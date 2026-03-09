38

«Мы выложились без остатка на льду в Милане. Сезон завершен». Чок и Бейтс подтвердили, что снялись с чемпионата мира

Чок и Бейтс подтвердили, что снялись с чемпионата мира.

Двукратные олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс подтвердили, что не выступят на чемпионате мира по фигурному катанию. Ранее об этом сообщал блогер Дейв Лиз. 

На Олимпиаде-2026 американский танцевальный дуэт завоевал золото в командных соревнованиях и серебро в личном турнире.

«Мы выложились без остатка на льду в Милане. Чувствуем, что после этих четырех выступлений, где мы показали все, на что способны, наш сезон завершен. 

Хотя мы приняли решение не участвовать в чемпионате мира, нам очень дороги невероятные воспоминания о победах на протяжении трех лет. Эти достижения так много значат для нас. Мы бесконечно благодарны всем вам за любовь и поддержку», – написали Чок и Бейтс в соцсети.

Чемпионат мира пройдет в Праге с 24 по 29 марта. 

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Чок и Бейтса
Есть большая вероятность проиграть ЧМ, поэтому и пропускают. Явно тяжело дался проигрыш в Милане.
Ответ Katerina Sunny
Есть большая вероятность проиграть ЧМ, поэтому и пропускают. Явно тяжело дался проигрыш в Милане.
Конечно, а серебро нафиг не нужно, да и то, что устали тоже правда
Надеюсь,что они ушли
Рубилово будет за 2-3 место. Только бы не пешеход Фир (
Ответ Урагана Эриксен
Рубилово будет за 2-3 место. Только бы не пешеход Фир (
а кто такой Фир?
Ответ Маргарита В Сафронова
а кто такой Фир?
Лайла Фир, ее здесь сильно не любят , англичане)
Битва с ФБС вымотала Чоков. А ФБС меня поражают..Такая уверенность, идут вперёд напролом и проламывают систему.
Ответ Маргарита В Сафронова
Битва с ФБС вымотала Чоков. А ФБС меня поражают..Такая уверенность, идут вперёд напролом и проламывают систему.
Пардон, но что там прямо проламывать? Сизерон - суперзвезда танцев с очень лояльным судейством (накатанным за годы с Габи, как показали
ОИ в Милане - всё работает). Скорее, новичкам придётся "проламывать", особенно в Париже. Тем более, надёжной конкуренции без американцев ещё долго не будет.
Ответ Wayfaring Stranger
Пардон, но что там прямо проламывать? Сизерон - суперзвезда танцев с очень лояльным судейством (накатанным за годы с Габи, как показали ОИ в Милане - всё работает). Скорее, новичкам придётся "проламывать", особенно в Париже. Тем более, надёжной конкуренции без американцев ещё долго не будет.
Я совсем недавно заинтересовалась танцами. Пости ничего не знаю. Говорю о своих первых впечатлениях. Спорить начну позже, возможно.
Спасибо Мэдисон и Эвану за такую долгую, насыщенную и прекрасную карьеру. За все образы, костюмы и интересные поддержки.
Ответ 4ГГ
Спасибо Мэдисон и Эвану за такую долгую, насыщенную и прекрасную карьеру. За все образы, костюмы и интересные поддержки.
Да они про уход-то молчат )
Ответ missis-Zima
Да они про уход-то молчат )
Они раньше говорили.
Серебро брать уже не хочется)
Все остальные пары с облегчением вздохнули)))
Мне очень нравится эта пара, болею за них много лет, конечно, усталость присутствует: попробуйте прокатать программы 4 раза практически без перерыва! Уважаю за преданность и долголетие!
Так-то за полтора месяца можно спокойно отдохнуть. Боятся снова стать вторыми, что, на мой взгляд, неизбежно. Видимо, хотят уйти ЧМ, хотя я что-то уже засомневалась в их уходе...
Ответ Ирина С
Так-то за полтора месяца можно спокойно отдохнуть. Боятся снова стать вторыми, что, на мой взгляд, неизбежно. Видимо, хотят уйти ЧМ, хотя я что-то уже засомневалась в их уходе...
Они не отдыхали. Они две недели в шоу в Швейцарии катались.
Чокки не хотела снова опозориться из-за этой нелепой накидки, которую она носит.

Просто позор, что у Чокки есть хоть какое-то золото чемпионата мира или Олимпийских игр, учитывая, как её муж тащит её по льду.
Рекомендуем