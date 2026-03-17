  • Евгения Медведева: «Меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более 20 лет и не могу представить без него свою жизнь»
Евгения Медведева: «Меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более 20 лет и не могу представить без него свою жизнь»

Медведева: еще в детстве понимала, что стану медийной личностью.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, почему решила начать карьеру в медиасфере после ухода из спорта. 

«Почему я ушла в медиа? Фигурное катание – тот вид спорта, который освещается у нас в невероятных масштабах. На федеральном канале эксклюзивно транслируются турниры высочайшего уровня. Я еще в детстве понимала, что стану медийной личностью. Мне оставалось просто закончить со спортом и идти той же дорогой», – сказала Медведева. 

«Что меня мотивирует сейчас? Наверное, тройной эспрессо, который я выпила утром. И это не шутка. Я приехала в Красноярск из Благовещенска, где каталась на реке Амур. Никогда бы не подумала, что буду выступать на границе с Китаем! Вот там я откаталась, собрала вещи и поехала в Красноярск. В таком графике без кофе никуда.

Если же серьезно, то меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более двадцати лет и теперь не могу представить без него свою жизнь. Это дело меня и кормит, и вдохновляет. Катаясь по замерзшей реке, я поняла, кто есть на самом деле. Сейчас Евгения Медведева — это и фигуристка, и человек, который готов поделиться своим опытом», – добавила фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Гор Новости
Женя, удачи тебе в жизни! Мечты должны сбываться!
Радует, что Женя хочет делиться своим опытом, а не уходит только в медиа
Ответ Tacciana
Радует, что Женя хочет делиться своим опытом, а не уходит только в медиа
Тоже, надеюсь, что будет продолжать давать мастер- классы, а возможно и тренировать
А Женя Медведева - хороший мотиватор для фигурнокатательной молодёжи!
Опыт у Жени большой, есть чем поделиться с юными спортсменами. И хорошо, что не уходит полностью в медиа.
Евгения Медведева - это было и есть как талисман ФК. Удачи Женечке во всём.
Хорошо, что Женя продолжает получать удовольствие и вдохновение от фигурного катания. Медиа это конечно тоже путь, и у Жени хорошо получается, но видеть ее на льду всегда радостно.
Молодец Женя , что занимается тем , что интересно и тем , что у нее получается , удачи ей и профессионального роста , работать она умеет .
Женя имеет огромный опыт ,надеюсь она и дальше продолжит делится своим мастерством с молодыми фигуристами)
Никому не интересно, что Нелюбова прыгнула 4+3?
Ответ tanya_1111
Никому не интересно, что Нелюбова прыгнула 4+3?
Почему, видели, молодец!
Ответ tanya_1111
Никому не интересно, что Нелюбова прыгнула 4+3?
Интересно , видели и болели за Камиллу , она молодец, надеемся в новом сезоне ее оценят по достоинству ! Только это здесь причем )
