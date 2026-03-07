  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миронов из «Ростова» не забил «Балтике» пенальти, назначенный за фол Андраде на Мелехине. Хавбек пробил над перекладиной
Фото
5

Миронов из «Ростова» не забил «Балтике» пенальти, назначенный за фол Андраде на Мелехине. Хавбек пробил над перекладиной

«Ростов» не реализовал пенальти в матче с «Балтикой».

«Ростов» заработал 11-метровый на 76-й минуте матча с «Балтикой» в Мир РПЛ (0:1, второй тайм). 

Кевин Андраде зацепил ногу убиравшего мяч под себя мяч Виктора Мелехина на крыле штрафной. Главный судья Василий Казарцев после паузы указал на точку. 

Удар исполнил Алексей Миронов. Полузащитник ростовчан пробил выше ворот. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Мелехин
logoсудьи
logoКевин Андраде
logoАлексей Миронов
logoВасилий Казарцев
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всадил то от души.
Ответ Rurik Gislasson
Всадил то от души.
Но не засадил.
Лучше бы Мохеби пробил, Миронов кривоногий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Казарцев отменил гол «Ростова» в ворота «Балтики» из-за офсайда у Голенкова – после 4 минут проверки. ВАР вмешивался в каждом из 9 матчей после возобновления РПЛ
7 марта, 14:15Фото
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
8 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
24 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
34 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
46 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
38 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем