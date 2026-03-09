Метелкина и Берулава, Аймоз, Браун, Кагияма, Гленн претендуют на премию ISU Skating Awards за самую зрелищную программу

Метелкина и Берулава вошли в лонг-лист претендентов на ISU Skating Awards.

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за самую зрелищную программу.

С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.

В номинацию за «Самую зрелищную программу» попали: