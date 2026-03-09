44

Глеб Лутфуллин: «Я православный человек с крестом на шее, верю в Бога, и это мой выбор. Уважаю каждую религию»

Лутфуллин о костюме с иконой: не хотел кого-то обидеть, я просто актер на льду.

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своем костюме к короткой программе. 

Лутфуллин выступил в финале Гран-при России с программой под песню Александра Малинина «Забава». На его костюме был изображен оклад иконы. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал костюм фигуриста.

«Всем добрый вечер! Во-первых! Хочу выразить огромную благодарность людям, которые болели за меня! К сожалению и такое бывает – это жизнь!Будем идти дальше и не расстраиваться. 

Во-вторых! Берем костюм к короткой программе – это оклад, украшение! Не икона. Я не хотел кого-то обидеть, но я думаю, что мы, спортсмены, вправе решать, что мы хотим передать вам, зрителям. Я актер, а значит, я могу применять на себе любые роли. 

Вряд ли вы в кино сидите и обсуждаете, кто и как одет, ужасы с крестами и тому подобное! Человек вправе сам решать, что ему одевать и что ему делать. Поэтому и прошу дать спортсменам самовыражаться!

В-третьих! Я – православный человек, с крестом на шее. И да, я верю в Бога, и это мой выбор! У моего отца фамилия Зиновьев, я бы с гордостью носил его фамилию, если бы не стечение обстоятельств! И прошу не обсуждать родителей и почему так!

Вы можете обсуждать меня, но не моих близких. Так что, пожалуйста, я думаю, нужно перестать трогать религии, я уважаю каждую. И не хотел кого-то обидеть. Я просто актер на льду. Давайте жить дружно. Всем спасибо!» – написал Лутфуллин в телеграм-канале.

«Это перебор». Номер в фигурке, который точно запомнится – с иконой во всю грудь

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Лутфуллина
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Меня скорее смущает костюм с либретто на груди, если можно так выразиться. Ну это чересчур. Если актер на льду, то наверное нужно больше упор делать на скольжение, хореографию. С их помощью доносить смысл постановки. Но этим страдает вообще вся группа Мишина, костюмы прямо такие в лоб. Ну чтоб прям сомнений не возникало, о чем программа. Вот у Жени тоже профессор требовал больше крови для гладиатора, на мой взгляд тоже неудачный прикид получился.🤷‍♀️
Ответ Snegirochka
Меня скорее смущает костюм с либретто на груди, если можно так выразиться. Ну это чересчур. Если актер на льду, то наверное нужно больше упор делать на скольжение, хореографию. С их помощью доносить смысл постановки. Но этим страдает вообще вся группа Мишина, костюмы прямо такие в лоб. Ну чтоб прям сомнений не возникало, о чем программа. Вот у Жени тоже профессор требовал больше крови для гладиатора, на мой взгляд тоже неудачный прикид получился.🤷‍♀️
Абсолютно согласна. Тоже вижу высший пилотаж, когда фигурист выражает идею постановки языком тела . Тем более, если фигурист считает себя актером. Зачем такие "подсказки для тупых"? Мы вон Патрика Чана даже в лаконичном монохроме понимали прекрасно. А тут и так музыка со словами, смысл вполне понятен, так еще и визуально решили жахнуть контрольный выстрел, чтоб уж наверняка все всё поняли
Ответ Snegirochka
Меня скорее смущает костюм с либретто на груди, если можно так выразиться. Ну это чересчур. Если актер на льду, то наверное нужно больше упор делать на скольжение, хореографию. С их помощью доносить смысл постановки. Но этим страдает вообще вся группа Мишина, костюмы прямо такие в лоб. Ну чтоб прям сомнений не возникало, о чем программа. Вот у Жени тоже профессор требовал больше крови для гладиатора, на мой взгляд тоже неудачный прикид получился.🤷‍♀️
Дико извиняюсь, но в костюме Жени я вообще вижу только костюм другого Жени (ныне начинающего тренера) в его легендарной показалке. И никакого гладиатора))
Глеб, тебе предъявили на за веру и религию, а за уместность и чувство вкуса.
Молодец Глеб,что высказался.. Мне КП понравилась,ничего страшного не увидела... СЕгодня был "спортсменопад" в первой разминке,который потом и Влада затронул..Очень переживала за ребят,в том числе и за Глеба. Каждое его падение очень отзывалось в сердце. Удачи,Глеб.
Достали парня. Костюм как костюм, ничего такого. Человеку и так тяжело, он травму получил, а тут еще и домотались до каких-то мелочей, еще и обсудили и национальность, и вероисповедание
Ответ Kareglazaya
Достали парня. Костюм как костюм, ничего такого. Человеку и так тяжело, он травму получил, а тут еще и домотались до каких-то мелочей, еще и обсудили и национальность, и вероисповедание
Комментарий скрыт
Ответ Тотли Тауэрс
Комментарий скрыт
Меньше всего он похож на человека, который хочет хайпа
Молодец, Глеб! Сказал, как отрезал. А он, оказывается, с характером. Удачи ему! И уж оправдываться Глебу точно не в чем
Одно то, что он не понимает, что дело не в религии, а тотальной безвкусице говорит о том, что в штабе вообще за эстетику, образность, искусство не заморачиваются
Ответ Ostinato
Одно то, что он не понимает, что дело не в религии, а тотальной безвкусице говорит о том, что в штабе вообще за эстетику, образность, искусство не заморачиваются
Возможно, что ему понаписали лично, особо рьяные представители, насчет религии и национальности.
Что бы Глеб не катал, какой бы костюм на нем не был, меня не покидает ощущение что катается мальчик-подросток, а не взрослый парень. Может программы и образы ему подбирают не подходящие его типажу, может костюмы не дотягивают образ до идеала. Да и не запоминаются программы по итогу. Не могу даже вспомнить что Глеб катал в прошлых сезонах. Помню только в какой-то из программ рвал/расстегивал рубашку на своем худощавом теле, и это совершенно не смотрелось.
Хочется уже чтобы поставили ему классную запоминающуюся программу, в которой он раскроет весь свой потенциал. Талантливый и способный парень ведь так то
Ужас, кто его так достал, что он и за семью ответил. Совсем люди границ не видят. Мне тоже костюм не очень понравился, впервые об этом пишу. Но кто-то же реально ущемился и наехал. Иногда страшно за публичных людей.
Браво, Глеб! Замечательно высказался, по-мужски твёрдо , все по делу. Безусловно, ты имеешь право на самовыражение. Перебора я, лично, не увидела.
Удачи на будущих стартах!
Рекомендуем