ISU опубликовал профайл Гуменника к олимпийскому отборочному турниру в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал профайл российского фигуриста Петра Гуменника к олимпийскому отборочному турниру, который пройдет в Пекине 19-21 сентября.

ISU показал визитные карточки спортсменов в китайских соцсетях. Ранее там были представлены участницы женского турнира, в том числе Аделия Петросян. Россияне указаны в профайлах с нейтральным флагом.

Гуменник в прошлом сезоне стал победителем финала Гран-при страны.