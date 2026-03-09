Хореограф Ришо по-русски поздравил Мишина с днем рождения: «Твоя работа, твое видение и страсть продолжают вдохновлять меня»

Хореограф Бенуа Ришо поздравил Алексея Мишина с днем рождения.

Французский хореограф Бенуа Ришо по-русски поздравил заслуженного тренера России Алексея Мишина с днем рождения.

8 марта Мишину исполнилось 85 лет.

«С днем рождения одного из моих самых больших источников вдохновения. Твоя работа, твое видение и твоя страсть продолжают вдохновлять меня мечтать еще масштабнее», – написал Ришо в соцсети.

