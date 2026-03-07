У «Балтики» нет побед в трех матчах после зимней паузы – два поражения от «Зенита» и ничья с «Ростовом»
У «Балтики» три матча без побед после рестарта сезона.
«Балтика» не сумела победить в первых трех матчах после возобновления сезона.
Сегодня команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Ростовом» в 20-м туре Мир РПЛ (1:1), пропустив на 93-й минуте.
Ранее калининградцы дважды уступили «Зениту» – в чемпионате (0:1) и в Кубке России (0:1).
«Балтика» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
