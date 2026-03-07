  • Спортс
  • Артета о 2:1 с «Мэнсфилдом»: «Настоящая игра Кубка Англии. Нужно отдать должное сопернику, стадиону, атмосфере – болельщики подкалывали. «Арсеналу» создали большие трудности»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Мэнсфилдом» из 3-го дивизиона в 1/8 финала Кубка Англии (2:1). 

«Это была настоящая игра Кубка Англии. Нужно отдать должное «Мэнсфилду», стадиону, атмосфере – болельщики немного подкалывали. Здорово, когда команду так поддерживают. Они действительно создали нам большие трудности.

Нужно быть гораздо более безжалостными перед воротами. У нас было четыре или пять отличных моментов, которые мы не реализовали. Тогда разница становится минимальной, и ты даешь сопернику надежду. К тому же мы допустили ошибку в эпизоде с их голом.

Но у нас в стартовом составе были два 16-летних игрока – не думаю, что такое когда-либо происходило.

Каждый чувствует свою причастность. Мы горим желанием матч за матчем становиться все ближе к тем целям, которых мы можем достичь», – сказал Артета в интервью TNT Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Постепенно идем к тому, о чем нельзя говорить вслух
Выиграли. В целом с запасом. По грязи бегать сложно.
