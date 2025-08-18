Фигуристка Любовь Рубцова перенесла операцию на спине.

По информации ТАСС, операция прошла несколько дней назад.

«Спортсменка перенесла успешную операцию. Она была плановой. В позвоночнике расшаталась конструкция, установленная ранее в рамках предыдущей операции на спину. Ее необходимо было укрепить. Все прошло хорошо», – сообщил источник «Р-Спорта».

16-летняя Рубцова с мая 2024 года тренируется в академии Евгения Плющенко. На первенстве России среди юниоров этого года она заняла 10-е место.

