Ксения Гущина: «Ставлю себе цель выучить элемент ультра-си. Ближе всего четверной сальхов»

Фигуристка Гущина: хочу выучить четверной сальхов.

Фигуристка Ксения Гущина рассказала, что намерена выучить четверной сальхов.

Гущина заняла итоговое 5-е место, набрав 209,05 балла по сумме двух программ в финале Гран-при России.

– Чем будешь удивлять в следующем сезоне?

– Пока не знаю, но хочется выучить элемент ультра‑си. Ставлю себе цель уже не первый сезон. Надеюсь, что в скором времени удастся это сделать. Ближе всего четверной сальхов. Он мне и морально проще, и в плане какой‑то техники в него легче заходить, чем в другие прыжки, – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Мне нравится Ксюша, ничем не хуже Ани Фроловой, а оценивают ее хуже. Удачи в изучении квада и успехов в новом сезоне.
Ответ Ирина Ларина
Она постоянно все срывает весь сезон, Фролова намного точнее. В квады у неё не верю совсем.
У меня искреннее недоумение,почему федра настолько не любит Ксюшу и всегда занижает оценки? Она прекрасная и стабильная фигуристка, с интересными программами!
Ответ Призрачный триксель
Федра не только ее не любит.
Ответ Призрачный триксель
Зато до этого сезона ее питерская федра очень любила, ставила постоянно выше Фроловой, на местных стартах, но это было до перехода Муравьевой.
Ксюшенька сегодня так понравилась!
Жаль что из зреложенского выбрана Фролова фавориткой. Ксюша в 100 раз фактурней и интересней. И программы почти всегда запоминающиеся!
Ответ Элла Бурс
Вообще нефактурная и неинтересная
Ответ Элла Бурс
Есть такое. Тоже непонятно, за какие заслуги тащат Фролову. Она вообще ничем не запоминается, разве что полным кринжем про кошек. Все равно Куракову ей не обойти, у той кринжа больше.
Наконец-то она обошла Фролову! Хотя судьи всё ещё тянут Анечку... 🙈
Прыжки у Ксении высокие. Может получится. Плюс Ксения артистичная
писал уже, повторюсь - Ксении реально не хватает одного прыжка ультраси, чтобы пробиться в топ. Все остальное у нее есть.
Ответ pele_kan
поздно схватились
Ответ pele_kan
так уси а именно 3а и 3л3р (или 3ф3р) это самое важное . а без них это танцы на льду от девушек. квады даже не предлагать их все равно стабильных а нет от случая к случаю у взрослых нет
Ультра-си, конечно, никому не помешают, но не поздновато ли? Ксения интересная фигуристка с качественным скольжением и интересными программами. Удачи, главное без травм. А судьям быть более благосклонными к Ксении.
Федра сначала жалуются что все ударились в прыжки, а потом своими оценками вынуждают нормальных фигуристов идти на такой шаг.
Ответ tanya_1111
ну 3а и 3л3р реально нужен, жалуется Федра в микрофон, реально тянет псевдо - квадисток
Ксюша в этом сезоне стабильно и успешно выступала на различных соревнованиях. Но оценивают её не так щедро как Фролову и Муравъёву. Хорошо, если получится освоить квад и исполнять его в ПП . Удачи !
