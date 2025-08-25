  • Спортс
  • Медведева о молодом человеке: «Впервые в жизни встречаю молодого парня, который настолько был бы духовным. Часто ходит в церковь. Вместе с ним начала ходить и я»
Медведева о молодом человеке: «Впервые в жизни встречаю молодого парня, который настолько был бы духовным. Часто ходит в церковь. Вместе с ним начала ходить и я»

Медведева рассказала, как ее молодой человек повлиял на ее отношение в религии.

В июле двукратная чемпионка мира сообщила, что встречается с солистом балета «Тодес» Ильдаром Гайнутдиновым, с которым они участвовали в танцевальном проекте на ТНТ. 

– Что за что ты его полюбила? Что в нем тебе понравилось?

– В нем уникально то, что он очень верующий, он этого не скрывает. Я, наверное, впервые в своей жизни встречаю молодого парня, который настолько был бы духовным.

– То есть он религиозный, не просто верующий?

– Да-да-да. Он прямо религиозный. Он не просто верующий…

– Он воцерковленный, часто ходит в церковь.

– Да, часто ходит в церковь. Вместе с ним начала ходить и я туда.

– То есть он тебя привел по сути в церковь?

– Да, мне это нужно было. И если посмотреть мое интервью с отцом Павлом Островским, там я много вопросов и про Бога задаю, и видно, что у меня эти вопросы действительно есть.

– Ты говорила, что ты ищешь как раз свой путь там.

– И Ильдар как раз-таки и оказался моим спутником на пути к моему религиозному просвещению. У меня и бабушка была верующая, но я мало что понимала. То есть я понимала, что я крещенная, я понимала, что я имею к христианству некое отношение, потому что я и крестик носила.

– Ты на всех выступлениях с крестиком.

– Да. И на Олимпийских играх я с крестиками была.

– И ты молилась или, по крайней мере, всегда обращалась?..

– Да, я всегда говорила с Богом. Я знала, что я под защитой, но я не понимала, что, как, откуда? Было очень много вопросов. И что нужно делать? Это самое главное. То есть я понимаю, что я под защитой, но при этом я как-то не ощущала правильность того, что я возьму интернет и начну гуглить: как общаться с Богом, как правильно прийти в церковь?

Я знаю, что это опция, я знаю, что можно открыть книгу, но при этом я понимала внутренне, ощущала, что обязательно появится человек, который будет со мной рядом на этом пути и будет меня вести туда. Было внутреннее ощущение, что мне нужно дождаться человека, который возьмет меня за руку и скажет: «Пойдем вместе». И вот, да, случилось.

При этом я понимаю, что сейчас я очень маленькими шажочками (иду), мне очень важно делать все правильно. Я начинаю от сильно простого, прямо с самого начала, с азов самых. Поэтому для меня это сложный путь.

Ильдар знает, насколько мне тяжело, насколько я иногда нервничаю. В это Рождество я впервые в жизни, в рождественскую ночь отстояла всю службу. Для меня это был большой шаг. Я вот захожу в храм и вообще ничего не знаю: в какой момент креститься, я не знаю ни одной молитвы. И я стою – и у меня просто и страх, и стыд, и интерес, и стресс одновременно. И я стояла просто зеленая. Он говорит: «Ты вообще в порядке? Хочешь, мы поедем домой?» Говорю: «Нет, мне надо отстоять эту службу».

– Как-то твоя жизнь изменилась после того, как ты пришла в церковь?

– Изменилась, наверное. Во мне стало меньше тревоги, меньше какой-то суеты. У нас всегда в жизни что-то идет не так. И сейчас я убеждена, что все идет своим чередом. Все делается не просто так. И, господи, сколько раз было такое, что я опаздывала на какую-то съемку, я болела, не могла куда-то приехать, а потом на всю эту общую картину смотришь – и ты понимаешь, что Бог реально отводит от каких-то бед, от чего-то плохого, – сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
