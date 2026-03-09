38

Метелкина и Берулава, Аймоз, Браун, Кагияма, Гленн претендуют на премию ISU Skating Awards за самую зрелищную программу

Метелкина и Берулава вошли в лонг-лист претендентов на ISU Skating Awards.

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за самую зрелищную программу.

С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.

В номинацию за «Самую зрелищную программу» попали:

  • Кевин Аймоз (Франция) – короткая программа

  • Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – произвольный танец

  • Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – короткая программа

  • Джейсон Браун (США) – короткая программа

  • Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец

  • Адам Сяо Хим Фа (Франция) – короткая программа

  • Эмбер Гленн (США) – короткая программа

  • Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец

  • Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – произвольная программа

  • Юма Кагияма (Япония) – короткая программа

  • Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольная программа

  • Илья Малинин (США) – короткая программа

  • Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – произвольный танец

  • Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа

  • Александр Селевко (Эстония) – короткая программа

  • Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – ритм-танец

На мой взгляд, самая потрясающая, самая завораживающая программа сезона, заставляющая затаив дыхание следить за каждым движением исполнителей - это произвольный танец Лоранс и Гийома. И как же мелочно со стороны организаторов и иже с ними проигноривать этот реальный шедевр!
Не удивлюсь, если победу "присудят" Чокам в качестве утешительного приза.
+++++
Удивительно, что выдающейся Алисиной дискотеки нет в списке).
Удивительно, что выдающейся Алисиной дискотеки нет в списке).
😂😂😂
где Сизерон?
где Сизерон?
Верно, поддерживаю.
У гленн что там зрелищного ?
У Адама шикарная короткая программа, которая на Олимпиаде была презентована просто идеально.
Одно из самых ярких впечатлений на этих играх.
А то что Фурнье Бодри - Сизерона нет ни в одной номинации это я так понимаю мстя со стороны тех уважаемых людей, кому они помешали?
Здесь удивляет только одно - почему ису соглашается с таким ангажированным списком, который просто насмешка над ФК?

Лучшая программа ПП у французов в танцах. Настоящий бриллиант.
И их нет в номинации. Просто позорище.

Хороши проги у Каори и Адама, но что-то подсказывает, что не они станут победителями.
ой вкусовщина это конечно лютая! но хотят поиграть в шоубиз!
из списка мой фаворит Селевко, уж очень горяч и артистичен, без пошлости, очень танцевально и стильно. ну вот кто еще мог бы под эту песню что-то приличное откатать? ну еще литовцы в короткой были тоже секси, но их в списке нет, как и действительно лучшей программы сезона - КИТ!
возможно по задумке авторов зрелищное это нечто иное - вон дискач англичан на месте, а чувственного кита или пп Губановой нет.
ой вкусовщина это конечно лютая! но хотят поиграть в шоубиз! из списка мой фаворит Селевко, уж очень горяч и артистичен, без пошлости, очень танцевально и стильно. ну вот кто еще мог бы под эту песню что-то приличное откатать? ну еще литовцы в короткой были тоже секси, но их в списке нет, как и действительно лучшей программы сезона - КИТ! возможно по задумке авторов зрелищное это нечто иное - вон дискач англичан на месте, а чувственного кита или пп Губановой нет.
100% Селевко. Вот представьте этот номер у ЧМ и ОЧ Малинина и Шайдорова! Представили? Это будет смешно, вульгарно, неуклюже. Нет, прыжки-то (наверное) они все выполнят, но, в руках-ногах запутаются, размахивая в разные стороны граблями. И, брат Михаил не осилит. Все только потому, что Александр артистически уникально одарен. И - катит мягко, широко, красиво. И, костюмчик любой на нем сидит как вкопанный.
Шедевр - произвольный танец в исполнении прекрасных Лоранс и Гийома!
