  • У «Балтики» нет побед в трех матчах после зимней паузы – два поражения от «Зенита» и ничья с «Ростовом»
У «Балтики» три матча без побед после рестарта сезона.

«Балтика» не сумела победить в первых трех матчах после возобновления сезона. 

Сегодня команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Ростовом» в 20-м туре Мир РПЛ (1:1), пропустив на 93-й минуте. 

Ранее калининградцы дважды уступили «Зениту» – в чемпионате (0:1) и в Кубке России (0:1). 

«Балтика» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Сегодня болты откровенно от Ростова отскочили. Смотреть на игру команды шалалаева по-настоящему тяжелое испытание.
Вернутся к истокам, ожидаемо
Если честно, без
клубных пристрастий, - это не футбол, а бодалово без футбольного интеллекта и намёков на технико-тактические откровения.
Всё встаёт на свои места
Балтика все еще пятая)))
У Балтики есть игра, есть команда, есть тренер. Так что считаю рано начали его хоронить.
Иностранцы не умеют готовить команды после долгой зимней паузы. По Юрану Талалаев и есть самый настоящий неопытный иностранец!!!
все серии когда-то прерываются
пока рано судить, если не упустят топ-6 по итогу чемпионата, для них хороший результат
И что? У них равенство очков с ЦСКА. У ЦСКА два поражения подряд, но про их спад почему-то никто не говорит. Вот обыграют его в Калининграде и снова будут на коне. Прошлый матч там на уровне Премьер-лиги закончился 3:1. Так что выводы рано делать. Выиграли бы у Ростова — вообще никто не поднимал этот вопрос...
