Алиса Лью: «В прошлой карьере мне не нравились никакие программы. Меня наряжали в платья, делали прически и макияж, вызывавшие дискомфорт. Это была не я»

Алиса Лью: раньше я не любила никакие программы, с ними мне было некомфортно.

Чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью рассказала, как менялось ее отношение к фигурному катанию.

В 2022-м Лью завершила карьеру в возрасте 16 лет. Спустя два года она вернулась на лед, после чего выиграла ЧМ-2025 и два золота на Олимпиаде-2026.

– Ты говорила, что в соревнованиях нет смысла. Что ты имела в виду?

– Ну, в моей прошлой карьере мне не нравились никакие программы. Это были не мои идеи, и я сама не принимала никаких решений. Меня наряжали в платья, делали прически и макияж, которые вызывали у меня дискомфорт. Это была не я.

Честно говоря, на тот момент я и сама не знала, кто я такая. Но мне не нравилось выступать, потому что показывать свои программы было неловко. Теперь, когда у меня есть контроль над ситуацией, я хочу их показывать. Я стала увереннее.

– Чем ты занималась после того, как в 16 лет ушла из спорта?

– Получила водительские права, обрела больше свободы. Я могла отправиться куда захочу, проводить время с друзьями, брать с собой братьев и сестер. Это помогло мне почувствовать себя самостоятельной личностью. Затем я впервые поехала в отпуск, на семейный отдых вместе с семьей моей лучшей подруги. Мы неделю провели на пляже, много плавали. Я начала учиться в Калифорнийском университете. Впервые каталась на лыжах. <...>

– Ты по-прежнему изучаешь психологию в университете?

– Прямо сейчас я взяла перерыв в учебе, но меня всегда интересовала психология. «Почему я думаю именно так», «как мне изменить образ мышления и относиться ко всему позитивнее». Даже не обязательно позитивнее, ведь в жизни я также люблю и грусть. И гнев. Люблю чувствовать все. На самом деле я не считаю, что счастье – это вершина жизненных целей. Скорее просто более спокойное отношение.

– Наблюдая за твоими прокатами на Олимпиаде, казалось, что ты более расслабленная, чем я за покупкой продуктов. Как ты достигла такого состояния?

– Путем проб и ошибок. По правде, если бы я столько раз не падала на самое дно, то не смогла бы подняться. Поэтому я ничего не стала бы советовать молодой себе. Хочу, чтобы она прошла через все, ведь это единственная причина, по которой я здесь. Я бы ничего не стала менять в своем прошлом, – сказала 20-летняя Лью в интервью журналу Rolling Stone.