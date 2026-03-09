  • Спортс
Чемпионат России. «Спартак» победил «Акрон» – 4:3, «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

В Мир РПЛ прошли матчи 20-го тура.

В 20-м туре Мир РПЛ в субботу «Ростов» дома разделил очки с «Балтикой» (1:1), «Пари НН» обыграл «Сочи» (2:1).

В воскресенье «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» (1:2), «Краснодар» на выезде уступил «Рубину» (1:2), ЦСКА крупно проиграло «Динамо» Москва (1:4). 

В понедельник «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), «Спартак» на своем поле вырвал победу над «Акроном» (4:3). 

Чемпионат России

20-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
9 марта 13:30, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Ахмат
Матч окончен
90’
+5’
Ндонг
90’
+1’
Садулаев   Абдулкадыров
90’
+1’
Сидоров   Хлусевич
Ненахов   Сильянов
90’
+1’
87’
Самородов   Кенжебек
Батраков
67’
Карпукас   Вера
60’
60’
Пряхин   Жемалетдинов
  Пруцев
48’
Карпукас
47’
2тайм
Перерыв
  Фассон
45’
+2’
Монтес   Ньямси
30’
26’
  Самородов
24’
  Мелкадзе
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Воробьев, Бакаев, Комличенко
Запасные: Погостнов, Чевардин, Тимофеев, Мялковский, Лантратов, Веселов, Рамирес, Ньямси, Сильянов, Годяев, Сарвели, Вера
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Келиану, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Жемалетдинов, Конате, Шелия, Абдулкадыров, Ибишев, Хлусевич, Уциев, Заре, Гадио, Кенжебек, Царукян
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
9 марта 16:00, Лукойл Арена
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
4 - 3
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Джику
90’
+5’
  Маркиньос
88’
Солари   Массалыга
87’
Денисов   Саусь
87’
84’
Роча   Марадишвили
Денисов
82’
Угальде   Гарсия
80’
Жедсон Фернандеш   Зобнин
80’
76’
Беншимол   Севикян
72’
Болдырев   Пестряков
66’
Хосонов
Мартинс Перейра   Маркиньос
63’
62’
  Болдырев
57’
  Беншимол
2тайм
Перерыв
  Мартинс Перейра
45’
+2’
  Ву
41’
  Солари
23’
18’
  Болдырев
7’
Роча
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Денисов, Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Умяров, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Маркиньос, Заболотный, Рябчук, Бонгонда, Массалыга, Саусь, Сорокин, Пичиенко, Зобнин, Гарсия
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Лончар, Дзюба, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Беншимол
Запасные: Васютин, Марадишвили, Базилевский, Дмитриев, Баранок, Кузьмин, Аревало, Тереховский, Попенков, Севикян, Пестряков
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
7 марта 13:45, Ростов Арена
Логотип домашней команды
Ростов
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
  Роналдо
90’
+3’
90’
+1’
Бевеев
90’
М. Петров   Ковач
89’
Манелов   Ковалев
89’
Манелов
Мелехин   Прохин
88’
Комаров   Шамонин
80’
79’
Хиль   Йенне
79’
Беликов   Филин
Миронов
78’
Голенков   Кучаев
69’
47’
И. Петров
46’
Титков   Манелов
2тайм
Перерыв
39’
  Хиль
31’
Беликов
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Игнатов, Комаров, Миронов, Роналдо, Мохеби, Голенков, Сулейманов
Запасные: Эль-Аскалани, Шамонин, Бабакин, Байрамян, Прохин, Лангович, Кучаев, Шанталий, Ханкич, Аджаса
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, М. Петров, Титков, Рядно, Беликов, И. Петров, Бевеев, Хиль
Запасные: Степанов, Мурид, Ковач, Манелов, Йенне, Андерсон, Любаков, Кукушкин, Филин, Ковалев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
7 марта 16:00, Совкомбанк Арена
Логотип домашней команды
Пари НН
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Сочи
Матч окончен
89’
Федоров
Шнапцев   Коледин
86’
Бальбоа   Ивлев
86’
80’
  Крамарич
78’
Сантос   Зиньковский
Бальбоа
74’
72’
Васильев   Коваленко
Вешнер Тичич   Ермаков
69’
67’
Ильин   Федоров
63’
Осинькин
  Вешнер Тичич
62’
46’
Кравцов   Ежов
46’
Игнатов   Мухин
2тайм
Перерыв
