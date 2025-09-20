  • Спортс
  Фигурное катание
  Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Не надо делить шкуру неубитого медведя, говоря, что Петросян выиграет золото ОИ. Любая медаль будет радостью и счастьем»
Дмитрий Губерниев: «Не надо делить шкуру неубитого медведя, говоря, что Петросян выиграет золото ОИ. Любая медаль будет радостью и счастьем»

Губерниев считает, что рано говорить о возможной победе Петросян на Олимпиаде.

Сегодня российская фигуристка Аделия Петросян выиграла отборочный олимпийский турнир в Пекине.

«Петросян показала выдержку, мастерство, класс. Она не стала сильно усложнять программу, но выглядела готовой. Просто красотка! Красиво отобралась на Олимпиаду, где будет бороться за самые высокие места.

Не надо сейчас делить шкуру неубитого медведя, говоря, что она выиграет золото, поэтому любая медаль будет радостью и счастьем. Сейчас радость, что Аделия вообще туда попала. Хоть кто-то поедет на Олимпиаду», – сказал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
олимпийская квалификация
logoОлимпийская сборная России
