Российский фигурист Родин получил от ISU разрешение выступать за Германию. Он будет кататься в дуэте с Дарьей Гримм

Фигурист Родин получил от ISU разрешение выступать за Германию.

Российский фигурист Григорий Родин получил разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за команду Германии.

Об этом сообщает Немецкий союз конькобежцев (DEU).

20-летний Родин будет выступать в танцах на льду в дуэте с Дарьей Гримм – четырехкратной чемпионкой Германии среди юниоров, призером ЧМ и финала серии Гран-при среди юниоров. Ранее Гримм выступала с Михаилом Савицким.

«Гримм и Родин планируют в следующем сезоне принять участие в соревнованиях юниорской серии Гран-при и держат в фокусе главную цель сезона – юниорский чемпионат мира 2027 года в Софии. В DEU, основываясь на предварительных просмотрах, ожидают от дуэта уверенного старта на международной арене.

Фигуристы нацелены на долгосрочное совместное сотрудничество. «Наша цель – однажды выступить на международных чемпионатах и Олимпийских играх», – говорит Дарья Гримм », – сообщается на сайте Немецкого союза конькобежцев.

Родин ранее выступал в дуэте с Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной.