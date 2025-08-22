Трусова о возвращении на лед после родов: «Каждый день заниматься не буду – у меня все-таки сыночек. Планирую тренироваться 3-4 раза в неделю»

Трусова рассказала, что не планирует тренироваться каждый день после родов.

6 августа призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) родила сына Михаила.

«Каждый день заниматься не буду – у меня все-таки сыночек. На лед он выходил только ради фото, пробыл там максимум минуту. В основном он гуляет по улице вокруг катка с мамой. Я должна быть с ним, я кормлю его, поэтому каждый день не буду тренироваться – планирую три-четыре раза в неделю.

Что из спортивного опыта может пригодиться в воспитании ребенка? Мне кажется, что здесь не важно, спортсмен ты или нет. Мы с Макаром учимся быть родителями. Где-то непонятно, где-то тяжело, особенно по ночам.

Мне кажется, я никогда в жизни не засыпала сидя – а теперь проходит секунда, и я уже могу заснуть. Он любит спать днем, а не ночью. Поэтому думаю, что спорт нам никак не поможет. Поможет, наверное, молодость», – сказала Трусова.