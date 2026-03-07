Матч окончен
«Ростов» вырвал ничью с «Балтикой» на 94-й минуте – 1:1! Хиль открыл счет, Роналдо сравнял
«Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» в 20-м туре Мир РПЛ.
В 20-м туре Мир РПЛ в субботу «Ростов» разделил очки с «Балтикой» – 1:1.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Умар Сако открыл счет на 13-й минуте, но гол отменили из-за офсайда у Егора Голенкова. Брайан Хиль забил на 39-й.
На 78-й минуте Алексей Миронов не реализовал пенальти, но «Ростову» все же удалось спасти на 94-й благодаря голу Роналдо дос Сантоса.
Игра проходит на «Ростов Арене», в прямом эфире ее показывает канал «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
