Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»

ISU представила номинантов на звание лучшего тренера года.

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards в категории «Лучший тренер».

С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.

В номинацию «Лучший тренер» попали:

  • Дэймон Аллен

  • Филипп Ди Гульельмо

  • Мари-Франс Дюбрей, Ромэн Агенаэур, Патрис Лозон

  • Миэ Хамада

  • Масакадзу Кагияма

  • Соноко Накано

  • Дмитрий Савин

  • Светлана Варнавская

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Миэ Хамада
Мари-Франс Дюбрей
Дмитрий Савин
Соноко Накано
Патрис Лозон
Ромэн Агенауэр
Радостно за Савина. Жаль, что в списке нет Слюсаренко.
Ответ Урагана Эриксен
Радостно за Савина. Жаль, что в списке нет Слюсаренко.
Да, ТШ Слюсаренко , скажем так , в олимпийском сезоне все свое внимание сфокусировал именно на грузинской паре , что, на мой взгляд, сказалось не лучшим образом на подготовке к ответственным стартам пермских парников, особенно юниоров .
Ответ Урагана Эриксен
Радостно за Савина. Жаль, что в списке нет Слюсаренко.
Правильно, что нет Слюсаренко. Он забил на своих российских спортсменов.
Выбор номинантов как и компоненты трудно объяснимы.
Ответ Док Аксель
Выбор номинантов как и компоненты трудно объяснимы.
да ладно, хоть Малининых нет везде, как в прошлом году
Забавно, что Савин в списке есть, а Слюсаренко отсутствует)
Хотя по результатам его пара всё-таки успешнее была)
Ответ akschweyan
Забавно, что Савин в списке есть, а Слюсаренко отсутствует) Хотя по результатам его пара всё-таки успешнее была)
Да, тоже обратила внимание. Тренер бронзовых призеров - в списке, а серебряных, причем в том же виде, - нет. Странно.
Так и знала, что он там, но вопрос всё равно остаётся - что в списке делает Папаяма? Он же профнепригоден, для него нужна антиноминация, как и для Малининой со Скорняковым (кстати, почему их нет, а Папаяма - есть? Те же яйца). Хорошо хоть в номинацию Костнер не попала, на эту просто нецелевая растрата иен идёт. Уволят Костнер оптом с Папаямой, а там, глядишь, и Лори отвалится, и программы улучшатся, и результаты. «##### вы мне здесь?!» мог бы сказать Кагияма по итогам сезонов 2024/2025 и 2025/2026, но ведь не скажет - сыновняя почтительность и японская вежливость, чтоб их.
Рекомендуем