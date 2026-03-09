  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Хореограф Ришо по-русски поздравил Мишина с днем рождения: «Твоя работа, твое видение и страсть продолжают вдохновлять меня»
Фото
8

Хореограф Ришо по-русски поздравил Мишина с днем рождения: «Твоя работа, твое видение и страсть продолжают вдохновлять меня»

Хореограф Бенуа Ришо поздравил Алексея Мишина с днем рождения.

Французский хореограф Бенуа Ришо по-русски поздравил заслуженного тренера России Алексея Мишина с днем рождения.

8 марта Мишину исполнилось 85 лет.

«С днем рождения одного из моих самых больших источников вдохновения. Твоя работа, твое видение и твоя страсть продолжают вдохновлять меня мечтать еще масштабнее», – написал Ришо в соцсети.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Бенуа Ришо
logoсборная России
logoАлексей Мишин
Бенуа Ришо
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я думаю Алексею Николаевичу было очень приятно получить такое поздравление) Молодец, Бенуа, спасибо!)
Сил и здоровья Алексею Николаевичу!
Давно было понятно, что Алексей Николаевич своей прекрасной работой находясь столько лет в своей тренерской профессии ,заслужил Международного признания !Здоровья Вам Маэстро и продолжения долгих лет работы со своими учениками в фигурке!
Здорово! Два гения в своём деле! Бенуа очень приятный.
Кстати, прекраснейший Стивен Гоголев на фото с Профессором! Вот кому больше всего желаю медали ближайшего ЧМ!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о сотрудничестве Трусовой и Ришо: «Он своеобразно слышит музыку. Его фирменный почерк виден всегда»
3 марта, 20:57
Илья Авербух: «Ришо на данный момент один из ведущих хореографов. Я думаю, это все в плюс для Трусовой»
2 марта, 11:07
Француз Бенуа Ришо может поставить программу Трусовой на следующий сезон (РИА Новости)
2 марта, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем