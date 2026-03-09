Глеб Лутфуллин: «Я православный человек с крестом на шее, верю в Бога, и это мой выбор. Уважаю каждую религию»

Лутфуллин о костюме с иконой: не хотел кого-то обидеть, я просто актер на льду.

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своем костюме к короткой программе.

Лутфуллин выступил в финале Гран-при России с программой под песню Александра Малинина «Забава». На его костюме был изображен оклад иконы. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал костюм фигуриста.

«Всем добрый вечер! Во-первых! Хочу выразить огромную благодарность людям, которые болели за меня! К сожалению и такое бывает – это жизнь!Будем идти дальше и не расстраиваться.

Во-вторых! Берем костюм к короткой программе – это оклад, украшение! Не икона. Я не хотел кого-то обидеть, но я думаю, что мы, спортсмены, вправе решать, что мы хотим передать вам, зрителям. Я актер, а значит, я могу применять на себе любые роли.

Вряд ли вы в кино сидите и обсуждаете, кто и как одет, ужасы с крестами и тому подобное! Человек вправе сам решать, что ему одевать и что ему делать. Поэтому и прошу дать спортсменам самовыражаться!

В-третьих! Я – православный человек, с крестом на шее. И да, я верю в Бога, и это мой выбор! У моего отца фамилия Зиновьев, я бы с гордостью носил его фамилию, если бы не стечение обстоятельств! И прошу не обсуждать родителей и почему так!

Вы можете обсуждать меня, но не моих близких. Так что, пожалуйста, я думаю, нужно перестать трогать религии, я уважаю каждую. И не хотел кого-то обидеть. Я просто актер на льду. Давайте жить дружно. Всем спасибо!» – написал Лутфуллин в телеграм-канале.

«Это перебор». Номер в фигурке, который точно запомнится – с иконой во всю грудь