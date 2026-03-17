Евгения Медведева: «Меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более 20 лет и не могу представить без него свою жизнь»

Медведева: еще в детстве понимала, что стану медийной личностью.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, почему решила начать карьеру в медиасфере после ухода из спорта.

«Почему я ушла в медиа? Фигурное катание – тот вид спорта, который освещается у нас в невероятных масштабах. На федеральном канале эксклюзивно транслируются турниры высочайшего уровня. Я еще в детстве понимала, что стану медийной личностью. Мне оставалось просто закончить со спортом и идти той же дорогой», – сказала Медведева.

«Что меня мотивирует сейчас? Наверное, тройной эспрессо, который я выпила утром. И это не шутка. Я приехала в Красноярск из Благовещенска, где каталась на реке Амур. Никогда бы не подумала, что буду выступать на границе с Китаем! Вот там я откаталась, собрала вещи и поехала в Красноярск. В таком графике без кофе никуда.

Если же серьезно, то меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более двадцати лет и теперь не могу представить без него свою жизнь. Это дело меня и кормит, и вдохновляет. Катаясь по замерзшей реке, я поняла, кто есть на самом деле. Сейчас Евгения Медведева — это и фигуристка, и человек, который готов поделиться своим опытом», – добавила фигуристка.

2016-й – прайм-эра в фигурном катании: рекорды Медведевой, переход Трусовой к Тутберидзе и прыжки японцев