Олусегун   Урванцев
45’
Фаринья
37’
  Бальбоа
34’
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Олусегун
Запасные: Фаринья, Ермаков, Майга, Урванцев, Кастильо, Лукьянов, Ивлев, Сидоренко, Лесовой, Грулев, Коледин, Калинский
1тайм
Сочи:
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Алвес, Волков, Крамарич, Васильев, Кравцов, Сантос, Ильин, Игнатов
Запасные: Макарчук, Ежов, Силев, Дюпин, Литвинов, Зиньковский, Коваленко, Барт, Федоров, Корнеев, Мухин, Камано
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 09:00, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
90’
Мостовой
Муфи
90’
+4’
Гюрлюк   Татаев
88’
Томпсон   Квеквескири
88’
  Болотов
86’
84’
Глушенков   Дуран
84’
Мантуан   Ерохин
78’
Луис Энрике   Мостовой
78’
Джон   Кондаков
Кейрос   Куль
76’
Пуэбла   Болотов
76’
Гузина
72’
Савельев   Гузина
71’
62’
Вендел   Барриос
  Педро
62’
2тайм
Перерыв
11’
  Соболев
9’
Мантуан
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Ценов, Паласиос, Муфи, Аванесян, Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев
Запасные: Кантеро, Поройков, Гузина, Болотов, Касимов, Куль, Квеквескири, Рыбчинский, Жезус, Рудаков, Татаев, Эль Махрауи
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Педро, Вендел, Джон, Луис Энрике, Глушенков, Соболев
Запасные: Адамов, Горшков, Барриос, Мостовой, Латышонок, Ерохин, Кондаков, Москвичев, Алип, Вега, Михайлов, Дуран
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 11:30, Самара Арена
Логотип домашней команды
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Динамо Махачкала
Матч окончен
82’
Джапо   Сердеров
Рекена   Рассказов
80’
Чарльз   Игнатенко
80’
Божин
77’
72’
Агаларов   Мастури
Столбов   Баняц
72’
Шуманский   Олейников
66’
Ахметов   Фернандо
66’
46’
Хоссейннежад   Миро
2тайм
Перерыв
42’
Аззи
  Чарльз
25’
  Чарльз
9’
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Ороз, Рекена, Бабкин, Ахметов, Столбов, Печенин, Дани Фернандес, Чарльз, Шуманский
Запасные: Баняц, Игнатенко, Кокарев, Чернов, Лепский, Рассказов, Витюгов, Евгеньев, Фернандо, Фролов, Хубулов, Олейников
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Джапо, Шумахов, Аззи, Аларкон, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Кагермазов, Шихалиев, Карабашев, Ахмедов, Табидзе, Воронин, Зинович, Мастури, Миро, Сердеров, Мешид
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 14:00, Ак Барс Арена
Логотип домашней команды
Рубин
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
90’
+3’
  Кордоба
Арройо
89’
Ходжа   Иванов
87’
Сиве   Моторин
87’
Сиве
81’
79’
Виктор Са   Гусейнов
Грипши   Кузнецов
77’
  Нижегородов
73’
68’
Дж. Гонсалес   Пальцев
68’
Батчи   Боселли
Безруков   Кузяев
66’
Рожков   Нижегородов
66’
64’
Дуглас   Ленини
46’
Черников   Кривцов
2тайм
Перерыв
Сааведра
39’
  Грипши
24’
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Грипши, Безруков, Сааведра, Ходжа, Сиве
Запасные: Апшацев, Иванов, Кузяев, Мукба, Кеняйкин, Нижегородов, Нигматуллин, Грицаенко, Кузнецов, Зотов, Моторин, Лобов
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба
Запасные: Буркин, Ленини, Корякин, Жубал, Садчиков, Боселли, Хмарин, Пальцев, Кривцов, Карпенко, Гусейнов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 16:30, ВЭБ Арена
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
Круговой   Кармо
85’
84’
  Сергеев
Глебов   Козлов
75’
Обляков   Воронов
75’
74’
Зайдензаль   Сергеев
73’
Тюкавин   Кутицкий
66’
  Бителло
Гайич   Мусаев
62’
Баринов   Алвес
62’
59’
Диас   Гладышев
59’
Артур   Маринкин
  Мойзес
58’
53’
Диас
46’
Скопинцев   Зайдензаль
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Маричаль
30’
Маричаль
Гонду
17’
13’
  Маричаль
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич, Круговой, Глебов, Баринов, Кисляк, Гонду, Обляков
Запасные: Тороп, Алвес, Попович, Козлов, Бадмаев, Бандикян, Кармо, Руис, Воронов, Данилов, Лукин, Мусаев
1тайм
