0

Сарновский о четверном акселе: «В межсезонье были очень близкие попытки. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю»

Фигурист Никита Сарновский заявил, что был близок к исполнению четверного акселя.

– Можешь рассказать, какой самый сложный технический контент ты выкатывал в программе на тренировках?

– Для меня более-менее рабочий – это лутц-аксель-аксель 4-3-2 или тулуп-аксель-аксель 4-3-2. Это то, что я делал в прокате и выкатывал. Но самый такой технический контент – это 5 четверных и 2 тройных акселя.

– Это цель на сезон?

– Да.

– В конце прошлого сезона ты говорил, что четверной аксель уже на подходе. Шла ли над ним работа в межсезонье?

– В межсезонье были попытки, попытки очень близкие. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю, потому что понимание выезда у меня уже имеется, но по каким-то причинам пока не удается выехать.

– На удочке уже получалось выезжать?

– На удочке мне тяжелее прыгать из-за моего роста, мне удобнее самому напрыгивать.

– В начале сезона планируете возвращаться к его изучению?

– Сейчас уже нет, потому что этапы, есть риск получить травму еще больше.

– Расскажи, пробовал ли ты когда-нибудь заходить в пятерной прыжок? Как думаешь, возможно ли его сделать?

– Если в принципе, то возможно сделать, а мне – тут смотря, в какой я буду форме. Всегда можно что-то сделать, если ты этого захочешь. Если у какого-то конкретного спортсмена будет желание, то он это сделает без какой-либо задней мысли, – сказал Сарновский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Никита Сарновский
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Сарновский: «Как бы самокритично это ни звучало, нет у меня второй оценки. Понимаю, что должен над ней работать, работать и работать»
425 минут назад
Мемориал Рабер. Сарновский победил по взрослым, Колесников – по КМС, Жолобов – 2-й, Карартынян – 3-й
38вчера, 17:05
Никита Сарновский: «Я уже целю на взрослый сезон. Смотрю на всех пацанов, со всеми очень хочется потягаться»
2413 августа, 17:51
Главные новости
Никита Сарновский: «Как бы самокритично это ни звучало, нет у меня второй оценки. Понимаю, что должен над ней работать, работать и работать»
425 минут назад
Васильев снялся с Nebelhorn Trophy: «Проблемы с Ассоциацией фигурного катания Латвии тяжело давили на меня в последние месяцы и мешали подготовке»
43сегодня, 11:06
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
39сегодня, 11:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
3сегодня, 11:00
Рудковская о костюме Елены Костылевой в короткой программе: «Спорить с Ириной – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора»
196сегодня, 07:13
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
128сегодня, 06:10
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
26сегодня, 06:00
Александр Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду – катастрофа. Все играют в одну калитку против нас, всем это очень нравится и выгодно»
17вчера, 19:36
Малинин выложил пост в соцсети: «Всегда найдутся люди, которым есть что сказать. Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я»
114вчера, 19:17
Центр фигурного катания Загитовой планируют открыть летом 2026 года
37вчера, 18:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
14вчера, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
1вчера, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
1вчера, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48