Как отжигали африканские легионеры «Спартака»? Тест Sports.ru
«Спартак» подписал контракт с нападающим Зе Луишем из Кабо-Верде. Помните, как весело было с другими африканскими игроками красно-белых?
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1. Чем отметился этот человек в своей второй игре за «Спартак»?
Встал в ворота после удаления Войцеха Ковалевского
Сделал счет 1:0 в пользу ЦСКА
Получил красную карточку в первом тайме
Сел на мяч во время игры
2. Кто во время одной из игр сезона-2001 помочился на рекламный щит стадиона имени Стрельцова и был задержан милицией?
Ибра Кебе
Лоуренс Аджей
Эссиен Фло
Эммануэль Эменике
3. Кто крайний слева на этом фото?
Ибра Кебе
Маркао
Квинси Овусу-Абейе
Жерар Мукунку
4. Что сделал Эмануэль Эменике после того, как его заменили в игре квалификации ЛЧ «Спартак» – «Фенербахче»?
Показал средний палец Унаи Эмери
Отказался уходить с поля
Поцеловал руку тренеру «Фенербахче» Коджаману
Помочился на рекламный щит
5. Кто это сказал? «Нас было пятеро африканцев. Романцев вел тренировку. И вдруг один из нас попал ему мячом в руку. Бесчастных тогда сказал: «Эта обезьяна ему в руку попала!». Я никогда не забуду этого. Я тогда еще не знал, что значит это слово. Но я попросил Тчуйсе, чтобы он перевел. И он перевел. Когда тренировка закончилась, я подошел к Бесчастных и спросил: «Бесчастных, зачем ты так сказал о моем друге? Я тоже африканец. Значит, я тоже обезьяна?». А Бесчастных мне ответил: «Да, я говорил!». И я на базе все сломал. Я сломал все внизу, где есть маленький ресепшен. Я поднялся наверх, к себе в комнату, – и сломал там всю мебель. Так мне было плохо!»
Ибра Кебе
Люк Зоа
Самуэль Огунсанья
Жерри-Кристиан Тчуйсе
6. Как комментатор Виктор Гусев отреагировал на выдачу российского паспорта Жерри-Кристиану Тчуйсе?
Посоветовал ему беречь себя
Провел программу «На футболе» в майке сборной России с фамилией Тчуйсе на спине
Комплиментарно сравнил Тчуйсе с бывшим защитником «Спартака» и сборной Андреем Чернышовым
Отказался комментировать матчи сборной России
7. Что сделал Квинси Овусу Абейе на открытой тренировке в конце сезона-2006?
Подрался с Владимиром Быстровым
Дал интервью во время двусторонки
Вышел на нее в майке «Арсенала»
Отказался тренироваться в такую холодину
8. Какой африканский нападающий забил за «Спартак» только один мяч, но был продан с более чем стопроцентной выгодой?
Эмануэль Эменике
Эссиен Фло
Квинси Овусу-Абейе
Маджид Уорис
9. Игорь Рабинер признавался, что однажды взял интервью по телефону у ямайского новичка «Спартака» Роберта Скарлетта, думая, что это...
Люк Зоа
Самуэль Огунсанья
Лоуренс Аджей
Абдельила Баги
10. Какое амплуа у этого африканского футболиста «Спартака»-2003?
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
11. Что, по словам Андрея Червиченко, сделал Эссиен Фло, узнав о трехкратном уменьшении зарплаты?
Подрался на тренировке с Дмитрием Ананко
Укусил за руку спортивного директора «Спартака» Шикунова
Снял колеса с машины Титова
Отправился к рекламному щиту
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Топовое фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill/Allsport
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