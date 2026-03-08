  • Спортс
  • Чемпионат Германии. «Вердер» забил 4 гола «Униону», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт» сыграли 0:0
11

В Германии прошли матчи 25-го тура Бундеслиги.

В пятницу «Бавария» на своем поле разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (4:1) в рамках 25-го тура Бундеслиги,

В субботу «Байер» в гостях не смог обыграть «Фрайбург» (3:3), «РБ Лейпциг» победил «Аугсбург» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд выиграла у «Кельна» (2:1) на выезде.  

В воскресенье «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0). 

Чемпионат Германии

25-й тур

Бундеслига Германия. 25 тур
8 марта 14:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
Блессин
90’
+3’
Меткалф
89’
87’
Шаиби   Аррхов
83’
Калимуэндо   Амаимуни-Эшгуяб
Сэндс   Меткалф
81’
76’
Доан
Андо   Дзвигала
66’
66’
Хейлунд   Доан
Андо
62’
Салиакас   Ритцка
48’
2тайм
Перерыв
Санкт-Паули
Василь, Андо, Валь, Смит, Перейра Лаже, Фудзита, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Сэндс, Синани
Запасные: Робатш, Меткалф, Фолль, Оппи, Ритцка, Хара, Карс, Дзвигала, Сисей
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Коллинз, Кох, Аменда, Браун, Хейлунд, Ларссон, Шаиби, Баойя, Буркардт, Калимуэндо
Запасные: Думбия, Доан, Аррхов, Схири, Баум, Амаимуни-Эшгуяб, Граль, Дауд, Гетце
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
8 марта 16:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Вердер
Матч окончен
90’
+4’
  Чович
90’
+2’
Сугавара   Шмидт
90’
+2’
Шмид   Чович
82’
Грюлль   Нджинма
Нсоки   Берк
82’
Хаберер   Триммель
82’
79’
Малатини
Ансах   Скарке
70’
Кверфельд
69’
66’
  Грюлль
Кемляйн   Чжон Ву Ен
63’
46’
Топп   Битенкур
46’
Штарк   Малатини
2тайм
Перерыв
36’
Топп
35’
  Стаге
31’
  Деман
Шефер
19’
  Кен
18’
16’
Штарк
Унион Берлин
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кен, Кемляйн, Хедира, Шефер, Хаберер, Ансах, Илич
Запасные: Рааб, Юранович, Триммель, Чжон Ву Ен, Крал, Бурджу, Прой, Скарке, Берк
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Пуэртас, Линен, Стаге, Шмид, Топп, Грюлль
Запасные: Малатини, Битенкур, Чович, Нджинма, Хайтманн, Шмидт, Муса, Хейн, Шметгенс
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 14:30, Europa-Park Stadion
Логотип домашней команды
Фрайбург
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Гюнтер
90’
+3’
90’
+2’
Андрих
  Гинтер
86’
82’
Поку   Эрманн
82’
Фернандес   Паласиос
82’
Куанса
Ириэ
78’
Бесте   Ириэ
75’
Манзамби   Хелер
75’
75’
Терье   Калбрет
Шерхант
70’
66’
Маза   Тилльман
Грифо   Шерхант
63’
Гюнтер   Макенго
62’
52’
  Терье
51’
Гримальдо
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Гримальдо
  Судзуки
43’
37’
  Кофан
  Грифо
34’
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Хефлер, Остерхаге, Макенго, Юнг, Линхарт, Хелер, Шерхант, Ф. Мюллер, Ириэ
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Кофан
Запасные: Омлин, Ломб, Эрманн, Калбрет, Оуэн, Паласиос, Тилльман, Тап, Хофманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 14:30, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
РБ Лейпциг
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аугсбург
Матч окончен
Диоманде   Гомис
90’
+5’
  Чавес
90’
+2’
84’
Бэнкс   Шнитцер
84’
Рибейру   Грегорич
78’
Яннулис
77’
Якич   Реджбечай
  Диоманде
76’
Ромуло   Хардер
74’
Баку   Хенрихс
74’
72’
Фелльхауэр   Вольф
62’
Бэнкс
Груда   Бандзузи
61’
Нуса   Бакайоко
61’
46’
Кемюр   Каде
2тайм
Перерыв
39’
  Фелльхауэр
23’
К. Шлоттербек
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Груда, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Цингерле, Бандзузи, Бакайоко, Гомис, Максимович, Хардер, Хенрихс, Финкгрефе, Битшиабу
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Чавес, К. Шлоттербек, Бэнкс, Кемюр, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Грегорич, Педерсен, Реджбечай, Лабрович, Шнитцер, Гарби, Вольф, Каде
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 14:30, Фольксваген-Арена
Логотип домашней команды
Вольфсбург
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Гамбург
Матч окончен
90’
+9’
Бальде
Мюллер
90’
+9’
90’
+6’
Фабиу Виейра
86’
Микельбрансис   Гочолейшвили
Йенц   Арнольд
77’
77’
Кенигсдорффер   Даунс
Бауэр
76’
