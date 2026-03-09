Метелкина и Берулава, Аймоз, Браун, Кагияма, Гленн претендуют на премию ISU Skating Awards за самую зрелищную программу
На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за самую зрелищную программу.
С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.
В номинацию за «Самую зрелищную программу» попали:
Кевин Аймоз (Франция) – короткая программа
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – короткая программа
Джейсон Браун (США) – короткая программа
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец
Адам Сяо Хим Фа (Франция) – короткая программа
Эмбер Гленн (США) – короткая программа
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец
Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – произвольная программа
Юма Кагияма (Япония) – короткая программа
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольная программа
Илья Малинин (США) – короткая программа
Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – произвольный танец
Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа
Александр Селевко (Эстония) – короткая программа
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – ритм-танец
Не удивлюсь, если победу "присудят" Чокам в качестве утешительного приза.
Одно из самых ярких впечатлений на этих играх.
Лучшая программа ПП у французов в танцах. Настоящий бриллиант.
И их нет в номинации. Просто позорище.
Хороши проги у Каори и Адама, но что-то подсказывает, что не они станут победителями.
из списка мой фаворит Селевко, уж очень горяч и артистичен, без пошлости, очень танцевально и стильно. ну вот кто еще мог бы под эту песню что-то приличное откатать? ну еще литовцы в короткой были тоже секси, но их в списке нет, как и действительно лучшей программы сезона - КИТ!
возможно по задумке авторов зрелищное это нечто иное - вон дискач англичан на месте, а чувственного кита или пп Губановой нет.