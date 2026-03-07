  • Спортс
«Балтика» прилетела на матч с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов». Он не работает для гражданской авиации с 2022-го («Mash на спорте»)

«Балтика» прилетела на игру с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов».

«Балтика» прилетела на матч Мир РПЛ с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов». 

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Аэропорт закрыт для гражданской авиации с 2022 года.

По словам источника, в Росавиации информацию не опровергли, но сообщили, что в отдельных случаях выдаются специальные допуски. Отмечается, что команда летела с пересадкой: сначала из Калининграда в Москву, затем оттуда – в Ростов-на-Дону.

Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась вничью (1:1). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
Все равны, но кто-то немножечко ровнее. Прикол в том, что Ростов этим аэропортом пользоваться так и не может.
Может это и к лучшему? А то, ведь, можно и по другому спросить. Если самолёты летают на этот аэродром, то оюпочему закрыт гражданский? Небо то одно
Потому, что у Ростова Ростеха нет в спонсорах, а на комбайне далеко не улетишь.
А как же анекдот про мирный советский комбайн, который удачно отбомбившись улетел на базу.
Так он на границе с Китаем.
А так что, можно было? 🤦‍♀️
Смелого пуля боится , смелого штык не берет !
Это Вам не Валера с его вечными жалобами на автобусы ))
Валеры уже год нет в Ростове. Только никому не говори, это тайна.
Газпром проплатил за 2 поражения Балтики от Зенита )
🤣
Думаю он и поражения Спартака и Краснодара проплатил.
На пробный рейс нужны были добровольцы?)
Это технарь!)
И Балтике, и Краснодару в предыдущем туре? 😂
Ростову. За то, что не догадались летать "из" и "в" закрытого аэропорта
Договорнячок ближе?
Странно, а почему Ростов не может им так же пользоваться?
Его жалеют, а Балтику не жалко)
Свою команду в городе не простят. А Балтику? Ну они сами захотели
Ростех уже не как свое государство. Как же я горжусь такой большой и сильной компанией, которая строит будущее мое и моих потомков
Потому что Талалаев заорал диспетчеров 🤭🫶