Пейчинович   Сиогаи
69’
67’
Отеле   Фабиу Виейра
67’
Домпе   Поульсен
Бюргер   Дагим
60’
Герхардт   Маер
60’
Линдстрем   Амура
60’
58’
  Домпе
Аджетеи
57’
46’
Эльфадли   Омари
2тайм
Перерыв
Линдстрем
45’
33’
  Вушкович
Йенц
32’
  Эриксен
22’
20’
Эльфадли
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Йенц, Аджетеи, Эриксен, Линдстрем, Белосьян, Винисиус, Герхардт, Бюргер, Пейчинович
Запасные: Маер, Хенсель, Сиогаи, Амура, Кумбеди, Арнольд, Дагим, Мюллер, Вавро
1тайм
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Эльфадли, Домпе, Отеле, Мухайм, Ремберг, Локонга, Микельбрансис, Кенигсдорффер
Запасные: Тангвик, Фабиу Виейра, Штанге, Поульсен, Бальде, Гочолейшвили, Омари, Глатцель, Даунс
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 14:30, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
90’
+5’
Шабо
Ли Чжэ Сон   Зиб
90’
+2’
Небель   Бевинг
90’
+2’
да Кошта   Ферачниг
90’
+2’
  да Кошта
90’
+1’
Видмер   Вайпер
85’
84’
Ундав   Аревало
84’
Миттельштедт   Хендрикс
82’
Тиагу Томаш
77’
  Ундав
76’
  Демирович
75’
Фюрих   Тиагу Томаш
75’
Хакес   Ельч
Беккер   Мвумпа
74’
65’
Ассиньон   Нарти
2тайм
Перерыв
  Ли Чжэ Сон
39’
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Потульски, Мвумпа, Бевинг, Вайпер, Ферачниг, Зиб, Рисс, Кавасаки, Мэлоуни
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хакес, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович
Запасные: Бредлов, Ельч, Нарти, Тиагу Томаш, Буанани, Аревало, Аль-Дахиль, Хендрикс, Андрес
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 14:30, Фойт-Арена
Логотип домашней команды
Хайденхайм
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Хоффенхайм
Матч окончен
88’
Аслани   Дамар
87’
Туре   Жандре
  Кербер
84’
78’
  Лемперле
77’
Крамарич   Лемперле
77’
Хайдари   Гранач
Шеппнер   Шиммер
72’
65’
Бургер   Премель
Дорш   Динкчи
63’
Траоре   Буш
63’
  Кербер
62’
49’
  Аслани
Хонзак   Конте
46’
Пирингер   Конте
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Прасс
26’
  Прасс
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Траоре, Кербер, Шеппнер, Дорш, Хонзак, Пирингер, Зивзивадзе
Запасные: Конте, Динкчи, Ференбах, Нихьюс, Конте, Шиммер, Феллер, Буш, Бек
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Крамарич, Прасс, Аслани
Запасные: Акпогума, Дамар, Филипп, Гранач, Кэмпбелл, Жандре, Премель, Морстедт, Лемперле
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 17:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+1’
Нмеча   Беллингем
  Каминьски
88’
Ахе   Бюльтер
87’
Эль Мала   Нойманн
86’
Краус   Хайнц
86’
Мартель
86’
83’
Байер   Адейеми
82’
Бенсебайни   Зюле
Ньянг   Майна
75’
61’
Рюэрсон   Ян Коуто
61’
Гирасси   Фабиу Силва
60’
  Байер
Йоуханнессон   Озкаджар
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Бенсебайни
Симпсон-Пьюзи
45’
+2’
16’
  Гирасси
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Симпсон-Пьюзи, ван ден Берг, Краус, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Ньянг, Ахе
Запасные: Цилер, Майна, Чавес, Бюльтер, Хайнц, Озкаджар, Нойманн, Кайнц, Вальдшмидт
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Беллингем, Инасио, Зюле, Озджан, Адейеми, Ян Коуто, Фабиу Силва, Реджани
Подробнее
Бундеслига Германия. 25 тур
6 марта 19:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
89’
  Мохья
84’
Болин   Мохья
Киммих   Дайбер
81’
  Джексон
79’
67’
Кастроп   Ульрих
Джексон
66’
Лаймер   Кардозо
61’
61’
Табакович   Матино
61’
Онора   Кьяродиа
Упамекано   Станишич
61’
Диас   Геррейру
60’
  Мусиала
57’
55’
Райтц
Нойер   Урбиг
46’
2тайм
Перерыв
  Лаймер
45’
+1’
  Диас
33’
Бавария
Нойер, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Мусиала, Карл, Джексон
Запасные: Геррейру, Та, Кардозо, Дайбер, Олисе, Павлович, Гнабри, Урбиг, Станишич
1тайм
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Онора, Кастроп, Штегер, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Мохья, Сарко, Матино, Ульрих, Нойхаус, Рейна, Кьяродиа, Фридрих, Ольшовски
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ранее Гладбах был самый неудобный соперник для Баварии, хорошо что тенденция исправилась. Нужно брать три очка и спокойно готовиться к Лч. Будет непросто, много травм, Ману вроде вернулся и будет в воротах
Шедевральный звук на Вольфсбург-Гамбург) В несколько раз ускоренный, бурундучковый)))

