Петр Гуменник: «Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный»
Российский фигурист Петр Гуменник назвал «прорывным» для себя текущий сезон.
Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. В феврале он занял 6-е место на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный. Я все сделал, здесь пришла наконец-то усталость. И пришла очень вовремя.
Не жалею [что выступил в финале Гран-при России]. Я, наоборот, расстраиваюсь, когда не получается оставить всего себя на льду. Здесь, думаю, получилось.
Вчера думал попробовать четыре [четверных прыжка], уставал на тренировке к концу программы. Но сегодня шел на пять. Уже во время прыжка (лутца) решил раньше раскрыться. Реакция тренера? Она все отлично выражала», – сказал Гуменник.
