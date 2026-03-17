  Валиева посетила Московскую неделю моды: «Наши дизайнеры умеют удивлять! Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями»
Валиева посетила Московскую неделю моды: «Наши дизайнеры умеют удивлять! Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями»

Валиева: очень вдохновляет видеть, как развивается наша мода.

Фигуристка Камила Валиева рассказала о посещении Московской недели моды.

«Друзья, сегодня была на Московской неделе моды, и знаете, что хочется сказать в первую очередь? Наши дизайнеры умеют удивлять! Пока изучала бренды и смотрела на моделей на подиуме, ловила себя на мысли, что разглядываю каждую деталь: как подобраны ткани, как сидят вещи, какие неожиданные цветовые решения. Это было очень красиво!

Атмосфера, как и всегда на мероприятиях подобного уровня, потрясающая – без суеты и хаоса. Много красивых, увлеченных людей, живые разговоры и искренние эмоции. И конечно, гордость за то, что все это происходит у нас. Меня лично очень вдохновляет видеть, как развивается наша мода. Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями и открывать для себя новые имена!» – написала Валиева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
Забыла добавить, что следить будет в мессенджере из трёх букв😆
Смешно, что этот пост размещён в то ли запрещённом, то ли в заблокированном телеграме.
Удивительно правда? 😂
Каждый раз, когда смотришь на маленькую звезду фигурного катания, надеешься, что лет через 5 за нее не будет стыдно😭
Счастливого пути по дороге разочарований.
Пока ничего страшного. По факту она сдала в аренду чиновникам свои аккаунты в соц.сетях. Результат - сборник чудовищных канцелярских постов. Но как человек она не изменилась.
Текст сгенерирован ИИ?
Конечно. Неуверенна, что она такое сможет сказать, даже заучив текст наизусть. Такой сухой бюрократический текст можно только на бумаге изобразить.
Как мы теперь знаем - только Антон Тариэлич без ИИ обходится, судя по его словарному запасу)
Хотя, может, это ИИ, сконструированный в той самой "питерской подворотне"))
а уж как Валиева умеет удивлять нас и всю сборную - это ни в сказке сказать, ни пером описать
Мы же прекрасно понимаем, что все дизайны делают в Китае под заказ, а российские дизайнеры выдают то, что сделано в Китае за собственные разработки. А Камиле лишь бы деньги платили - в суть того, что говорит, видно, даже не вдумывается
сейчас еще у наших марок как будто одна коллекция на всех. Марки ничем не отличаются. Даже палитра цветовая как будто одна на всех
Мда... особенно на контрасте с Козловским на соседней ветке...
выглядит как побочки от тмз...
Ужас, просто ужас. Я не могу смотреть на то, во что они превращают уникальный талант. Больно это видеть, Камила.
Мы ж хотим,чтобы наши фигуристы любили жизнь ,как Алиса Лью🤣и занимались не только тренировками
Тем более сейчас для неё не разгар сезона
Атомные платья из редкоземельных металлов?
Камила действительно была на выставке или она вообще не в курсе « своих впечатлений «? Из нее сделали « продукт « и теперь активно раскручивают . Видимо она дала на это согласие , потому что производит довольное впечатление .
Из нее сделали « продукт « и теперь активно раскручивают -
А точнее, заваливают деньгами, активно используя во всех блогосферах, и благодарят за молчание, так как она наверняка много знает...
Она уже 4 раз. И когда в Хрустальном была ходила. И Бойкова ходила. Не видел от вас тогда возмущений
Во-во, " живые разговоры и искренние эмоции".. А мы читаем пластмассовые впечатления от Камилы. Уж на такую-то тему можно было бы от себя пару строк написать? Или не ходила туда, а сммщика своего отправила?))
Материалы по теме
Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»
вчера, 16:33
Валиевой подарили игрушку во время поездки в Китай: «Решила, что Айси Бри будет моим талисманом. Мне кажется, мы как будто похожи»
вчера, 09:17Фото
Мишин – Валиевой: «Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью»
12 марта, 22:06
Рекомендуем
Главные новости
Трусова показала отрывок короткой программы под песню I Put A Spell On You
3 минуты назад
Российский фигурист Родин получил от ISU разрешение выступать за Германию. Он будет кататься в дуэте с Дарьей Гримм
11 минут назад
Горбачева посетила шоу Alegria Цирка дю Солей в Мюнхене
сегодня, 14:18Фото
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: в чем неправ Сихарулидзе? Разгромное интервью в нашей фигурке
сегодня, 14:15Подкасты
Вероника Яметова приступила к тренировкам в академии Плющенко
сегодня, 14:11
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 13:00
РУСАДА в январе и феврале проверило на допинг 20 фигуристов
сегодня, 09:50
Козловский о критике его работы комментатором на Олимпиаде: «Люди вдумчивые, те, которые развиваются, не являются активными комментаторами в соцсетях»
сегодня, 07:59
Александра Бойкова: «Говорить, что уровень международных пар вырос, не приходится, если я не вижу пару, которая сравнится с Суй – Хань четырехлетней давности»
сегодня, 07:24
Итальянский фигурист Мемола об интервью про допуск россиян: «Диалог был намного длиннее и более детальным, а мои слова выдернуты из контекста»
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем