  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Не уверен, что это реально. Но Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным и Трампом»
17

Пономарев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Не уверен, что это реально. Но Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным и Трампом»

Пономарев о замене Ирана на Россию на ЧМ-2026: не уверен, что это вообще реально.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на команду России на чемпионате мира 2026 года.

«Откуда такая информация? Daily Mail, британская газета? Трудно в это поверить, если честно. Как-то все резко получается. При чем тут британцы? Если бы они у себя проводили чемпионат – другое дело, они могли бы так рассуждать. А так – не уверен, что это вообще реально.

Если бы Инфантино об этом сказал, тогда можно было бы поверить, что он постарается запустить нашу сборную вместо Ирана. А англичане – ну что они решают? Я очень сомневаюсь.

Не думаю, что все так резко изменится. Хотя, слава богу, наши уже участвуют в Паралимпиаде – это уже прогресс, это уже что-то действительно хорошее. Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным. И с Трампом, кстати, тоже. Если дальше так пойдет, может быть, что-то и закрутится.

Но надо и нам самим пошевелиться, подключить Трампа, решать этот вопрос потихонечку. Оставлять на самотек нельзя. Раз уже пошли какие-то разговоры, надо их развивать. Это было бы здорово», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСборная России по футболу
logoДжанни Инфантино
Политика
logoДональд Трамп
logoЧМ-2026
logoСборная Ирана по футболу
logoФИФА
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoВладимир Путин
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
подключить Трампа не выйдет, он там занят слегка минимум до сентября, бгг.
кабинетные мечты о Дании 2.0
Либо Иран либо команда следующая за ним в группе,(аравия или кто то там)
Израиль будет вместо Ирана
Забавно, как многие хотят этой подачки от преступника Трампа и его пса инфантино. Ну он же хоррроший, других бьет. Нас же кончено не тронет. Ведь у нас «отличные отношения»😅
Ответ Красная стрела
Забавно, как многие хотят этой подачки от преступника Трампа и его пса инфантино. Ну он же хоррроший, других бьет. Нас же кончено не тронет. Ведь у нас «отличные отношения»😅
Почему Трамп преступник?))
Ерунда! Если что , вместо Ирана будет команда из Азии.
Даже если и допустят ,то ни одна европейская сборная
играть с русскими не будет .Это уже проходили
Ответ Czeslawowicz
Даже если и допустят ,то ни одна европейская сборная играть с русскими не будет .Это уже проходили
До финала дойдем?
Тогда надо ехать
Дичь какую-то несёт Пономарёв…такое ощущение,что радуется ударам по Ирану.
Слушай,Пономарёв…а чего ты не предлагаешь России занять место не вместо Ирана,а вместо сша!?!?
Ведь сша,по всем демократическим законам,и «международному праву» нужно отстранять от ЧМ.
Во первых, это не реально и не будет 100%, так как вызовет череду отказов других стран от участия в ЧМ. Во вторых, допустим, взяли Россию. И что там ждёт команду, которой занимается некто Карпин? Тотальный разгром. Это будет двойное унижение. Позвали как Золушку и Золушка ещё и знатно опозорилась. Нет уж. Пока лучше тихо сидеть в своем болоте и катать с Никарагуа. Для серьезных турниров тренер хороший нужен, а не самопальный альфач в оченьь бюджетной версии)
Россию не допустят в любом случае. Слишком много риска для ФИФА. Никакой Инфантино на это не подпишется, зачем ему проблемы с Европой.
Да и кто сказал, что Иран не будет участвовать? Времени до чемпионата ещё много, можно успеть и повоевать, и заключить мир в любой момент.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Милонов о ЧМ-2026: «Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят. Россию не пустили – спортивные федерации давно стали платными проститутками США и Израиля»
3 марта, 12:44
«Может, американский слоняра Дональд договорится с Инфантино: Россия получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992-м, и обыграем в финале хозяев из Мексики 7:1». Губерниев о ЧМ
2 марта, 09:36
Блаттер о словах Инфантино про возвращение России: «Политику следует отделять от спорта. Нельзя банить каждую страну, конфликтующую с другой»
25 февраля, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
8 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
24 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
34 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
46 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
38 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем