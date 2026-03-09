40

Малинин, Лью, Губанова, Шайдоров, Миура и Кихара, Чок и Бейтс вошли в лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм

Опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за лучший костюм.

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за лучший костюм.

С 9 по 18 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 29 марта определят победителя.

В номинацию за «Лучший костюм» попали:

  • Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – произвольный танец

  • Адам Сяо Хим Фа (Франция) – короткая программа

  • Эмбер Гленн (США) – короткая программа

  • Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец

  • Анастасия Губанова (Грузия) – произвольная программа

  • Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – произвольный танец

  • Минерва Хазе – Никита Володин (Германия) – произвольная программа

  • Ли Хэ Ин (Южная Корея) – произвольная программа

  • Алиса Лью (США) – произвольная программа

  • Илья Малинин (США) – произвольная программа

  • Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – короткая программа

  • Каори Сакамото (Япония) – короткая программа

  • Александр Селевко (Эстония) – короткая программа

  • Михаил Шайдоров (Казахстан) – произвольная программа

  • Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – короткая программа

  • Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – произвольный танец

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Мнение итальянского vogue о Петином костюме для ISU, конечно, не авторитет... А жаль
Ответ Tattianna
Мнение итальянского vogue о Петином костюме для ISU, конечно, не авторитет... А жаль
Не для ИСУ, там Закарян правит балом. Поэтому в каждом номинации будет присутствовать Малинин
Ответ Black&White
Не для ИСУ, там Закарян правит балом. Поэтому в каждом номинации будет присутствовать Малинин
Не только уже полностью подкупил ИСУ но и здесь в нашей стране его тролли преследуют на сайтах всех кто его критикует,Спорт с дождется таки проверки
Я бы отдала первое место платью Насти Губановой.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Я бы отдала первое место платью Насти Губановой.
Поддерживаю комментарий.
А какая именно из юбок Чок в этом списке?)
Ответ Урагана Эриксен
А какая именно из юбок Чок в этом списке?)
Отдельная категория: «Лучшая юбка Чок в этом сезоне»)
"Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец"
Если уж и награждать Чок, то скорее за платье для Дианы, а не за ту несуразицу, которую она придумала для себя.
Ответ Франтин
"Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец" Если уж и награждать Чок, то скорее за платье для Дианы, а не за ту несуразицу, которую она придумала для себя.
Но у неё и для австралийцев очень красивые костюмы были, они в списке есть (в отличие от Дианы).
За Настю Губанову! Профили влюбленных, самой Насти и её мужа, на спинке платья - это очень трогательно и нетривиально.
У Пайпер и Поля классные костюмы для Ван Гога.
Лучшие костюмы на мой взгляд у Сизерона с Лоранс
Ответ refrabelle
Лучшие костюмы на мой взгляд у Сизерона с Лоранс
В произвольном танце - согласна: стильные, органичные, соответствие теме и образу 100%, цвет невероятный морской - это ж надо было все продумать до таких мелочей и нюансов! Гийом, оказывается, ещё и потрясающий дизайнер костюмов!
Ответ Ирина С
В произвольном танце - согласна: стильные, органичные, соответствие теме и образу 100%, цвет невероятный морской - это ж надо было все продумать до таких мелочей и нюансов! Гийом, оказывается, ещё и потрясающий дизайнер костюмов!
в КП думала улучшат по ходу сезона, но , к сожалению, нет
Что в этом топе делают Хазе/Володин, Шайдоров, пт Зингас/Колесник и австралийцев вообще не понимаю. Проходные наряды.
При этом нет платья Беккер к РТ, например, или ДС в произвольном. У кореянок выбрали самое несуразное платье, у Джии оба лучше, а у Хэин к КП вообще шедевр.
Ответ Ольга Богданова
Что в этом топе делают Хазе/Володин, Шайдоров, пт Зингас/Колесник и австралийцев вообще не понимаю. Проходные наряды. При этом нет платья Беккер к РТ, например, или ДС в произвольном. У кореянок выбрали самое несуразное платье, у Джии оба лучше, а у Хэин к КП вообще шедевр.
А трэшовое нечто из произвольной Малинина (впрочем, в кп эквивалентный ужас)? Уже не знают, как умаслить, какой утешительный приз Илюше сунуть.
Ответ Wayfaring Stranger
А трэшовое нечто из произвольной Малинина (впрочем, в кп эквивалентный ужас)? Уже не знают, как умаслить, какой утешительный приз Илюше сунуть.
точнее и не скажешь
Жаль, что в список не попали костюмы Лоранс с Гийомом к "Киту" - потрясающий лаконизм, цвет, такое точное совпадение фактур ткани и оттенков у Нее и у Него, чтобы в поддержках выглядеть одним целым - это гениально. И сетка на платье Лоранс, о наличии которой я даже не догадывалась до ЧЕ! Настолько тонкая, невесомая, незаметная и идеально подобранная под тон ее кожи! Жаль. Из попавших поддержу платье Эмбер - восхищалась им весь сезон (сетка на нем тоже просто идеально подобрана), платье Каори (и весь образ, с перчатками, макияжем и серьгами) и костюм Саши - 100% попадние в образ. Как-то так.
Ответ Бетси Тверская
Жаль, что в список не попали костюмы Лоранс с Гийомом к "Киту" - потрясающий лаконизм, цвет, такое точное совпадение фактур ткани и оттенков у Нее и у Него, чтобы в поддержках выглядеть одним целым - это гениально. И сетка на платье Лоранс, о наличии которой я даже не догадывалась до ЧЕ! Настолько тонкая, невесомая, незаметная и идеально подобранная под тон ее кожи! Жаль. Из попавших поддержу платье Эмбер - восхищалась им весь сезон (сетка на нем тоже просто идеально подобрана), платье Каори (и весь образ, с перчатками, макияжем и серьгами) и костюм Саши - 100% попадние в образ. Как-то так.
Согласна насчет костюмов к Киту. Платье Лоранс - вообще в традициях мадам Гре сделано.
Ответ Бетси Тверская
Жаль, что в список не попали костюмы Лоранс с Гийомом к "Киту" - потрясающий лаконизм, цвет, такое точное совпадение фактур ткани и оттенков у Нее и у Него, чтобы в поддержках выглядеть одним целым - это гениально. И сетка на платье Лоранс, о наличии которой я даже не догадывалась до ЧЕ! Настолько тонкая, невесомая, незаметная и идеально подобранная под тон ее кожи! Жаль. Из попавших поддержу платье Эмбер - восхищалась им весь сезон (сетка на нем тоже просто идеально подобрана), платье Каори (и весь образ, с перчатками, макияжем и серьгами) и костюм Саши - 100% попадние в образ. Как-то так.
А то, что "Кит" не попал в номинацию лучшей программы? Это как?))
Жалко, что Диана с Глебом не попали.
У них были и правда очень красивые костюмы в пт. И фасон удачный и запоминающийся, и им очень подходили)
Ожидала увидеть их хотя бы в шорт-листе.