Ох, ни тура без косяка у ОККО
Ответ Bob Dylan
Шедевральный звук на Вольфсбург-Гамбург) В несколько раз ускоренный, бурундучковый))) Ох, ни тура без косяка у ОККО
Да бросьте Вы !
Надо Мультикаст смотреть у ОККО сейчас - роскошно всё .
И комментарий , и картинка !
За Хоффенхайм
Ответ alexsem69
За Хоффенхайм
Самой омерзительной команде Лиги проиграли в прошлый раз дома при полном преимуществе…
Ну , а с этими бы и мой Спартак поборолся ))
P.S. Второй пропустил ))
Гладбах давно не тот. Глобальные там проблемы, конечно, который уже сезон.
Шансы Байер слишком высоки
Ответ Evgeha1990
Шансы Байер слишком высоки
Боевая игра получилась !
Самая боевая в Туре !
Какой же сегодня безумный фарт у Лейпцига !
Они так ещё и выиграют )))
Ответ OldRedWhite
Какой же сегодня безумный фарт у Лейпцига ! Они так ещё и выиграют )))
И выиграли ))
Как говорит русская народная пословица :
Богатым и черт в кашу серет !
( Для тех, кто плохо знаком с фольклором поясню . Это означает только лишь то , что масло не нужно добавлять )
