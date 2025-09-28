Гуменник о прокатах: «После этого старта сбавлю обороты и выступлю на остальных российских – двух этапах Гран-при ближе к концу серии и ЧР»

Петр Гуменник планирует выступать на основных российских стартах.

27-28 сентября фигурист участвовал в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Ранее он отобрался на Олимпиаду-2026, выиграв квалификационный турнир в Пекине.

«Доволен выступлением. Кататься здесь приятно, спокойно. Не насиловал себя после Пекина, отдохнул немного и вышел на прокаты.

После этого старта отдохну, сбавлю обороты и выступлю на остальных российских стартах – двух этапах Гран-при ближе к концу серии и чемпионате России», – сказал победитель финала Гран-при России Гуменник .