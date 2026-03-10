61

Чемпионат Испании. «Эспаньол» сыграл вничью с «Овьедо»

В Ла Лиге прошли матчи 27-го тура.

В пятницу в рамках 27-го тура Ла Лиги «Реал» в гостях обыграл «Сельту» (2:1).

В субботу «Атлетико» одолел «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (3:2), «Барселона» на выезде победила «Атлетик» (1:0).

В воскресенье «Вильярреал» дома справился с «Эльче» (2:1).

Чемпионат Испании

27-й тур

Ла Лига Испания. 27 тур
9 марта 20:00, RCDE Стэдиум
Логотип домашней команды
Эспаньол
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Овьедо
Матч окончен
83’
Хави Лопес
Лосано   Калеро
79’
Долан   Каррерас
79’
Фернандес
75’
72’
Рейна   Касорла
Терратс   Фернандес
68’
Нгонж   Милья
62’
Лосано
62’
61’
Коломбатто
56’
Фернандес   Шаира
56’
Фонсека   Коломбатто
56’
Илич   Хассан
2тайм
Перерыв
  Кике Гарсия
36’
Нгонж
12’
8’
  Рейна
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Терратс, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Рубио, Салинас, Фернандес, Фортуньо, Калеро, Санчес, Каррерас, Гомес, Тристан, Милья
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Кальво, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Фернандес, Илич, Виньяс
Запасные: Байи, Коломбатто, Молдован, Альхассан, Pablo Menéndez Agudín, Касорла, Шаира, Эджариа, Форес, Хассан
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
6 марта 20:00, Балаидос
Логотип домашней команды
Сельта
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+4’
  Вальверде
Мориба   Весино
90’
+1’
90’
Асенсио
90’
Питарч   Мануэль Анхель
86’
Тчуамени
Мингеса   Аспас
83’
77’
Браим Диас   Гонсало Гарсия
Жуджла   У. Альварес
70’
Иглесиас   Эль-Абделлауи
70’
Сведберг   Фер Лопес
69’
65’
Гюлер   Паласиос
2тайм
Перерыв
Иглесиас
31’
  Иглесиас
25’
11’
  Тчуамени
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Айду, Аспас, Эль-Абделлауи, Вильяр, Нуньес, Фернандес, Руэда, Домингес, Фер Лопес, Весино, Сотело, У. Альварес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Браим Диас
Запасные: Местре, Фран Гарсия, Сестеро, Мануэль Анхель, Лунин, Паласиос, Карвахаль, Агуадо, Гонсало Гарсия, Lamini Domingos Fati João
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
7 марта 13:00, Эль-Садар
Логотип домашней команды
Осасуна
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Мальорка
Матч окончен
90’
+5’
Саму Кошта
  Будимир
90’
+4’
  Барха
89’
88’
Маффео   Морей
88’
Фернандес   А. Санчес
Муньос
87’
Рауль Гарсия
82’
Галан   Мойсес Гомес
77’
Эррандо   Хуан Крус
77’
Монкайола   Барха
77’
73’
Виржили
69’
Роман
63’
Морланес   Виржили
61’
  Мурики
60’
Маффео
Рубен Гарсия   Рауль Гарсия
56’
Торро   Моро
56’
53’
Раильо   Лопес
53’
Торре   Дардер
2тайм
Перерыв
Лиши
39’
35’
  Мурики
27’
Вальент
23’
Торре
Рубен Гарсия
22’
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Бойомо, Муньос, Осамбела, Барха, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Аргибиде, Моро
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Торре, Морланес, Саму Кошта, Мурики, Фернандес
Запасные: Куэльяр, А. Санчес, Пратс, Лувумбу, Калумба, Тони Лато, Лопес, Морей, Виржили, Бергстрем, Олаисола, Дардер
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
7 марта 15:15, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Жирона
