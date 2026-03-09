«Мы выложились без остатка на льду в Милане. Сезон завершен». Чок и Бейтс подтвердили, что снялись с чемпионата мира

Чок и Бейтс подтвердили, что снялись с чемпионата мира.

Двукратные олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс подтвердили, что не выступят на чемпионате мира по фигурному катанию. Ранее об этом сообщал блогер Дейв Лиз.

На Олимпиаде-2026 американский танцевальный дуэт завоевал золото в командных соревнованиях и серебро в личном турнире.

«Мы выложились без остатка на льду в Милане. Чувствуем, что после этих четырех выступлений, где мы показали все, на что способны, наш сезон завершен.

Хотя мы приняли решение не участвовать в чемпионате мира, нам очень дороги невероятные воспоминания о победах на протяжении трех лет. Эти достижения так много значат для нас. Мы бесконечно благодарны всем вам за любовь и поддержку», – написали Чок и Бейтс в соцсети.

Чемпионат мира пройдет в Праге с 24 по 29 марта.

