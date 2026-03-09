Ксения Гущина: «Ставлю себе цель выучить элемент ультра-си. Ближе всего четверной сальхов»
Фигуристка Гущина: хочу выучить четверной сальхов.
Фигуристка Ксения Гущина рассказала, что намерена выучить четверной сальхов.
Гущина заняла итоговое 5-е место, набрав 209,05 балла по сумме двух программ в финале Гран-при России.
– Чем будешь удивлять в следующем сезоне?
– Пока не знаю, но хочется выучить элемент ультра‑си. Ставлю себе цель уже не первый сезон. Надеюсь, что в скором времени удастся это сделать. Ближе всего четверной сальхов. Он мне и морально проще, и в плане какой‑то техники в него легче заходить, чем в другие прыжки, – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Жаль что из зреложенского выбрана Фролова фавориткой. Ксюша в 100 раз фактурней и интересней. И программы почти всегда запоминающиеся!