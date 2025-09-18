  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мария Бутырская: «Верю, что Трусова способна вернуться. Мне не сложно представить ее через какое-то время на чемпионате России»
2

Мария Бутырская: «Верю, что Трусова способна вернуться. Мне не сложно представить ее через какое-то время на чемпионате России»

Мария Бутырская верит в возвращение Александры Трусовой в спорт.

В августе у 21-летней фигуристки Трусовой родился сын. Она является серебряным призером Олимпийских игр-2022.

«Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Все зависит от Саши. Она молода. А после рождения ребенка многие возвращаются в спорт. Катя Гордеева, например, вернулась в спорт и стала олимпийской чемпионкой.

Да, у Трусовой была большая пауза, но она же приводит себя в форму. Тем более Саша уже катается. Понятно, не в полную силу, но все равно. Так что мне не сложно будет представить Трусову через какое-то время, условно, на чемпионате России. Особенно мне – человеку, который выиграл чемпионат мира в 26 лет.

Так что мне несложно представить, как люди будут кататься. Трусова еще маленькая. Похудеет, будет пахать, как она умеет, тогда почему нет? Все зависит только от Саши и ее желания. Верю, что Трусова способна вернуться», – сказала чемпионка мира 1999 года Бутырская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoЕкатерина Гордеева
logoсборная России
logoчемпионат России
logoМария Бутырская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов. «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием
3320 минут назад
«Матч ТВ» удалил из телеграм-канала посты с расписанием олимпийской квалификации фигуристов
1131 минуту назад
«В гостях на катке у моей китайской подруги». Горбачева показала, как тренируется в Пекине
22сегодня, 16:44Видео
Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»
21сегодня, 16:27
Корейская фигуристка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании
24сегодня, 15:59
Тарасова об олимпийском отборе: «Сейчас говорить про честное судейство не приходится. Но мне кажется, что наши все равно выиграют»
9сегодня, 14:33
Александр Энберт: «Думаю, Петросян может рассчитывать на топ-3 в мировом фигурном катании. В техническом плане она топ-1»
17сегодня, 14:29
ISU не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о россиянах («Р-Спорт»)
12сегодня, 14:09
Карина Акопова: «Пока не достигну своих целей в фигурном катании, буду кататься. Цель, наверное, как у всех – олимпийский пьедестал»
7сегодня, 13:54
Акопова о панических атаках: «Меня сковывает страх, это как паралич. Перед глазами проносятся самые страшные падения, накрывает ужас, что я ничтожество»
2сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
сегодня, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23