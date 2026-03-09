  • Спортс
  • Алиса Лью: «В прошлой карьере мне не нравились никакие программы. Меня наряжали в платья, делали прически и макияж, вызывавшие дискомфорт. Это была не я»
Чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью рассказала, как менялось ее отношение к фигурному катанию.

В 2022-м Лью завершила карьеру в возрасте 16 лет. Спустя два года она вернулась на лед, после чего выиграла ЧМ-2025 и два золота на Олимпиаде-2026.

– Ты говорила, что в соревнованиях нет смысла. Что ты имела в виду?

– Ну, в моей прошлой карьере мне не нравились никакие программы. Это были не мои идеи, и я сама не принимала никаких решений. Меня наряжали в платья, делали прически и макияж, которые вызывали у меня дискомфорт. Это была не я.

Честно говоря, на тот момент я и сама не знала, кто я такая. Но мне не нравилось выступать, потому что показывать свои программы было неловко. Теперь, когда у меня есть контроль над ситуацией, я хочу их показывать. Я стала увереннее.

– Чем ты занималась после того, как в 16 лет ушла из спорта?

– Получила водительские права, обрела больше свободы. Я могла отправиться куда захочу, проводить время с друзьями, брать с собой братьев и сестер. Это помогло мне почувствовать себя самостоятельной личностью. Затем я впервые поехала в отпуск, на семейный отдых вместе с семьей моей лучшей подруги. Мы неделю провели на пляже, много плавали. Я начала учиться в Калифорнийском университете. Впервые каталась на лыжах. <...>

– Ты по-прежнему изучаешь психологию в университете?

– Прямо сейчас я взяла перерыв в учебе, но меня всегда интересовала психология. «Почему я думаю именно так», «как мне изменить образ мышления и относиться ко всему позитивнее». Даже не обязательно позитивнее, ведь в жизни я также люблю и грусть. И гнев. Люблю чувствовать все. На самом деле я не считаю, что счастье – это вершина жизненных целей. Скорее просто более спокойное отношение.

– Наблюдая за твоими прокатами на Олимпиаде, казалось, что ты более расслабленная, чем я за покупкой продуктов. Как ты достигла такого состояния?

