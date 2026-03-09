Григорий Федоров: «После прыжкового турнира много болел, сомневался, что выйду на финал Гран-при России. Но подошел в хорошей форме»
Фигурист Григорий Федоров рассказал, что его подготовка к финалу Гран-при России была сложной из-за болезней.
Федоров занял итоговое 5-е место с 276,56 баллами.
– Произвольная программа у меня по сезону шла достаточно хорошо. И в целом я рад, что показал то, что делаю на тренировках. Хотелось показать свой максимум хотя бы раз в сезоне, побить свой рекорд. После прыжкового турнира очень тяжело складывалась подготовка. Я болел много и сомневался, что в каком‑то виде выйду, но в итоге за неделю‑полторы начал все восстанавливать, в хорошей форме подошел.
– Но сейчас есть мотивация, чтобы продолжать усложняться?
– Конечно, надо усложняться, чтобы навязывать борьбу нашим лидерам. Потому что пока все равно этого недостаточно. Но над этим думать мы будем уже попозже. Над усложнением, конечно, будем дальше работать. Потому что я раньше катался с четырьмя четверными.
– Как учеба?
– Потихоньку. Первый семестр закрыл хорошо. Ко второму, можно сказать, пока не приступал. Но время еще есть до сессии, – сказал фигурист.
