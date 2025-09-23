  • Спортс
  Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»

Мексиканский фигурист заявил, что использует методики группы Этери Тутберидзе.

21 сентября в Пекине завершился олимпийский отборочный турнир, где мексиканец Донован Каррильо занял третье место. В 2021-м он работал с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, которые входят в штаб Тутберидзе.

– У тебя уже был опыт работы с российскими тренерами?

– Да, у меня был опыт сотрудничества с командой Этери Тутберидзе. В 2021 году Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз приезжали на небольшие сборы в Мехико, я участвовал там вместе с другими спортсменами. Это было довольно круто. Заканчивал сборы с ощущением, что освоил много нового.

Также я работал с российскими тренером, его зовут Валерий Леснов — он жил в России, а потом переехал Мексику выступать в шоу и по другим делам. Он помогал мне делать прыжки на удочке, это было полезно.

– Принято считать, что в России тренеры более суровы, чем в других странах. Показались ли Даниил и Сергей тебе строгими?

– В первую очередь, они очень хорошие тренеры. У них профессиональные методики, они круто объясняют технику, мне понравились упражнения, которые они давали нам. Дудаков и Глейхенгауз знают, как развивать спортсменов, сделать их классными. Они много времени удаляют деталям, которые, как оказалось, очень важны. Не сказал бы, что они строги, они профессионалы своего дела. Огромный респект им!

На тех сборах у нас было много групповых занятий и много отличных упражнений. Это было четыре года назад, но я детально помню те уроки до сих пор. Я скажу тебе больше, я до сих пор использую их методики в своих тренировках. И это круто!

– Потренировался бы еще раз с командой Тутберидзе, если бы у тебя была такая возможность?

– Почему нет? С удовольствием! Мне всегда нравится учиться у всех. Вообще, я считаю, что у каждого тренера можно чему-то научиться. Так что это было бы честью для меня, – сказал Каррильо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
