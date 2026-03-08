Чемпионат Германии. «Вердер» забил 4 гола «Униону», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт» сыграли 0:0

В Германии прошли матчи 25-го тура Бундеслиги.
В пятницу «Бавария» на своем поле разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (4:1) в рамках 25-го тура Бундеслиги,
В субботу «Байер» в гостях не смог обыграть «Фрайбург» (3:3), «РБ Лейпциг» победил «Аугсбург» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд выиграла у «Кельна» (2:1) на выезде.
В воскресенье «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0).
Чемпионат Германии
25-й тур
Калимуэндо Амаимуни-Эшгуяб
Санкт-Паули
Василь, Андо, Валь, Смит, Перейра Лаже, Фудзита, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Сэндс, Синани
Запасные: Робатш, Меткалф, Фолль, Оппи, Ритцка, Хара, Карс, Дзвигала, Сисей
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Коллинз, Кох, Аменда, Браун, Хейлунд, Ларссон, Шаиби, Баойя, Буркардт, Калимуэндо
Запасные: Думбия, Доан, Аррхов, Схири, Баум, Амаимуни-Эшгуяб, Граль, Дауд, Гетце
Унион Берлин
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кен, Кемляйн, Хедира, Шефер, Хаберер, Ансах, Илич
Запасные: Рааб, Юранович, Триммель, Чжон Ву Ен, Крал, Бурджу, Прой, Скарке, Берк
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Пуэртас, Линен, Стаге, Шмид, Топп, Грюлль
Запасные: Малатини, Битенкур, Чович, Нджинма, Хайтманн, Шмидт, Муса, Хейн, Шметгенс
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Хефлер, Остерхаге, Макенго, Юнг, Линхарт, Хелер, Шерхант, Ф. Мюллер, Ириэ
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Кофан
Запасные: Омлин, Ломб, Эрманн, Калбрет, Оуэн, Паласиос, Тилльман, Тап, Хофманн
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Груда, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Цингерле, Бандзузи, Бакайоко, Гомис, Максимович, Хардер, Хенрихс, Финкгрефе, Битшиабу
Аугсбург:
Дамен, Чавес, К. Шлоттербек, Бэнкс, Кемюр, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Грегорич, Педерсен, Реджбечай, Лабрович, Шнитцер, Гарби, Вольф, Каде
Микельбрансис Гочолейшвили
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Йенц, Аджетеи, Эриксен, Линдстрем, Белосьян, Винисиус, Герхардт, Бюргер, Пейчинович
Запасные: Маер, Хенсель, Сиогаи, Амура, Кумбеди, Арнольд, Дагим, Мюллер, Вавро
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Эльфадли, Домпе, Отеле, Мухайм, Ремберг, Локонга, Микельбрансис, Кенигсдорффер
Запасные: Тангвик, Фабиу Виейра, Штанге, Поульсен, Бальде, Гочолейшвили, Омари, Глатцель, Даунс
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Потульски, Мвумпа, Бевинг, Вайпер, Ферачниг, Зиб, Рисс, Кавасаки, Мэлоуни
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хакес, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович
Запасные: Бредлов, Ельч, Нарти, Тиагу Томаш, Буанани, Аревало, Аль-Дахиль, Хендрикс, Андрес
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Траоре, Кербер, Шеппнер, Дорш, Хонзак, Пирингер, Зивзивадзе
Запасные: Конте, Динкчи, Ференбах, Нихьюс, Конте, Шиммер, Феллер, Буш, Бек
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Крамарич, Прасс, Аслани
Запасные: Акпогума, Дамар, Филипп, Гранач, Кэмпбелл, Жандре, Премель, Морстедт, Лемперле
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Симпсон-Пьюзи, ван ден Берг, Краус, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Ньянг, Ахе
Запасные: Цилер, Майна, Чавес, Бюльтер, Хайнц, Озкаджар, Нойманн, Кайнц, Вальдшмидт
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Беллингем, Инасио, Зюле, Озджан, Адейеми, Ян Коуто, Фабиу Силва, Реджани
Бавария
Нойер, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Мусиала, Карл, Джексон
Запасные: Геррейру, Та, Кардозо, Дайбер, Олисе, Павлович, Гнабри, Урбиг, Станишич
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Онора, Кастроп, Штегер, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Мохья, Сарко, Матино, Ульрих, Нойхаус, Рейна, Кьяродиа, Фридрих, Ольшовски
Ох, ни тура без косяка у ОККО
Надо Мультикаст смотреть у ОККО сейчас - роскошно всё .
И комментарий , и картинка !
Ну , а с этими бы и мой Спартак поборолся ))
P.S. Второй пропустил ))
Самая боевая в Туре !
Они так ещё и выиграют )))
Как говорит русская народная пословица :
Богатым и черт в кашу серет !
( Для тех, кто плохо знаком с фольклором поясню . Это означает только лишь то , что масло не нужно добавлять )