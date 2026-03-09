Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
Объявлен лонг-лист номинации ISU Skating Awards на лучшего хореографа.
На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов премии ISU Skating Awards в категории «Лучший хореограф».
С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.
В номинацию «Лучший хореограф» попали:
Лори Николь
Марк Пиллэй
Массимо Скали
Адам Шоя
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Ещё проги Лары Наки очень хороши, интересно кто ставил.
У Ришо много, но ни одной "вау" постановки не помню.