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Диас, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Балахонов, Рикардо, Глебов, Бабаев, Зайдензаль, Маринкин, Окишор, Гладышев, Маухуб, Сергеев, Кудравец, Кутицкий
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс
Зенит вышел на игру в форме своей женской команды.
И сыграл как баба.
Ответ Господин Уэф
Зенит вышел на игру в форме своей женской команды. И сыграл как баба.
сыграл в типичный Сережкин дыр дыр. ему голы до 87 минуты противопоказаны
Ответ Господин Уэф
Зенит вышел на игру в форме своей женской команды. И сыграл как баба.
... Впрочем ничего нового
В РПЛ на ВАР сидят какие-то странные ребята. Кучу фолов и пенальти пропускают, а теперь какие-то вымученные фолы находят. Ну понятно же, что игрок Ростова добивал в пустые, а выбивал его игрок у штанги, какая вообще разница на офсайд Голенкова в борьбе рядом? Они вообще понимают, что должны исправлять очевидные ошибки, а не такие микроскопические нюансы? По такой логике можно срывать любой гол после углового за придерживание, например.
Ответ Cearvm
В РПЛ на ВАР сидят какие-то странные ребята. Кучу фолов и пенальти пропускают, а теперь какие-то вымученные фолы находят. Ну понятно же, что игрок Ростова добивал в пустые, а выбивал его игрок у штанги, какая вообще разница на офсайд Голенкова в борьбе рядом? Они вообще понимают, что должны исправлять очевидные ошибки, а не такие микроскопические нюансы? По такой логике можно срывать любой гол после углового за придерживание, например.
Именно, каким образом Голенков участвовал в эпизоде, разве тем что играл в обнимашки с игроком Балтики. Обзор загорвжиаал, нет. Мяча коснулся, нет. Все создано у нас чтобы голы отменять, как и в правосудии, какой то совершенно мизерный процент оправдательных приговоров. 🙃
Завтра Зениту в -7 играть. Хороший календарь, правильный. Вместо того, чтобы в +16 а Питере. Краснодар едет в Казань в -14, вместо +8 у себя. Сочи едет в Нижний, там -7, при этом в Сочи +8
Ответ Groznyi2024
Завтра Зениту в -7 играть. Хороший календарь, правильный. Вместо того, чтобы в +16 а Питере. Краснодар едет в Казань в -14, вместо +8 у себя. Сочи едет в Нижний, там -7, при этом в Сочи +8
Если Зенит будет все матчи до апреля гонять дома, а потом разъезжать по выездам в ключевой части сезона это тоже не очень. Нормально в -7 играть.
Ответ Удар Кержакова
Если Зенит будет все матчи до апреля гонять дома, а потом разъезжать по выездам в ключевой части сезона это тоже не очень. Нормально в -7 играть.
Зачем до апреля? Достаточно 2 первых тура после перерыва 1 марта и 8 марта. С середины марта уже везде 0+
Всех женщин на Спортсе с 8 марта:)
Ответ Плеймейкер87
Всех женщин на Спортсе с 8 марта:)
И фк Краснодар, который просит себе выходной в этот день, бгг
Ответ Плеймейкер87
Всех женщин на Спортсе с 8 марта:)
Плавно перетекающим в Светлый Праздник.))
Зенит 🤝 Краснодар 🤝 ЦСКА
Ответ Владислав Сабельников
Зенит 🤝 Краснодар 🤝 ЦСКА
Х о л это судьба
Ответ Владислав Сабельников
Зенит 🤝 Краснодар 🤝 ЦСКА
Локомотив,не в нашей песочнице пока 😎
Очень рад за грозного2024 или как его там. Интересно, смешно ли ему сейчас как пару дней назад

бгг
Ответ Dimon62 77
Очень рад за грозного2024 или как его там. Интересно, смешно ли ему сейчас как пару дней назад бгг
Я тоже счастлив. Наконец-то ухмылка с его мерзкого лица уйдет
Ответ расформировать московские кабинеты
Я тоже счастлив. Наконец-то ухмылка с его мерзкого лица уйдет
А после матча твоей команды счастье с твоего лица не уходило?
Оренбург с победой!
Оренбург с победой!
Зенит и судей с 8 марта!
С праздником 8 марта всех женщин и болельщиков Зенита!
Талалай надеюсь расскажет нам про украденный гол. расскажет же, да?
Ответ ragnvald ulfsson
Талалай надеюсь расскажет нам про украденный гол. расскажет же, да?
Он дисквалифицирован, ничего он не расскажет)
Ответ ragnvald ulfsson
Талалай надеюсь расскажет нам про украденный гол. расскажет же, да?
И кепочку какую-нибудь тематическую найдет. И 10 материалов с истериками на главной спортсру будет. Ведь будет?
