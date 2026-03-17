Трусова показала отрывок короткой программы под песню I Put A Spell On You

Трусова показала, как катает на тренировке короткую программу.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала отрывок из своей короткой программы. 

Фигуристка опубликовала в соцсети видео с тренировки. 

А вот и обещанное вчера интересное! На тренировке откатала часть своей короткой программы I Put A Spell On You. P.S. Вы как сговорились в комментариях к прошлому посту. Четверные ждете... Скоро будут», – написала Трусова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
Тяжеловато пока, но прогресс очевиден. Когда она всё успевает? Видимо поддержка от родителей и мужа 100%.
Тяжело Саше
И тут я поняла, как соскучилась по ТЩК
Тяжело Саше И тут я поняла, как соскучилась по ТЩК
ТЩК - это крутьЭто нереальность, сила, красота недосигаемость
Пусть у Саши все получится) и это станет в том числе мотивацией для всех, у кого по разным причинам в свое время не все сложилось идеально.

История Саши спортивная итак была достаточно уникальной, но сейчас есть шанс это еще больше «уникализировать» 🤣 кому же это делать, как не девчонкам из исторического поколения!
Просто ждем.) На шоу, на соревнованиях, везде. Саша прекрасная и нереальная.
Просто ждем.) На шоу, на соревнованиях, везде. Саша прекрасная и нереальная.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Зато удовольствие получила, это же нынче в тренде. А на первые места она и изначально не стремилась что и озвучивала, так как времени было мало.
Саша огнище. Её квад-лутц - просто эталон

Как же хочется вновь увидеть эту крошку на международке
Блин, четверные в короткой - это крутота!
Сихарулидзе говорит, что это понты, а на КПК они решили разрешить то, что должно быть по-факту разрешено на всех соревнованиях.
Блин, четверные в короткой - это крутота! Сихарулидзе говорит, что это понты, а на КПК они решили разрешить то, что должно быть по-факту разрешено на всех соревнованиях.
Конечно, сразу надо было и разрешить, раз люди научились это делать.
Конечно, сразу надо было и разрешить, раз люди научились это делать.
Как же тогда исушные спортсменки будут соревноваться? )) Там только Шимада да Сумийоши смогут прыгнуть ).
Я в шоке. Не болела за нее и считала пустышкой, но елыпалы, чертовы ISU, открывайте допуск, Трусову должны видеть на МС. Это же настоящая сенсация в спорте.
Это же ее старая кп, которую ей поставили до ухода к Соколовской) в зеленом платье.
Четверной лутц порадовал))
Это же ее старая кп, которую ей поставили до ухода к Соколовской) в зеленом платье. Четверной лутц порадовал))
Да точно, они кстати в тот год произвольную так и не показали хотя она и была.
Господи, но хоть бы нашу Федерацию пошевелили, ну надо же что-то делать, чтобы спортсменов допустили таки до соревнований. Не будет Саша выступать без МС(
Господи, но хоть бы нашу Федерацию пошевелили, ну надо же что-то делать, чтобы спортсменов допустили таки до соревнований. Не будет Саша выступать без МС(
Федерацию всё устраивает. А Саша молодец.
Саша, конечно, совсем мимо блюза. И тяжеловато пока. Посмотрим, что осенью покажет
