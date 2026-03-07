Пономарев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Не уверен, что это реально. Но Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным и Трампом»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на команду России на чемпионате мира 2026 года.
«Откуда такая информация? Daily Mail, британская газета? Трудно в это поверить, если честно. Как-то все резко получается. При чем тут британцы? Если бы они у себя проводили чемпионат – другое дело, они могли бы так рассуждать. А так – не уверен, что это вообще реально.
Если бы Инфантино об этом сказал, тогда можно было бы поверить, что он постарается запустить нашу сборную вместо Ирана. А англичане – ну что они решают? Я очень сомневаюсь.
Не думаю, что все так резко изменится. Хотя, слава богу, наши уже участвуют в Паралимпиаде – это уже прогресс, это уже что-то действительно хорошее. Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным. И с Трампом, кстати, тоже. Если дальше так пойдет, может быть, что-то и закрутится.
Но надо и нам самим пошевелиться, подключить Трампа, решать этот вопрос потихонечку. Оставлять на самотек нельзя. Раз уже пошли какие-то разговоры, надо их развивать. Это было бы здорово», – сказал Пономарев.
играть с русскими не будет .Это уже проходили
Тогда надо ехать
Слушай,Пономарёв…а чего ты не предлагаешь России занять место не вместо Ирана,а вместо сша!?!?
Ведь сша,по всем демократическим законам,и «международному праву» нужно отстранять от ЧМ.
Да и кто сказал, что Иран не будет участвовать? Времени до чемпионата ещё много, можно успеть и повоевать, и заключить мир в любой момент.