Матч окончен
Каштру
90’
+10’
Адри
90’
+7’
90’
+4’
  Рока
Ману Санчес
79’
Ури Рей   Венседор
78’
Кортес   Маттурро
78’
77’
Рейс
72’
Бельтран   Мартин
72’
Лемар   Абель Руис
Эспи   Этта-Эйонг
66’
Ромеро   Арриага
66’
63’
А. Мартинес   Унаи
Оласагасти
59’
54’
Ринкон   Франсес
54’
Эчеверри   Рока
  Эспи
50’
2тайм
Перерыв
26’
Ринкон
Тунде   Виктор Гарсия
18’
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Оласагасти, Ури Рей, Кортес, Ромеро, Тунде, Эспи
Запасные: Куньят, Примо, Пампин, Венседор, Арриага, Сервера, Этта-Эйонг, Моралес, Абед, Маттурро, Виктор Гарсия, Лосада
1тайм
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Бельтран, Эчеверри, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Унаи, Мартин, Крапивцов, Рока, Бланко, Давид Лопес, Курума, Абель Руис, Франсес
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
7 марта 17:30, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
  Н. Гонсалес
81’
74’
Сучич   Браис Мендес
74’
Солер   Туррьентес
68’
  Ойарсабаль
  Н. Гонсалес
67’
65’
Барренечеа   Захарян
Коке   Кардозо
61’
56’
Оускарссон   Ойарсабаль
55’
Марин   Гедеш
Альмада   Н. Гонсалес
54’
Лукман   Гризманн
53’
Симеоне   Альварес
53’
49’
Оускарссон
Мендоса   Льоренте
46’
2тайм
Перерыв
Ганцко
20’
9’
  Солер
  Серлот
5’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Альмада, Коке, Мендоса, Симеоне, Лукман, Серлот
Запасные: Варгас, Гризманн, Муссо, Алекс Баэна, Альварес, Лангле, Пубиль, Ле Норман, Кардозо, Н. Гонсалес, Льоренте, Диас дель Ромо
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Барренечеа, Солер, Эррера, Марин, Сучич, Оускарссон
Запасные: Фольгадо, Субельдия, Элустондо, Горрочатеги, Браис Мендес, Уэсли, Марреро, Туррьентес, Захарян, Гедеш, Ойарсабаль, Каррикабуру
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
7 марта 20:00, Сан-Мамес
Логотип домашней команды
Атлетик
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
Вивиан
90’
+3’
78’
Касадо   Араухо
Хаурегисар   Гарсия
74’
И. Уильямс   Гурусета
69’
Рего Мора   Весга
69’
68’
  Ямаль
62’
Ольмо   Фермин Лопес
62’
Рэшфорд   Рафинья
62’
Ферран Торрес   Левандовски
57’
Кубарси
Рего Мора
50’
Санчес   Сансет
46’
46’
Берналь   Педри
2тайм
Перерыв
Унаи Гомес   Наварро
10’
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Рего Мора, Хаурегисар, Унаи Гомес, Санчес, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Наварро, Гурусета, Падилья, Лекуэ, Монреаль, Весга, Сансет, Гарсия, Серрано, Аресо, Берчиче, Руис де Галаррета
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Левандовски, Бардагжи, Рафинья, Араухо, Эспарт, Шченсны, Кочен, Кортес, Педри, Фермин Лопес, Маркес
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
8 марта 13:00, Эстадио де ла Серамика
Логотип домашней команды
Вильярреал
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Эльче
Матч окончен
90’
+6’
Андре Силва
82’
  Андре Силва
77’
Рафа Мир   Андре Силва
Гуйе   Парти
75’
Наварро   Вейга
75’
Комесанья   Парехо
75’
74’
Мартим Нету
68’
Агуадо   Редондо
68’
Фебас   Вильяр
68’
Сангаре   Хосан
Молейро   Жерар Морено
65’
Бьюкенен   Гонсалес
65’
59’
Диангана   Мартим Нету
2тайм
Перерыв
Молейро
43’
  Моуриньо
41’
  Бьюкенен
31’
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Марин, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Педраса, Парти, Жерар Морено, Олувасейи, Тенас, Фриман, Вейга, Парехо, Гонсалес
