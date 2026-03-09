Малинин, Лью, Губанова, Шайдоров, Миура и Кихара, Чок и Бейтс вошли в лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм

Опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за лучший костюм.

С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.

В номинацию за «Лучший костюм» попали: