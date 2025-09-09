ISU опубликовал профайл Гуменника к олимпийскому отборочному турниру в Пекине
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал профайл российского фигуриста Петра Гуменника к олимпийскому отборочному турниру, который пройдет в Пекине 19-21 сентября.
ISU показал визитные карточки спортсменов в китайских соцсетях. Ранее там были представлены участницы женского турнира, в том числе Аделия Петросян. Россияне указаны в профайлах с нейтральным флагом.
Гуменник в прошлом сезоне стал победителем финала Гран-при страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
