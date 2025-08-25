2

Татьяна Тарасова: «Отстранение спортсменов — основная проблема российского спорта»

Тарасова считает, что отстранение является главной проблемой российского спорта.

«Главная проблема российского спорта? А разве она неизвестна? Что еще может быть кроме отсутствия нас на международной арене? Мы работаем для того, чтобы участвовать и побеждать.

Уверена, мы скоро выйдем. Но отстранение спортсменов — основная проблема российского спорта», — сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
отстранение и возвращение России
logoТатьяна Тарасова