1тайм
Эльче:
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Агуадо, Фебас, Валера, Диангана, Сангаре, Рафа Мир, А. Родригес
Запасные: Вильяр, Сепеда, Педроса, Редондо, Моренте, Андре Силва, Бигас, Итурбе, Пенья, Мартим Нету, Хосан
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
8 марта 15:15, Колисеум
Логотип домашней команды
Хетафе
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Бетис
Матч окончен
90’
+2’
Антони
Васкес   Рико
85’
Фемения   Ньом
77’
75’
Эрнандес   Бакамбу
Бордалас
74’
68’
Фирпо   Льоренте
Дуарте   Боселли
68’
61’
Эззальзули   Антони
61’
Деосса   Рикельме
61’
Фидальго   Форнальс
Дуарте
58’
Абкар   Мартин
46’
2тайм
Перерыв
  Сатриано
45’
+1’
44’
Эззальзули
Фемения
36’
Абкар
34’
  Фемения
28’
Хетафе
Сория, Иглесиас, Джене, Ромеро, Дуарте, Абкар, Фемения, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Летачек, Рико, Монтес, Санкрис, Боселли, Мартин, Рикельме, Ньом, Бирманчевич, Хави Муньос
1тайм
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Бартра, Ортис, Фидальго, Альтимира, Деосса, Эззальзули, Эрнандес, Чими Авила
Запасные: Р. Родригес, Натан, Рикельме, Бакамбу, Руибаль, Антони, Адриан, Льоренте, Форнальс, Рока, Лопес, Бельерин
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
8 марта 17:30, Рамон Санчес Писхуан
Логотип домашней команды
Севилья
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Райо Вальекано
Матч окончен
86’
Паласон   Диас
86’
Франсиско Перес   Алеман
85’
Рациу
Соу   Менди
84’
Адамс   И. Ромеро
67’
Санчес   Эджуке
67’
67’
Гумбау   Альваро Гарсия
67’
Мартин   Унаи Лопес
65’
Лежен
59’
Франсиско Перес
Аспиликуэта   Кармона
59’
58’
Де Фрутос   Ахомаш
50’
  Эспино
2тайм
Перерыв
  Адамс
13’
Гудель
2’
Севилья
Влаходимос, Салас, Ньянзу, Аспиликуэта, Гудель, Мартинес Гауна, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Санчес, Адамс
Запасные: Буэно, Янузай, Жордан, Нюланд, Кармона, Менди, Кастрин, Фабиу Кардозу, И. Ромеро, Сьерра, Гаттони, Эджуке
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Паласон, Гумбау, Мартин, Де Фрутос
Запасные: Альваро Гарсия, Камельо, Алеман, Карденас, Балиу, Чаваррия, Унаи Лопес, Луис Фелипе, Диас, Нтека, Трехо, Ахомаш
Подробнее
Ла Лига Испания. 27 тур
8 марта 20:00, Месталья
Логотип домашней команды
Валенсия
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Алавес
Матч окончен
  Дуро
90’
+9’
90’
+7’
Пачеко
90’
+6’
Гевара
90’
+2’
Гевара
  Джемерт
90’
84’
Тони Мартинес   Мариано Диас
Тьерри Коррейя   Раба
82’
Рамазани   Диего Лопес
82’
Герра   Андре Алмейда
82’
Угринич   Дуро
74’
71’
  Бойе
Риоха   Данджума
70’
68’
Аленья   Гевара
68’
Гуриди   Денис Суарес
58’
Пачеко
  Герра
47’
2тайм
Перерыв
43’
Энрикес
36’
Гуриди
30’
Бенавидес   Энрикес
Рамазани
17’
3’
  Бойе
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Герра, Рамазани, Угринич, Риоха, Садик
Запасные: Таррега, Раба, Андре Алмейда, Сантамария, Данджума, Дуро, Диего Лопес, Пепелу, Риверо, Саравия, Хесус Васкес, Оторби
1тайм
Алавес:
Сивера, Кастро, Пачеко, Теналья, Бенавидес, Перес Идальго, Аленья, Антонио Бланко, Гуриди, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Коски, Денис Суарес, Реббаш, Свидерски, Калебе, Гевара, Диабате, Мариано Диас, Р. Фернандес, Энрикес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
результаты
logoЛеванте
logoВильярреал
logoЭльче
