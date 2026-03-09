Петр Гуменник: «Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный»

Гуменник: сезон получился прорывной, успешный.

Российский фигурист Петр Гуменник назвал «прорывным» для себя текущий сезон.

Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. В феврале он занял 6-е место на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный. Я все сделал, здесь пришла наконец-то усталость. И пришла очень вовремя.

Не жалею [что выступил в финале Гран-при России]. Я, наоборот, расстраиваюсь, когда не получается оставить всего себя на льду. Здесь, думаю, получилось.

Вчера думал попробовать четыре [четверных прыжка], уставал на тренировке к концу программы. Но сегодня шел на пять. Уже во время прыжка (лутца) решил раньше раскрыться. Реакция тренера? Она все отлично выражала», – сказал Гуменник.

