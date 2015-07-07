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    Как отжигали африканские легионеры «Спартака»? Тест Sports.ru

    «Спартак» подписал контракт с нападающим Зе Луишем из Кабо-Верде. Помните, как весело было с другими африканскими игроками красно-белых?

    Теги Спартак тесты

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    1. Чем отметился этот человек в своей второй игре за «Спартак»?
    Встал в ворота после удаления Войцеха Ковалевского
    Сделал счет 1:0 в пользу ЦСКА
    Получил красную карточку в первом тайме
    Сел на мяч во время игры
    2. Кто во время одной из игр сезона-2001 помочился на рекламный щит стадиона имени Стрельцова и был задержан милицией?
    Ибра Кебе
    Лоуренс Аджей
    Эссиен Фло
    Эммануэль Эменике
    3. Кто крайний слева на этом фото?
    Ибра Кебе
    Маркао
    Квинси Овусу-Абейе
    Жерар Мукунку
    4. Что сделал Эмануэль Эменике после того, как его заменили в игре квалификации ЛЧ «Спартак» – «Фенербахче»?
    Показал средний палец Унаи Эмери
    Отказался уходить с поля
    Поцеловал руку тренеру «Фенербахче» Коджаману
    Помочился на рекламный щит
    5. Кто это сказал? «Нас было пятеро африканцев. Романцев вел тренировку. И вдруг один из нас попал ему мячом в руку. Бесчастных тогда сказал: «Эта обезьяна ему в руку попала!». Я никогда не забуду этого. Я тогда еще не знал, что значит это слово. Но я попросил Тчуйсе, чтобы он перевел. И он перевел. Когда тренировка закончилась, я подошел к Бесчастных и спросил: «Бесчастных, зачем ты так сказал о моем друге? Я тоже африканец. Значит, я тоже обезьяна?». А Бесчастных мне ответил: «Да, я говорил!». И я на базе все сломал. Я сломал все внизу, где есть маленький ресепшен. Я поднялся наверх, к себе в комнату, – и сломал там всю мебель. Так мне было плохо!»
    Ибра Кебе
    Люк Зоа
    Самуэль Огунсанья
    Жерри-Кристиан Тчуйсе
    6. Как комментатор Виктор Гусев отреагировал на выдачу российского паспорта Жерри-Кристиану Тчуйсе?
    Посоветовал ему беречь себя
    Провел программу «На футболе» в майке сборной России с фамилией Тчуйсе на спине
    Комплиментарно сравнил Тчуйсе с бывшим защитником «Спартака» и сборной Андреем Чернышовым
    Отказался комментировать матчи сборной России
    7. Что сделал Квинси Овусу Абейе на открытой тренировке в конце сезона-2006?
    Подрался с Владимиром Быстровым
    Дал интервью во время двусторонки
    Вышел на нее в майке «Арсенала»
    Отказался тренироваться в такую холодину
    8. Какой африканский нападающий забил за «Спартак» только один мяч, но был продан с более чем стопроцентной выгодой?
    Эмануэль Эменике
    Эссиен Фло
    Квинси Овусу-Абейе
    Маджид Уорис
    9. Игорь Рабинер признавался, что однажды взял интервью по телефону у ямайского новичка «Спартака» Роберта Скарлетта, думая, что это...
    Люк Зоа
    Самуэль Огунсанья
    Лоуренс Аджей
    Абдельила Баги
    10. Какое амплуа у этого африканского футболиста «Спартака»-2003?
    Вратарь
    Защитник
    Полузащитник
    Нападающий
    11. Что, по словам Андрея Червиченко, сделал Эссиен Фло, узнав о трехкратном уменьшении зарплаты?
    Подрался на тренировке с Дмитрием Ананко
    Укусил за руку спортивного директора «Спартака» Шикунова
    Снял колеса с машины Титова
    Отправился к рекламному щиту

    Топовое фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill/Allsport

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