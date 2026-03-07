  • Спортс
110

«Ростов» вырвал ничью с «Балтикой» на 94-й минуте – 1:1! Хиль открыл счет, Роналдо сравнял

«Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» в 20-м туре Мир РПЛ.

В 20-м туре Мир РПЛ в субботу «Ростов» разделил очки с «Балтикой» – 1:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Умар Сако открыл счет на 13-й минуте, но гол отменили из-за офсайда у Егора Голенкова. Брайан Хиль забил на 39-й.

На 78-й минуте Алексей Миронов не реализовал пенальти, но «Ростову» все же удалось спасти на 94-й благодаря голу Роналдо дос Сантоса.

Игра проходит на «Ростов Арене», в прямом эфире ее показывает канал «Матч ТВ».

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
7 марта 13:45, Ростов Арена
Логотип домашней команды
Ростов
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
  Роналдо
90’
+3’
90’
+1’
Бевеев
90’
М. Петров   Ковач
89’
Манелов   Ковалев
89’
Манелов
Мелехин   Прохин
88’
Комаров   Шамонин
80’
79’
Хиль   Йенне
79’
Беликов   Филин
Миронов
78’
Голенков   Кучаев
69’
47’
И. Петров
46’
Титков   Манелов
2тайм
Перерыв
39’
  Хиль
31’
Беликов
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Игнатов, Комаров, Миронов, Роналдо, Мохеби, Голенков, Сулейманов
Запасные: Ханкич, Прохин, Шанталий, Шамонин, Эль-Аскалани, Лангович, Байрамян, Аджаса, Бабакин, Кучаев
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, М. Петров, Титков, Рядно, Беликов, И. Петров, Бевеев, Хиль
Запасные: Кукушкин, Филин, Ковалев, Ковач, Любаков, Мурид, Манелов, Йенне, Степанов, Андерсон
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoУмар Сако
logoЕгор Голенков
logoБрайан Хиль
logoАлексей Миронов
logoРоналдо дос Сантос
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какое же дно наше судейство, вернули Балтике за игру с Зенитом, вот только бедный Ростов пострадал
Ответ Ivan Groznyi
Какое же дно наше судейство, вернули Балтике за игру с Зенитом, вот только бедный Ростов пострадал
Там была помеха вратарю, а тут кому помеха была, если вратаря даже в эпизоде не участвует хаха
Ответ Ivan Groznyi
Какое же дно наше судейство, вернули Балтике за игру с Зенитом, вот только бедный Ростов пострадал
Могу судить только как нейтральный болельщик. И нихрена не понимаю решения судей. Ну какое тут вне игры?! Ну #####, сколько можно издеваться над футболом? Понятия пассивный офсайд уже не существует?
Что за цирк? 🤡
Судьям позор! Какой это офсайд?
Издевательство над футболом! Беспредел!!!!! Если такие голы отменять, за чем вобще играть. Может судья знает результат матча?
Чистейший гол Ростова. Нам вернули должок..... Правда, занимали не они)
Ответ Balt39
Чистейший гол Ростова. Нам вернули должок..... Правда, занимали не они)
Тут приятно, что болельщики даже видят🤝
Да и вас лишили мяча чистого в прошлом матче.
Верните нам ФУТБОЛ
Может и этот отменим? Неужели засчитаем. Казарцев, что случилось?
А два очка кто вернёт Ростову?!
Ответ Evgen Vynokurov
Может и этот отменим? Неужели засчитаем. Казарцев, что случилось? А два очка кто вернёт Ростову?!
Вернут в след туре. Какие проблемы
За Ростов! Мы не сдаёмся!!!
Наконец-то Ростов забил гол со стандарта в компенсированное время.
