Чемпионат России. «Спартак» победил «Акрон» – 4:3, «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

В Мир РПЛ прошли матчи 20-го тура.

В 20-м туре Мир РПЛ в субботу «Ростов » дома разделил очки с «Балтикой» (1:1), «Пари НН » обыграл «Сочи » (2:1).

В воскресенье «Зенит » в гостях уступил «Оренбургу» (1:2), «Краснодар» на выезде уступил «Рубину» (1:2), ЦСКА крупно проиграло «Динамо» Москва (1:4).

В понедельник «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), «Спартак» на своем поле вырвал победу над «Акроном» (4:3).

Чемпионат России

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