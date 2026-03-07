«Балтика» прилетела на матч с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов». Он не работает для гражданской авиации с 2022-го («Mash на спорте»)

«Балтика» прилетела на игру с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов».

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Аэропорт закрыт для гражданской авиации с 2022 года.

По словам источника, в Росавиации информацию не опровергли, но сообщили, что в отдельных случаях выдаются специальные допуски. Отмечается, что команда летела с пересадкой: сначала из Калининграда в Москву, затем оттуда – в Ростов-на-Дону.

Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась вничью (1:1).