Артета о 2:1 с «Мэнсфилдом»: «Настоящая игра Кубка Англии. Нужно отдать должное сопернику, стадиону, атмосфере – болельщики подкалывали. «Арсеналу» создали большие трудности»

Артета о 2:1 с «Мэнсфилдом»: «Арсеналу» создали большие трудности.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о победе над «Мэнсфилдом » из 3-го дивизиона в 1/8 финала Кубка Англии (2:1).

«Это была настоящая игра Кубка Англии. Нужно отдать должное «Мэнсфилду», стадиону, атмосфере – болельщики немного подкалывали. Здорово, когда команду так поддерживают. Они действительно создали нам большие трудности.

Нужно быть гораздо более безжалостными перед воротами. У нас было четыре или пять отличных моментов, которые мы не реализовали. Тогда разница становится минимальной, и ты даешь сопернику надежду. К тому же мы допустили ошибку в эпизоде с их голом.

Но у нас в стартовом составе были два 16-летних игрока – не думаю, что такое когда-либо происходило.

Каждый чувствует свою причастность. Мы горим желанием матч за матчем становиться все ближе к тем целям, которых мы можем достичь», – сказал Артета в интервью TNT Sports.