«Ростов» вырвал ничью с «Балтикой» на 94-й минуте – 1:1! Хиль открыл счет, Роналдо сравнял

«Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» в 20-м туре Мир РПЛ.

В 20-м туре Мир РПЛ в субботу «Ростов » разделил очки с «Балтикой» – 1:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Умар Сако открыл счет на 13-й минуте, но гол отменили из-за офсайда у Егора Голенкова. Брайан Хиль забил на 39-й.

На 78-й минуте Алексей Миронов не реализовал пенальти, но «Ростову» все же удалось спасти на 94-й благодаря голу Роналдо дос Сантоса.

Игра проходит на «Ростов Арене», в прямом эфире ее показывает канал «Матч ТВ».

