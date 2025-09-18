Мария Бутырская: «Верю, что Трусова способна вернуться. Мне не сложно представить ее через какое-то время на чемпионате России»

Мария Бутырская верит в возвращение Александры Трусовой в спорт.

В августе у 21-летней фигуристки Трусовой родился сын. Она является серебряным призером Олимпийских игр-2022.

«Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Все зависит от Саши. Она молода. А после рождения ребенка многие возвращаются в спорт. Катя Гордеева, например, вернулась в спорт и стала олимпийской чемпионкой.

Да, у Трусовой была большая пауза, но она же приводит себя в форму. Тем более Саша уже катается. Понятно, не в полную силу, но все равно. Так что мне не сложно будет представить Трусову через какое-то время, условно, на чемпионате России. Особенно мне – человеку, который выиграл чемпионат мира в 26 лет.

Так что мне несложно представить, как люди будут кататься. Трусова еще маленькая. Похудеет, будет пахать, как она умеет, тогда почему нет? Все зависит только от Саши и ее желания. Верю, что Трусова способна вернуться», – сказала чемпионка мира 1999 года Бутырская .