  • «Байер» и «Фрайбург» сыграли вничью – 3:3. У Терье 1+1, у Гримальдо и Грифо по забитому мячу
3

«Фрайбург» сыграл вничью с «Байером».

«Фрайбург» сыграл вничью с «Байером» в матче 25-го тура Бундеслиги – 3:3.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч проходил на «Европа-Парк-Штадион».

Команды отличились по два раза до перерыва: Винченцо Грифо и Юито Судзуки – в составе хозяев, Кристьян Кофан и Алекс Гримальдо – в составе гостей. Леверкузенцы быстро повели в счете благодаря голу Мартена Терье (на 53-й минуте), но не удержали победу: Маттиас Гинтер сравнял на 86-й.

Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 14:30, Europa-Park Stadion
Логотип домашней команды
Фрайбург
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Гюнтер
90’
+3’
90’
+2’
Андрих
  Гинтер
86’
82’
Поку   Эрманн
82’
Фернандес   Паласиос
82’
Куанса
Ириэ
78’
Бесте   Ириэ
75’
Манзамби   Хелер
75’
75’
Терье   Калбрет
Шерхант
70’
66’
Маза   Тилльман
Грифо   Шерхант
63’
Гюнтер   Макенго
62’
52’
  Терье
51’
Гримальдо
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Гримальдо
  Судзуки
43’
37’
  Кофан
  Грифо
34’
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Хелер, Шерхант, Ф. Мюллер, Линхарт, Хефлер, Остерхаге, Макенго, Юнг, Ириэ
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Кофан
Запасные: Хофманн, Калбрет, Оуэн, Омлин, Паласиос, Эрманн, Тап, Ломб, Тилльман
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoбундеслига Германия
logoФрайбург
logoБайер
logoАлекс Гримальдо
logoМартен Терье
logoКристьян Кофан
logoЮито Судзуки
logoВинченцо Грифо
logoМаттиас Гинтер
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жду не дождусь этой игры
Ответ Evgeha1990
Жду не дождусь этой игры
Не ты один!)
За аспиринки!
