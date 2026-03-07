«Пари НН» обыграл «Сочи» – 2:1. Победный гол Тичича – дальним ударом по центру ворот

«Пари НН» обыграл «Сочи».

В 20-м туре Мир РПЛ «Пари НН » победил «Сочи » (2:1).

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра проходила на «Совкомбанк Арене».

Адриан Бальбоа открыл счет на 34-й минуте. Лука Вешнер Тичич отличился на 62-й минуте, забив дальним ударом по центру ворот благодаря ошибке голкипера. Мартин Крамарич отыграл один мяч с пенальти на 80-й.