– Путем проб и ошибок. По правде, если бы я столько раз не падала на самое дно, то не смогла бы подняться. Поэтому я ничего не стала бы советовать молодой себе. Хочу, чтобы она прошла через все, ведь это единственная причина, по которой я здесь. Я бы ничего не стала менять в своем прошлом, – сказала 20-летняя Лью в интервью журналу Rolling Stone.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Rolling Stone
Амбассадора риталина становится слишком много )
Ответ Урагана Эриксен
Амбассадора риталина становится слишком много )
Именно так. И меня смущает, что её ставят в пример нашим спортсменам наши же тренеры, и даже Этери! "Расслабленный поход в магазин за продуктами" - это не наша школа, не нужно закидывать грязью российскую школу фк, ее принципы, подход, отношение к спорту. Собранность, сложность, отточенность каждого движения и каждого элемента хореографии, костюма, внешнего вида - вот это наше фигурное катание, а не чуждый лохматый дискач с вялыми болтающимися руками на чиле, на расслабоне, на риталине
Ответ garovatat
Именно так. И меня смущает, что её ставят в пример нашим спортсменам наши же тренеры, и даже Этери! "Расслабленный поход в магазин за продуктами" - это не наша школа, не нужно закидывать грязью российскую школу фк, ее принципы, подход, отношение к спорту. Собранность, сложность, отточенность каждого движения и каждого элемента хореографии, костюма, внешнего вида - вот это наше фигурное катание, а не чуждый лохматый дискач с вялыми болтающимися руками на чиле, на расслабоне, на риталине
"лохматый дискач с вялыми болтающимися руками"
это лучшее описание катания Лью
А потом Лью открыла золотую жилу - таблетки от волнения и страха, и тогда она стала кайфовать на льду и жизнь заиграла новыми красками 😉
Ответ Westmoreland
А потом Лью открыла золотую жилу - таблетки от волнения и страха, и тогда она стала кайфовать на льду и жизнь заиграла новыми красками 😉
а откуда информация про таблетки?
Ответ Westmoreland
А потом Лью открыла золотую жилу - таблетки от волнения и страха, и тогда она стала кайфовать на льду и жизнь заиграла новыми красками 😉
Тут в прошлой ветке Татьяна Голосова очень верно подметила, что Щербакова, будучи младше нынешней Лью, после прокатов умирала и едва дышала.
А 20-летняя Лью у нас на расслабоне, без одышки и на позитиве закончила ПП.
Я начинаю призадумываться, что она действительно не обошлась без вспомогательных веществ🤔
Есть неслабое ощущение, что и нынешняя карьера уже стала "прошлой")
Ответ Sincere
Есть неслабое ощущение, что и нынешняя карьера уже стала "прошлой")
+++++
Ответ Sincere
Есть неслабое ощущение, что и нынешняя карьера уже стала "прошлой")
Все будет зависеть от того, вернут ли 3-х русских вместе с их федерацией) Если да, то вполне вероятно, что она даже не выйдет.
А ещё в прошлой карьере выступали российские девушки.
Ответ Олимпионик
А ещё в прошлой карьере выступали российские девушки.
Комментарий скрыт
Ответ Татьяна Голосова
Комментарий скрыт
Против грибов Сакамото и Лью никакие квалы бы не смогли как вы выразились вынести..
Хм...
"– Ты по-прежнему изучаешь психологию в университете?
– Прямо сейчас я взяла перерыв в учебе, но меня всегда интересовала психология."(с)
Ну по крайней мере она последовательна... Что-бы ни делать, лишь-бы ничего не делать...
Меня наряжали, делали макияж, прыжки ультра сложные заставляли прыгать... придумали ещё. А зачем, если можно дискотеку показать и стать чемпионкой ОИ?
Ответ Anna Rogovaya
Меня наряжали, делали макияж, прыжки ультра сложные заставляли прыгать... придумали ещё. А зачем, если можно дискотеку показать и стать чемпионкой ОИ?
Комментарий скрыт
Девочка со странностями, не верю, что она выиграла золото честно.
Что увидели в её катании красивого, или технический сложного, что она показала, кроме чистого проката?
Сейчас молодые люди в 20 лет рассуждают уже так, будто прошли огонь, воду и медные трубы, настрадались и натерпелись, бедные. Поэтому к 40 им уже ни один психолог не может помочь. В 20 лет нужен полный газ, никаких плохих мыслей и сожалений, только вперёд к мечте и с песней! А они уже выжаты, как 🍋
Ответ Header
Сейчас молодые люди в 20 лет рассуждают уже так, будто прошли огонь, воду и медные трубы, настрадались и натерпелись, бедные. Поэтому к 40 им уже ни один психолог не может помочь. В 20 лет нужен полный газ, никаких плохих мыслей и сожалений, только вперёд к мечте и с песней! А они уже выжаты, как 🍋
Реальность тоже не стоит отрицать: количество депрессий растет каждый год в мире. Это связано и с соц сетями и скоростью жизни и снижением физ активности и многими социальными факторами, что люди реже общаются вживую. Не сказать, что это медные трубы, но говорить о ментальным сложностях - умеют все основания
Ответ Ли Ск
Реальность тоже не стоит отрицать: количество депрессий растет каждый год в мире. Это связано и с соц сетями и скоростью жизни и снижением физ активности и многими социальными факторами, что люди реже общаются вживую. Не сказать, что это медные трубы, но говорить о ментальным сложностях - умеют все основания
тут совсем другое.Алису понесло..
А теперь я бахнула непонятно чего, и я кайфую
Что же это за личность, которую может угнетать расческа...
Ответ Арктический Лед
Что же это за личность, которую может угнетать расческа...
Личность нашла ТШ,который разрешил витаминки. Депрессия ушла и мир стал красочным и пришло счастье!
