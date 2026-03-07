«Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео под слова и музыку из «Слова пацана» перед игрой с «Рубином»
Пресс-служба «Краснодара» выложила видео, как главный тренер команды Мурад Мусаев разговаривает с футболистами.
На видео наложены слова из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне все, и я все пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» Сам пост «Краснодар» сопроводили комментарием: «Пацаны, летим в Казань!»
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратились в РПЛ с целью переноса матча 20-го тура с «Рубином» из-за низких температур.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
песня Еду в Магадан что то вспомнилась...
В раздевалку их главное не пускайте, пусть в палатке перед стадионом переодеваются.
Сериал в Ярославле снимали, так что можно и к Шиннику так ехать.
готовы разносить двери
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем