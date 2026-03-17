РУСАДА проверило на допинг 20 фигуристов в январе и феврале.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале проверило на допинг 20 фигуристов.

По два раза проверку прошли Анастасия Мишина , Александр Галлямов , Глеб Лутфуллин и Арсений Федотов.

По разу были протестированы Софья Акатьева , Макар Игнатов, Девид Нарижный, Евгений Семененко , Николай Угожаев, Мария Фефелова, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалев, Лидия Плескачева, Дарья Садкова, Никита Сарновский, Полина Шешелева и Артем Валов.