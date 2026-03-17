27

Российский фигурист Родин получил от ISU разрешение выступать за Германию. Он будет кататься в дуэте с Дарьей Гримм

Российский фигурист Григорий Родин получил разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за команду Германии.

Об этом сообщает Немецкий союз конькобежцев (DEU).

20-летний Родин будет выступать в танцах на льду в дуэте с Дарьей Гримм – четырехкратной чемпионкой Германии среди юниоров, призером ЧМ и финала серии Гран-при среди юниоров. Ранее Гримм выступала с Михаилом Савицким.

«Гримм и Родин планируют в следующем сезоне принять участие в соревнованиях юниорской серии Гран-при и держат в фокусе главную цель сезона – юниорский чемпионат мира 2027 года в Софии. В DEU, основываясь на предварительных просмотрах, ожидают от дуэта уверенного старта на международной арене.

Фигуристы нацелены на долгосрочное совместное сотрудничество. «Наша цель – однажды выступить на международных чемпионатах и Олимпийских играх», – говорит Дарья Гримм», – сообщается на сайте Немецкого союза конькобежцев. 

Родин ранее выступал в дуэте с Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: DEU
Григорий Родин
logoсборная Германии
logoсборная России
танцы на льду
Дарья Гримм
переходы
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Жилину отпустят в этом году? Вот это мне интересно)
Ответ Александр Иванов
А там есть еще кого отпускать? Она тренируется?
Ответ margo-rita
Форму восстановить - не проблема (если здоровье в норме). Но нужна ясность по статусу. А этой ясности пока нет.
В вики написано, что она аж замуж вышла за Родина в 25 году О_О
Совсем не палятся танцорши)) все в 18 за русских партнеров повыходили
Ответ верю_в_волшебство)
Да уж, в том числе и Изабелла Флорес.
Дарья Гримм - чудесная танцовщица, особенная. С Савицким часто стояли на пьедесталах юниорских стартов, некоторые их постановки, как "Щелкунчик", запомнились, могли бы ворваться на приличные места по взрослым, если бы продолжали вместе. На новый дуэт посмотрим с интересом, примеры, когда смена партнёра всем во благо, тоже есть.
Ответ Mariaku
Я посмотрела, почему распались. Не захотела говорить, но подозреваю, что был разный взгляд на тренировочный процесс. Но она довольно быстро нашла партнёра. Пропустили сезон, потому что открепления от ФФКР не было.
Они по возрасту и по взрослым уже могут.
Ответ Katerina Sunny
И не исключено, что были бы успешнее дуэта, который сейчас представляет Германию на главных стартах. От прелестной Дарьи, насколько помню по выступлениям с Савицким, есть ощущение лёгкости, свежести, юности, новизны, может взбодрить танцы.
Ответ Mariaku
В Милане немцы не отобрались в ПТ. Хуже точно не будет.
Хорошо, пусть всем нашим фигуристам разрешение предоставят за другие страны выступать! А то наши чиновники совсем спортсменов загнобят!
Они ещё и супруги. Сейчас ещё и маленького ждут. Удачи ребятам в роли родителей и спортивных побед
У Гриши отжали Малеину для Самохина
Я ждала, что они с Алисой Овсянкиной встанут в пару, но нет, увы
Алиса, видимо, всё
А за Гришу очень рада
Он очень танцевальный
Я всех их, Родина, Овсянкину, Самохина, Малеину, помню в ЛПДети весной 2018
Классный проект был
Кагановская, Гончаров-младший, Пестова, Двоеглазова, Дзепка, Куликова, Акатьева, Федотов, Лазарев, Колесников, Лукин - всех помню еще детьми на этом проекте
Вместо взрослого ледника, сделали бы снова детский
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Костомарове. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев
сегодня, 17:47
Петросян и Гуменник исполнят совместный показательный номер в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
сегодня, 16:11
Евгения Медведева: «Меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более 20 лет и не могу представить без него свою жизнь»
сегодня, 15:45
Евгения Медведева: «Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится»
сегодня, 15:30
Трусова показала отрывок короткой программы под песню I Put A Spell On You
сегодня, 15:25
Горбачева посетила шоу Alegria Цирка дю Солей в Мюнхене
сегодня, 14:18Фото
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: в чем неправ Сихарулидзе? Разгромное интервью в нашей фигурке
сегодня, 14:15Подкасты
Вероника Яметова приступила к тренировкам в академии Плющенко
сегодня, 14:11
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 13:00
РУСАДА в январе и феврале проверило на допинг 20 фигуристов
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем