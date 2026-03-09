  • Спортс
  • Петр Гуменник: «Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный»
Петр Гуменник: «Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный»

Гуменник: сезон получился прорывной, успешный.

Российский фигурист Петр Гуменник назвал «прорывным» для себя текущий сезон.

Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. В феврале он занял 6-е место на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный. Я все сделал, здесь пришла наконец-то усталость. И пришла очень вовремя.

Не жалею [что выступил в финале Гран-при России]. Я, наоборот, расстраиваюсь, когда не получается оставить всего себя на льду. Здесь, думаю, получилось.

Вчера думал попробовать четыре [четверных прыжка], уставал на тренировке к концу программы. Но сегодня шел на пять. Уже во время прыжка (лутца) решил раньше раскрыться. Реакция тренера? Она все отлично выражала», – сказал Гуменник. 

Вот это эмоции в фигурке: страх Трусовой за мужа, «твою мать!» от тренера Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoСерия Гран-при России
мужское катание
logoсборная России
logoПетр Гуменник
Спасибо Пете за сезон, за красоту, которую дарил нам, за позитив и надежду, что при возвращении на международную арену наши парни не будут статистами, а составят конкуренцию лучшим фигуристам мира.
Пётр, у тебя бомбический сезон, ты такая умница, ты украшение ФК. Действительно, лучший и первый.
Какой замечательный Петя! Как хорошо, что у нас он есть!
Пете огромная благодарность и уважение за прекрасные выступления в этом сезоне.
Спасибо за сезон. В этом году стало ясно, что нервы у Пети крепкие.
Какой же Петя приятный и воспитанный человек.
Ну а как про спортсмена тут и говорить нечего.
Заслужил всю любовь болельщиков!
Пусть это будет только началом его большого пути!
У нас много было разных одиночников сильных на МС - и Ковтун с кучей четверных, и Коляда с уникальными программами и скольжением, и Алиев с Самариным, но таких стабильных, как Петр, я не помню, особенно с учетом сложности.

Спасибо Пете за сохранение нервных клеток болельщиков 😁

Ну и вообще за весь комплекс черт. Весь сезон провести на пике, под прицелом камер, в непривычной обстановке - и ни разу не промахнуться нигде - это уникально.

Жду открытия МС и вознаграждения нашим спортсменам за все лишения этих лет
Ты сиял, Петя, только сначала словно боялся затмить кого-то, а потом - по-настоящему, стратегия помогла, вера в себя, вдохновение, поддержка болельщиков и тренеров. Сияй, золотой наш Петя!
Спасибо тебе за все, за слезы во время твоих прокатов, за эмоции гордости и любви к фигурному катанию.
Петя, ты такой классный! ❤️
Спасибо за море положительных эмоций, за прекрасное настроение, за яркие впечатления! 🔥
Сияй дальше на радость поклонникам и болельщикам! 💫
Ждем новых программ, интересных номеров! 👏
Пусть никогда не подводит здоровье и всегда сопутствует удача! 🫶
Только вперед, Петр Первый! 🥇Такой красивый, обаятельный и харизматичный ))
Благодарный, добрый, светлый мальчик, при этом настоящий спортсмен с железным характером.
Спасибо за сезон, Петя! И подаренные эмоции! Выложился на 100%. Как на прокатах внутри страны, так и на Олимпиаде! И я очень рада, что смогла лицезреть этот исторический прокат произвольной вживую!

А теперь отдыхать, получать удовольствие от шоу, купаться в народной любви и собирать сливки и бонусы. Ты заслужил!
