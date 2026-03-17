  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгения Медведева: «Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится»
41

Евгения Медведева: «Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что у нее нет желания возобновлять спортивную карьеру. 

«Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Александра Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится, ха-ха.

Но я очень порадуюсь, если Сашка действительно вернется в спорт. Оставить фигурное катание ради ребенка, а потом снова стать лучшей – это круто. Я точно буду в первых рядах ее фанатов!» – сказала Медведева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ГорНовости
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoЕвгения Медведева
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Женя прикалывается!
Ответ Amalia77
Каков вопрос, таков ответ))
Ответ Елена_1116904375
У Жени с чувством юмора никогда не было проблем.
Спортс частенько стал выносить в заголовок выдержку, от которой хочется напихать "цитируемому", но когда почитаешь текст - там всё довольно ровно и доброжелательно. Искусство заголовка все-таки не в том...
Ответ serginn
Это правда. Всегда надо читать статью полностью
Ответ serginn
"Стал"? Он когда-то делал по-другому?
Думаю, Саша в спорт вернётся. Все ее действия об этом говорят. А вот надолго ли - время покажет.
Ответ Tacciana
Будет здорово, если Саша вернётся.
И ещё хочется, чтобы Алёна Косторная продолжала.
Удачи этим прекрасным спортсменкам!))
Саше - удачи! Мы тоже будем за нее и Камилу болеть! Женя- юмористка)
Женя конечно юмористка)
Ну за Сашу тоже порадуюсь если вернется в спорт
Саша серьёзно настроена вернуться, удачи ей!
К сожалению, учитывая травмы Жени, о её возвращении можно думать, только если будет артистическая программа без прыжков. И то, у Жени из-за спины и вращения не все можно будет восстановить.
Возможно, не будь этих проблем, она бы и не уходила. Но что есть, то есть.
Хотя до сих пор жаль, что не получилось увидеть Аллегрию во всей красе.
Ответ Dexr
Женя и говорила , что не ушла бы , если бы здоровье позволило полноценно кататься .фигурное катание - это жизнь для нее ,Женя это тоже говорила .
Ответ Dexr
Будет артистическая программа, так там все мумии воскресятся от Костнер до Асады)))
Жене все задают и задают вопросы про возвращение в спорт. Ей остается только иронизировать. Конечно, сейчас у Жени другие планы на жизнь, а нам, болельщикам, так хотелось бы вновь те легендарные времена вернуть! Но, увы...
Сюморила... А Женю бы с удовольствием ждали бы на льду, очень хочется её увидеть. Воспоминания, воспоминания ... Эх, было время!!!
Ответ GrafLisik
Сюморила?? Где такое слово нашли? Если только в словаре Загитовой
Женя уже миллион раз говорила, что из-за проблем со спиной не может прыгать, а журналисты опять спрашивают одно и то же
Ответ Kareglazaya
Это студенты Красноярска на форуме вопросы задавали, им простительно)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