logoЭспаньол
logoБетис
logoМальорка
logoРеал Сосьедад
logoВаленсия
logoЖирона
logoСевилья
logoРеал Овьедо
logoХетафе
logoАлавес
logoРайо Вальекано
logoАтлетик
logoСельта
logoОсасуна
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Впервые увидел Захаряна. М-да... Во время своей атаки он где-то сзади, во время чужой он где-то впереди. Каждый раз пытается быстро избавиться от мяча и спрятаться
Ответ tima-7Gbit
Впервые увидел Захаряна. М-да... Во время своей атаки он где-то сзади, во время чужой он где-то впереди. Каждый раз пытается быстро избавиться от мяча и спрятаться
Зато это его реал на каждой статье... Арменин купил...
Ответ tima-7Gbit
Впервые увидел Захаряна. М-да... Во время своей атаки он где-то сзади, во время чужой он где-то впереди. Каждый раз пытается быстро избавиться от мяча и спрятаться
Это очень бросается в глаза. Арсен просто инородное тело в составе Сосьедада
Ферран из ударной позиции с 4 метров решил прострелить, когда там было 3 защитника и ни одного партнёра. Ну что за акула? (По уровню интеллекта)
Ответ VERSER
Ферран из ударной позиции с 4 метров решил прострелить, когда там было 3 защитника и ни одного партнёра. Ну что за акула? (По уровню интеллекта)
Но он же не специально это ) это техника на уровне просто, вот на каком это вопрос. Мне кажется психологически он почти сломан …
Ферран на уровне!
Глядя на стартовый и, особенно, скамейку Реала – можно неиронично сказать, что там бы не затерялись Кисляк и Тюкавин. Дожили
Ответ Evergreen
Глядя на стартовый и, особенно, скамейку Реала – можно неиронично сказать, что там бы не затерялись Кисляк и Тюкавин. Дожили
Вместо кого бы вчера могли сыграть Тюкавин с Кисляком в старте? Даже с учётом такого количества травм у них были бы шансы разве что выйти пару раз в конце матча, да и то Реал скорей своей молодёжи даст наконец шанс чем каким-то там Кислякам с Тюкавиным.
Ямаль красиво положил, как ему дают с этой точки бить-то, это ж гол в 90%
Дикий фарт сливочных, в конце должны были вынимать от Аспаса, но рикошет имени вечно спасающего Вальверде распорядился иначе
Ответ Jeksan
Дикий фарт сливочных, в конце должны были вынимать от Аспаса, но рикошет имени вечно спасающего Вальверде распорядился иначе
Ровно так же Сельта могла вынимать после удара Винисиуса и попадания в штангу.
Как-то быстро у многих на спортсе отказала память.
Ответ soulsick
Ровно так же Сельта могла вынимать после удара Винисиуса и попадания в штангу. Как-то быстро у многих на спортсе отказала память.
У них проблемы не с памятью, а с совестью.
Барселоне победы 💪и не оставлять шансов нытикам-жертвам расизма
Атлетико рофлит, с 5-7 метров расстреливают и не могут попасть в ворота
Педри и Рафинья, ждём-с...
Офсайд ещё до паса было видно даже, боковой чем занят вообще
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Хетафе»
2 марта, 22:05
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
23 февраля, 21:59
Чемпионат Испании. «Барселона» проиграла «Жироне» на выезде
16 февраля, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
17 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
27 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
39 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
54 минуты назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
1 минуту назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем