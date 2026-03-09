Малинин, Лью, Губанова, Шайдоров, Миура и Кихара, Чок и Бейтс вошли в лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм
На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за лучший костюм.
С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.
В номинацию за «Лучший костюм» попали:
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
Адам Сяо Хим Фа (Франция) – короткая программа
Эмбер Гленн (США) – короткая программа
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец
Анастасия Губанова (Грузия) – произвольная программа
Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – произвольный танец
Минерва Хазе – Никита Володин (Германия) – произвольная программа
Ли Хэ Ин (Южная Корея) – произвольная программа
Алиса Лью (США) – произвольная программа
Илья Малинин (США) – произвольная программа
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – короткая программа
Каори Сакамото (Япония) – короткая программа
Александр Селевко (Эстония) – короткая программа
Михаил Шайдоров (Казахстан) – произвольная программа
Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – короткая программа
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – произвольный танец
Если уж и награждать Чок, то скорее за платье для Дианы, а не за ту несуразицу, которую она придумала для себя.
У Пайпер и Поля классные костюмы для Ван Гога.
При этом нет платья Беккер к РТ, например, или ДС в произвольном. У кореянок выбрали самое несуразное платье, у Джии оба лучше, а у Хэин к КП вообще шедевр.
У них были и правда очень красивые костюмы в пт. И фасон удачный и запоминающийся, и им очень подходили)
Ожидала увидеть их хотя бы в шорт-листе.