Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
ISU представила номинантов на звание лучшего тренера года.
На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards в категории «Лучший тренер».
С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.
В номинацию «Лучший тренер» попали:
Дэймон Аллен
Филипп Ди Гульельмо
Мари-Франс Дюбрей, Ромэн Агенаэур, Патрис Лозон
Миэ Хамада
Масакадзу Кагияма
Соноко Накано
Дмитрий Савин
Светлана Варнавская
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
