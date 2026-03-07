Матч окончен
«Пари НН» обыграл «Сочи» – 2:1. Победный гол Тичича – дальним ударом по центру ворот
«Пари НН» обыграл «Сочи».
В 20-м туре Мир РПЛ «Пари НН» победил «Сочи» (2:1).
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходила на «Совкомбанк Арене».
Адриан Бальбоа открыл счет на 34-й минуте. Лука Вешнер Тичич отличился на 62-й минуте, забив дальним ударом по центру ворот благодаря ошибке голкипера. Мартин Крамарич отыграл один мяч с пенальти на 80-й.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если сами себе не привезут, три очка возьмут.
Нижегородцев с победой!
🔥