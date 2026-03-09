20

Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа

Объявлен лонг-лист номинации ISU Skating Awards на лучшего хореографа.

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов премии ISU Skating Awards в категории «Лучший хореограф».

С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.

В номинацию «Лучший хореограф» попали:

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Адам Шоя
Лори Николь
logoКаролина Костнер
Ше-Линн Бурн
Марк Пиллэй
logoISU Skating Awards
Массимо Скали
Бенуа Ришо
Мари-Франс Дюбрей
20 комментариев
Ришо поставил программы почти всем спортсменам этой Олимпиады, так что лучший, наверное, он.
Ответ Адриана
Ришо поставил программы почти всем спортсменам этой Олимпиады, так что лучший, наверное, он.
Количество не равно качеству. Самая интересная постановка Ришо в этом сезоне, на мой вкус - произвольная Теннелл под "Миссию". Это было смело. Остальное так-сяк, даже обе проги для АСХФ, не понимаю, за что там хвалить.
Ответ Адриана
Ришо поставил программы почти всем спортсменам этой Олимпиады, так что лучший, наверное, он.
+++++
Ришо, который поставил немыслимое количество программ)
Самые интересные программы у Бцрн как всегда.. Остаётся лучшей! Она настолько профессиональна, что сложное выглядит лёгким.
Ответ LadaN
Самые интересные программы у Бцрн как всегда.. Остаётся лучшей! Она настолько профессиональна, что сложное выглядит лёгким.
Ше-Линн гениальна. Хотя и у неё бывают проходные вещи, но при таком объёме постановок это неизбежные издержки. Короткие Томоно, Самоделкиной, произвольная Эверхардт в этом сезоне - бомбические.
А Костнер номинировали за что? За соучастие в развале Кагиямы? Ничего выдающегося в сезоне она ему не поставила, произвольная откровенно неудобоварима (Юма уже сам себе хочет что-то поставить, до такой степени не справляются ни Николь, ни Костнер). Самостоятельно она только показательный номер поставила, маловато для номинации. Надеюсь, в шорт-лист ни она, ни Папаяма не попадут.
Ответ Wayfaring Stranger
А Костнер номинировали за что? За соучастие в развале Кагиямы? Ничего выдающегося в сезоне она ему не поставила, произвольная откровенно неудобоварима (Юма уже сам себе хочет что-то поставить, до такой степени не справляются ни Николь, ни Костнер). Самостоятельно она только показательный номер поставила, маловато для номинации. Надеюсь, в шорт-лист ни она, ни Папаяма не попадут.
Вы какой-то экзотический хэйтер) Хэйтите всех тренеров Кагиямы, это оригинально)
Ответ Arita1
Вы какой-то экзотический хэйтер) Хэйтите всех тренеров Кагиямы, это оригинально)
Я болельщик оного. А что делать, если эти персонажи топят подопечного и ещё и зарплату за это получают? Как можно было такую шляпу поставить в произвольной?
У Соля были самые интересные проги: КП братьев Селевко, КП Иды Кархунен.
Ещё проги Лары Наки очень хороши, интересно кто ставил.
У Ришо много, но ни одной "вау" постановки не помню.
Ответ Arita1
У Соля были самые интересные проги: КП братьев Селевко, КП Иды Кархунен. Ещё проги Лары Наки очень хороши, интересно кто ставил. У Ришо много, но ни одной "вау" постановки не помню.
Короткую для Лары вроде Лори Николь ставила, а ПП - Ламбьель
вот Ришо вроде столько курток на ои менял, а в итоге запомнилась только короткая Адама
Все постановщики молодцы, пусть борются за победу в номинации, ведь Шайдоров перекатал все эти программы, несмотря на критику его постановки, и стал олимпийским чемпионом. Чоки пусть борются за победу за костюм, ведь золото у ФБС. Всем сестрам по серьгам.
Интересно, за что номинировали Костнер?) За стыренную "Турандот" Шомы или что?)
