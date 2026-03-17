Горбачева посетила шоу Alegria Цирка дю Солей в Мюнхене

Алина Горбачева посетила шоу Цирка дю Солей в Мюнхене.

Фигуристка Алина Горбачева побывала на шоу Alegria Цирка дю Солей в Мюнхене.

Горбачева проходит в Германии реабилитацию после травмы и операции на колене. 

«Сходили на представление AlegriA в Cirque du Soleil. Невероятно красивое шоу с захватывающей акробатикой!» – написала фигуристка, поделившись фотографиями. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Горбачевой
Положительные эмоции в период реабилитации только на пользу. Главное, чтобы всё благополучно прошло и Алина смогла начать подготовку к новому сезону физически готовой. Удачи !
Там Нелюбова каскад с четвёрным сигнула.
Хотелось бы Алину почаще видеть на соревнованиях в следующем сезоне, не хватало её в этом.
Была на этом спектакле ,когда цирк выступал в Москве. Замечательный.
