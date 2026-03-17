Евгения Медведева: «Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что у нее нет желания возобновлять спортивную карьеру.
«Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Александра Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится, ха-ха.
Но я очень порадуюсь, если Сашка действительно вернется в спорт. Оставить фигурное катание ради ребенка, а потом снова стать лучшей – это круто. Я точно буду в первых рядах ее фанатов!» – сказала Медведева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ГорНовости
И ещё хочется, чтобы Алёна Косторная продолжала.
Удачи этим прекрасным спортсменкам!))
Ну за Сашу тоже порадуюсь если вернется в спорт
Возможно, не будь этих проблем, она бы и не уходила. Но что есть, то есть.
Хотя до сих пор жаль, что не получилось увидеть Аллегрию во всей красе.