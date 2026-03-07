  • Спортс
  • «Пари НН» обыграл «Сочи» – 2:1. Победный гол Тичича – дальним ударом по центру ворот
14

«Пари НН» обыграл «Сочи».

В 20-м туре Мир РПЛ «Пари НН» победил «Сочи» (2:1).

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.  

Игра проходила на «Совкомбанк Арене».

Адриан Бальбоа открыл счет на 34-й минуте. Лука Вешнер Тичич отличился на 62-й минуте, забив дальним ударом по центру ворот благодаря ошибке голкипера. Мартин Крамарич отыграл один мяч с пенальти на 80-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
7 марта 16:00, Совкомбанк Арена
Логотип домашней команды
Пари НН
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Сочи
Матч окончен
89’
Федоров
Шнапцев   Коледин
86’
Бальбоа   Ивлев
86’
80’
  Крамарич
78’
Сантос   Зиньковский
Бальбоа
74’
72’
Васильев   Коваленко
Вешнер Тичич   Ермаков
69’
67’
Ильин   Федоров
63’
Осинькин
  Вешнер Тичич
62’
46’
Кравцов   Ежов
46’
Игнатов   Мухин
2тайм
Перерыв
Олусегун   Урванцев
45’
Фаринья
37’
  Бальбоа
34’
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Олусегун
Запасные: Лукьянов, Ермаков, Грулев, Фаринья, Сидоренко, Лесовой, Коледин, Майга, Калинский, Кастильо, Ивлев, Урванцев
1тайм
Сочи:
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Алвес, Волков, Крамарич, Васильев, Кравцов, Сантос, Ильин, Игнатов
Запасные: Силев, Дюпин, Барт, Камано, Макарчук, Корнеев, Ежов, Коваленко, Литвинов, Мухин, Зиньковский, Федоров
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ох, так называемый, физрук картофельный рвёт на части, так называемого, гения тренерской мысли Осинькина, который приволок из КС весь неликвид, пу-пу-пу, как же так...
Ответ ser91337
Ох, так называемый, физрук картофельный рвёт на части, так называемого, гения тренерской мысли Осинькина, который приволок из КС весь неликвид, пу-пу-пу, как же так...
Апельсинкин (с)
Ответ ser91337
Ох, так называемый, физрук картофельный рвёт на части, так называемого, гения тренерской мысли Осинькина, который приволок из КС весь неликвид, пу-пу-пу, как же так...
Дак у Сочи все звезды сошлись. Вратарь это боль, на него смотришь и думаешь, что сам бы щас закрутил сиську пива и лучше сыграл. Из полевых лучший это Цеце, которого когда -то по ошибке записали в профи. Ну и тренер, который не может этой сборной паралитиков объяснить для начала в каком виде спорта они выступают
У нижнего игра есть.
Если сами себе не привезут, три очка возьмут.
Две перекладины спасают адлер от разгрома.
Дуэль утопающих. Нижний отталкивается от Сочи и всплывает. Сочи тонет всё глубже.
Нижегородцев с победой!
Красиво. Сочу щас на лоскуты порвут
Такого как Сафо НН не хватало в центре.
🔥
Нижний с Победой!
Шпилевский едва ли не единственный тренер внизу, кто хотя бы пытается, чтобы его подопечные играли в футбол, а не его подобие..)
Шпилевский прям удивляет по-хорошему ... забивая меньше гола за тур в РПЛ, расставшись с основным форвардом Боселли, парижане взяли и грохнули сочинский фарм, еще и два гола положили ... Неплохо так
У Дёгтева ставка зашла.
