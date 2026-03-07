Матч окончен
«Байер» и «Фрайбург» сыграли вничью – 3:3. У Терье 1+1, у Гримальдо и Грифо по забитому мячу
«Фрайбург» сыграл вничью с «Байером» в матче 25-го тура Бундеслиги – 3:3.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч проходил на «Европа-Парк-Штадион».
Команды отличились по два раза до перерыва: Винченцо Грифо и Юито Судзуки – в составе хозяев, Кристьян Кофан и Алекс Гримальдо – в составе гостей. Леверкузенцы быстро повели в счете благодаря голу Мартена Терье (на 53-й минуте), но не удержали победу: Маттиас Гинтер сравнял на 86-й.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Жду не дождусь этой игры
Жду не дождусь этой игры
Не ты один!)
За аспиринки!
