Чемпионат России. «Спартак» победил «Акрон» – 4:3, «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

В Мир РПЛ прошли матчи 20-го тура.
В 20-м туре Мир РПЛ в субботу «Ростов» дома разделил очки с «Балтикой» (1:1), «Пари НН» обыграл «Сочи» (2:1).
В воскресенье «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» (1:2), «Краснодар» на выезде уступил «Рубину» (1:2), ЦСКА крупно проиграло «Динамо» Москва (1:4).
В понедельник «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), «Спартак» на своем поле вырвал победу над «Акроном» (4:3).
Чемпионат России
20-й тур
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Воробьев, Бакаев, Комличенко
Запасные: Погостнов, Чевардин, Тимофеев, Мялковский, Лантратов, Веселов, Рамирес, Ньямси, Сильянов, Годяев, Сарвели, Вера
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Келиану, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Жемалетдинов, Конате, Шелия, Абдулкадыров, Ибишев, Хлусевич, Уциев, Заре, Гадио, Кенжебек, Царукян
Мартинс Перейра Маркиньос
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Денисов, Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Умяров, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Маркиньос, Заболотный, Рябчук, Бонгонда, Массалыга, Саусь, Сорокин, Пичиенко, Зобнин, Гарсия
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Лончар, Дзюба, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Беншимол
Запасные: Васютин, Марадишвили, Базилевский, Дмитриев, Баранок, Кузьмин, Аревало, Тереховский, Попенков, Севикян, Пестряков
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Игнатов, Комаров, Миронов, Роналдо, Мохеби, Голенков, Сулейманов
Запасные: Эль-Аскалани, Шамонин, Бабакин, Байрамян, Прохин, Лангович, Кучаев, Шанталий, Ханкич, Аджаса
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, М. Петров, Титков, Рядно, Беликов, И. Петров, Бевеев, Хиль
Запасные: Степанов, Мурид, Ковач, Манелов, Йенне, Андерсон, Любаков, Кукушкин, Филин, Ковалев
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Олусегун
Запасные: Фаринья, Ермаков, Майга, Урванцев, Кастильо, Лукьянов, Ивлев, Сидоренко, Лесовой, Грулев, Коледин, Калинский
Сочи:
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Алвес, Волков, Крамарич, Васильев, Кравцов, Сантос, Ильин, Игнатов
Запасные: Макарчук, Ежов, Силев, Дюпин, Литвинов, Зиньковский, Коваленко, Барт, Федоров, Корнеев, Мухин, Камано
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Ценов, Паласиос, Муфи, Аванесян, Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев
Запасные: Кантеро, Поройков, Гузина, Болотов, Касимов, Куль, Квеквескири, Рыбчинский, Жезус, Рудаков, Татаев, Эль Махрауи
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Педро, Вендел, Джон, Луис Энрике, Глушенков, Соболев
Запасные: Адамов, Горшков, Барриос, Мостовой, Латышонок, Ерохин, Кондаков, Москвичев, Алип, Вега, Михайлов, Дуран
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Ороз, Рекена, Бабкин, Ахметов, Столбов, Печенин, Дани Фернандес, Чарльз, Шуманский
Запасные: Баняц, Игнатенко, Кокарев, Чернов, Лепский, Рассказов, Витюгов, Евгеньев, Фернандо, Фролов, Хубулов, Олейников
Динамо Махачкала:
Волк, Джапо, Шумахов, Аззи, Аларкон, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Кагермазов, Шихалиев, Карабашев, Ахмедов, Табидзе, Воронин, Зинович, Мастури, Миро, Сердеров, Мешид
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Грипши, Безруков, Сааведра, Ходжа, Сиве
Запасные: Апшацев, Иванов, Кузяев, Мукба, Кеняйкин, Нижегородов, Нигматуллин, Грицаенко, Кузнецов, Зотов, Моторин, Лобов
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба
Запасные: Буркин, Ленини, Корякин, Жубал, Садчиков, Боселли, Хмарин, Пальцев, Кривцов, Карпенко, Гусейнов
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич, Круговой, Глебов, Баринов, Кисляк, Гонду, Обляков
Запасные: Тороп, Алвес, Попович, Козлов, Бадмаев, Бандикян, Кармо, Руис, Воронов, Данилов, Лукин, Мусаев
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Диас, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Балахонов, Рикардо, Глебов, Бабаев, Зайдензаль, Маринкин, Окишор, Гладышев, Маухуб, Сергеев, Кудравец, Кутицкий
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
