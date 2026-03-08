Чемпионат Германии. «Вердер» забил 4 гола «Униону», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт» сыграли 0:0

В Германии прошли матчи 25-го тура Бундеслиги.

В пятницу «Бавария » на своем поле разгромила «Боруссию » Менхенгладбах (4:1) в рамках 25-го тура Бундеслиги,

В субботу «Байер » в гостях не смог обыграть «Фрайбург » (3:3), «РБ Лейпциг » победил «Аугсбург» (2:1), а «Боруссия » Дортмунд выиграла у «Кельна» (2:1) на выезде.

В воскресенье «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

Чемпионат Германии

25-й тур

Бундеслига Германия. 25 тур 7 марта 14:30, Фольксваген-Арена Вольфсбург Завершен 1 - 2 Гамбург Матч окончен 90’ +9’ Бальде Мюллер 90’ +9’ 90’ +6’ Фабиу Виейра 86’ Микельбрансис Гочолейшвили Йенц Арнольд 77’ 77’ Кенигсдорффер Даунс Бауэр 76’ Пейчинович Сиогаи 69’ 67’ Отеле Фабиу Виейра 67’ Домпе Поульсен Бюргер Дагим 60’ Герхардт Маер 60’ Линдстрем Амура 60’ 58’ Домпе

Аджетеи 57’ 46’ Эльфадли Омари 2 тайм Перерыв Линдстрем 45’ 33’ Вушкович

Йенц 32’ Эриксен

22’ 20’ Эльфадли Вольфсбург Грабара, Кульеракис, Йенц, Аджетеи, Эриксен, Линдстрем, Белосьян, Винисиус, Герхардт, Бюргер, Пейчинович Запасные: Маер, Хенсель, Сиогаи, Амура, Кумбеди, Арнольд, Дагим, Мюллер, Вавро 1 тайм Гамбург: Хойер, Торунарига, Вушкович, Эльфадли, Домпе, Отеле, Мухайм, Ремберг, Локонга, Микельбрансис, Кенигсдорффер Запасные: Тангвик, Фабиу Виейра, Штанге, Поульсен, Бальде, Гочолейшвили, Омари, Глатцель, Даунс

Бундеслига Германия. 25 тур 7 марта 14:30, Мева Арена Майнц Завершен 2 - 2 Штутгарт Матч окончен 90’ +5’ Шабо Ли Чжэ Сон Зиб 90’ +2’ Небель Бевинг 90’ +2’ да Кошта Ферачниг 90’ +2’ да Кошта

90’ +1’ Видмер Вайпер 85’ 84’ Ундав Аревало 84’ Миттельштедт Хендрикс 82’ Тиагу Томаш 77’ Ундав

76’ Демирович

75’ Фюрих Тиагу Томаш 75’ Хакес Ельч Беккер Мвумпа 74’ 65’ Ассиньон Нарти 2 тайм Перерыв Ли Чжэ Сон

39’ Майнц Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц Запасные: Потульски, Мвумпа, Бевинг, Вайпер, Ферачниг, Зиб, Рисс, Кавасаки, Мэлоуни 1 тайм Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хакес, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович Запасные: Бредлов, Ельч, Нарти, Тиагу Томаш, Буанани, Аревало, Аль-Дахиль, Хендрикс, Андрес

Бундеслига Германия. 25 тур 7 марта 14:30, Фойт-Арена Хайденхайм Завершен 2 - 4 Хоффенхайм Матч окончен 88’ Аслани Дамар 87’ Туре Жандре Кербер

84’ 78’ Лемперле

77’ Крамарич Лемперле 77’ Хайдари Гранач Шеппнер Шиммер 72’ 65’ Бургер Премель Дорш Динкчи 63’ Траоре Буш 63’ Кербер

62’ 49’ Аслани

Хонзак Конте 46’ Пирингер Конте 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Прасс

26’ Прасс

Хайденхайм Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Траоре, Кербер, Шеппнер, Дорш, Хонзак, Пирингер, Зивзивадзе Запасные: Конте, Динкчи, Ференбах, Нихьюс, Конте, Шиммер, Феллер, Буш, Бек 1 тайм Хоффенхайм: Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Крамарич, Прасс, Аслани Запасные: Акпогума, Дамар, Филипп, Гранач, Кэмпбелл, Жандре, Премель, Морстедт, Лемперле

