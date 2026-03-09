Хореограф Ришо по-русски поздравил Мишина с днем рождения: «Твоя работа, твое видение и страсть продолжают вдохновлять меня»
Хореограф Бенуа Ришо поздравил Алексея Мишина с днем рождения.
Французский хореограф Бенуа Ришо по-русски поздравил заслуженного тренера России Алексея Мишина с днем рождения.
8 марта Мишину исполнилось 85 лет.
«С днем рождения одного из моих самых больших источников вдохновения. Твоя работа, твое видение и твоя страсть продолжают вдохновлять меня мечтать еще масштабнее», – написал Ришо в соцсети.
«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Бенуа Ришо
Я думаю Алексею Николаевичу было очень приятно получить такое поздравление) Молодец, Бенуа, спасибо!)
Сил и здоровья Алексею Николаевичу!
Давно было понятно, что Алексей Николаевич своей прекрасной работой находясь столько лет в своей тренерской профессии ,заслужил Международного признания !Здоровья Вам Маэстро и продолжения долгих лет работы со своими учениками в фигурке!
Как мило.
Здорово! Два гения в своём деле! Бенуа очень приятный.
👍👍👍
Кстати, прекраснейший Стивен Гоголев на фото с Профессором! Вот кому больше всего желаю медали ближайшего ЧМ!
