Российский фигурист Родин получил от ISU разрешение выступать за Германию. Он будет кататься в дуэте с Дарьей Гримм
Российский фигурист Григорий Родин получил разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за команду Германии.
Об этом сообщает Немецкий союз конькобежцев (DEU).
20-летний Родин будет выступать в танцах на льду в дуэте с Дарьей Гримм – четырехкратной чемпионкой Германии среди юниоров, призером ЧМ и финала серии Гран-при среди юниоров. Ранее Гримм выступала с Михаилом Савицким.
«Гримм и Родин планируют в следующем сезоне принять участие в соревнованиях юниорской серии Гран-при и держат в фокусе главную цель сезона – юниорский чемпионат мира 2027 года в Софии. В DEU, основываясь на предварительных просмотрах, ожидают от дуэта уверенного старта на международной арене.
Фигуристы нацелены на долгосрочное совместное сотрудничество. «Наша цель – однажды выступить на международных чемпионатах и Олимпийских играх», – говорит Дарья Гримм», – сообщается на сайте Немецкого союза конькобежцев.
Родин ранее выступал в дуэте с Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной.
Совсем не палятся танцорши)) все в 18 за русских партнеров повыходили
Я ждала, что они с Алисой Овсянкиной встанут в пару, но нет, увы
Алиса, видимо, всё
А за Гришу очень рада
Он очень танцевальный
Я всех их, Родина, Овсянкину, Самохина, Малеину, помню в ЛПДети весной 2018
Классный проект был
Кагановская, Гончаров-младший, Пестова, Двоеглазова, Дзепка, Куликова, Акатьева, Федотов, Лазарев, Колесников, Лукин - всех помню еще детьми на этом проекте
Вместо взрослого ледника, сделали бы снова детский