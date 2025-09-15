Сарновский о четверном акселе: «В межсезонье были очень близкие попытки. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю»

Фигурист Никита Сарновский заявил, что был близок к исполнению четверного акселя.

– Можешь рассказать, какой самый сложный технический контент ты выкатывал в программе на тренировках?

– Для меня более-менее рабочий – это лутц-аксель-аксель 4-3-2 или тулуп-аксель-аксель 4-3-2. Это то, что я делал в прокате и выкатывал. Но самый такой технический контент – это 5 четверных и 2 тройных акселя.

– Это цель на сезон?

– Да.

– В конце прошлого сезона ты говорил, что четверной аксель уже на подходе. Шла ли над ним работа в межсезонье?

– В межсезонье были попытки, попытки очень близкие. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю, потому что понимание выезда у меня уже имеется, но по каким-то причинам пока не удается выехать.

– На удочке уже получалось выезжать?

– На удочке мне тяжелее прыгать из-за моего роста, мне удобнее самому напрыгивать.

– В начале сезона планируете возвращаться к его изучению?

– Сейчас уже нет, потому что этапы, есть риск получить травму еще больше.

– Расскажи, пробовал ли ты когда-нибудь заходить в пятерной прыжок? Как думаешь, возможно ли его сделать?

– Если в принципе, то возможно сделать, а мне – тут смотря, в какой я буду форме. Всегда можно что-то сделать, если ты этого захочешь. Если у какого-то конкретного спортсмена будет желание, то он это сделает без какой-либо задней мысли, – сказал Сарновский.