У «Балтики» нет побед в трех матчах после зимней паузы – два поражения от «Зенита» и ничья с «Ростовом»

У «Балтики» три матча без побед после рестарта сезона.

«Балтика » не сумела победить в первых трех матчах после возобновления сезона.

Сегодня команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Ростовом » в 20-м туре Мир РПЛ (1:1), пропустив на 93-й минуте.

Ранее калининградцы дважды уступили «Зениту » – в чемпионате (0:1) и в Кубке России (0:1).

«Балтика» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .