  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео под слова и музыку из «Слова пацана» перед игрой с «Рубином»
14

«Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео под слова и музыку из «Слова пацана» перед игрой с «Рубином»

Пресс-служба «Краснодара» выложила видео, как главный тренер команды Мурад Мусаев разговаривает с футболистами.

На видео наложены слова из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне все, и я все пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» Сам пост «Краснодар» сопроводили комментарием: «Пацаны, летим в Казань!»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратились в РПЛ с целью переноса матча 20-го тура с «Рубином» из-за низких температур.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoКраснодар
соцсети
logoпремьер-лига Россия
видео
logoРубин
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
песня Еду в Магадан что то вспомнилась...
В раздевалку их главное не пускайте, пусть в палатке перед стадионом переодеваются.
Сериал в Ярославле снимали, так что можно и к Шиннику так ехать.
готовы разносить двери
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Рубин» о матче с «Краснодаром»: «Нам не поступало требований о переносе. Решение примут за час до начала игры после замера температуры»
7 марта, 13:32
«Краснодар» не хочет играть в -15°C, а «Рубин» – готов. Что с переносом в РПЛ?
7 марта, 13:00
Черданцев про РПЛ: «Не понимаю, почему от любой команды требуют все время побеждать, у нас нет клубов на голову сильнее других. Даже в чемпионские годы «Зенит» не был «Баварией»
7 марта, 12:45
РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Изменение даты и времени рассматривалось. Ожидаемая температура – от -13° до -15°, что соответствует регламенту. Будут контрольные замеры»
7 марта, 11:44
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
7 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
23 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
33 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
45 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
37 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем