Гуменник о прокатах: «После этого старта сбавлю обороты и выступлю на остальных российских – двух этапах Гран-при ближе к концу серии и ЧР»
Петр Гуменник планирует выступать на основных российских стартах.
27-28 сентября фигурист участвовал в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Ранее он отобрался на Олимпиаду-2026, выиграв квалификационный турнир в Пекине.
«Доволен выступлением. Кататься здесь приятно, спокойно. Не насиловал себя после Пекина, отдохнул немного и вышел на прокаты.
После этого старта отдохну, сбавлю обороты и выступлю на остальных российских стартах – двух этапах Гран-при ближе к концу серии и чемпионате России», – сказал победитель финала Гран-при России Гуменник.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости