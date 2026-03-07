«Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео под слова и музыку из «Слова пацана» перед игрой с «Рубином»

Пресс-служба «Краснодара» выложила видео, как главный тренер команды Мурад Мусаев разговаривает с футболистами.

На видео наложены слова из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне все, и я все пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» Сам пост «Краснодар» сопроводили комментарием: «Пацаны, летим в Казань!»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратились в РПЛ с целью переноса матча 20-го тура с «Рубином» из-за низких температур.