершен 3 - 2 Алавес Матч окончен Дуро

90’ +9’ 90’ +7’ Пачеко 90’ +6’ Гевара 90’ +2’ Гевара Джемерт

90’ 84’ Тони Мартинес Мариано Диас Тьерри Коррейя Раба 82’ Рамазани Диего Лопес 82’ Герра Андре Алмейда 82’ Угринич Дуро 74’ 71’ Бойе

Риоха Данджума 70’ 68’ Аленья Гевара 68’ Гуриди Денис Суарес 58’ Пачеко Герра

47’ 2 тайм Перерыв 43’ Энрикес 36’ Гуриди 30’ Бенавидес Энрикес Рамазани 17’ 3’ Бойе

Валенсия Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Герра, Рамазани, Угринич, Риоха, Садик Запасные: Таррега, Раба, Андре Алмейда, Сантамария, Данджума, Дуро, Диего Лопес, Пепелу, Риверо, Саравия, Хесус Васкес, Оторби 1 тайм Алавес: Сивера, Кастро, Пачеко, Теналья, Бенавидес, Перес Идальго, Аленья, Антонио Бланко, Гуриди, Бойе, Тони Мартинес Запасные: Коски, Денис Суарес, Реббаш, Свидерски, Калебе, Гевара, Диабате, Мариано Диас, Р. Фернандес, Энрикес

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

