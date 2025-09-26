1

Камилла Нелюбова: «Всегда хочется как можно больше показать четверных, и я надеюсь, что у меня получится это сделать»

Фигуристка Камилла Нелюбова рассказала об усложнении программ.

Нелюбова заняла пятое место на мемориале Сергея Гринькова, который завершился 25 сентября в Москве. 

— Я довольна, но не на 100%. Хочется аксель показать уже на старте, но на разминке получился, и это уже плюс, я прямо очень рада. Немного сил еще не хватает, чтобы катать программу до конца, но до важных стартов сезона еще есть немного времени, поэтому буду работать. Надеюсь, что на следующих стартах уже покажу лучше.

— Вы в своих соцсетях выкладывали не только тройной аксель, но и четверной тулуп. Пока в программу не получается еще вставлять или идет накатывание программы и с ним уже?

— В программу сначала думали его (четверной тулуп), но когда получился аксель, то аксель стал получаться стабильнее намного, чем тулуп. Но сейчас будет идти работа и над тем, и над другим прыжком, а там дальше уже будем смотреть. Всегда хочется как можно больше показать четверных, и я надеюсь, что у меня получится это сделать. Пока что я не буду загадывать, что будет получаться, посмотрим в сезоне.

— А в короткую программу пока не думали еще вставлять тройной аксель?

— Вот как раз после этого турнира над этим задумались, но увидим.

— Расскажите о своих новых программах.

— Короткую программу мне ставил Никита Михайлов. Она у меня поставлена под две композиции: первая — это «Trouble», вторая — «Boom Boom». Я катаю немного сумасшедшую девушку. Такого прямо образа нет, больше музыка такая дерзкая. Я буду стараться этой музыки придерживаться, стараться все больше и больше вживаться в эту роль, потому что пока короткая для меня — сильно новый образ, особенно когда мы ее поставили, мне непривычно было.

Изначально это был выход из зоны комфорта, но сейчас я уже привыкла, и мне комфортно. Произвольная программа у меня под песню «I guess I loved you» французской исполнительницы. Просто такая красивая, со словами. Произвольную мне ставила моя тренер, Гуреева Дарья Сергеевна, — сказала Нелюбова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
женское катание
Камилла Нелюбова
logoсборная России
