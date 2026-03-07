Миронов из «Ростова» не забил «Балтике» пенальти, назначенный за фол Андраде на Мелехине. Хавбек пробил над перекладиной

«Ростов» не реализовал пенальти в матче с «Балтикой».

«Ростов» заработал 11-метровый на 76-й минуте матча с «Балтикой» в Мир РПЛ (0:1, второй тайм).

Кевин Андраде зацепил ногу убиравшего мяч под себя мяч Виктора Мелехина на крыле штрафной. Главный судья Василий Казарцев после паузы указал на точку.

Удар исполнил Алексей Миронов. Полузащитник ростовчан пробил выше ворот.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»