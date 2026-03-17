Евгения Медведева: «Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится»

Медведева: сейчас точно нет желания возвращаться в фигурное катание.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что у нее нет желания возобновлять спортивную карьеру.

«Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Александра Трусова ? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится, ха-ха.

Но я очень порадуюсь, если Сашка действительно вернется в спорт. Оставить фигурное катание ради ребенка, а потом снова стать лучшей – это круто. Я точно буду в первых рядах ее фанатов!» – сказала Медведева.

